Cuánto destinará El Salvador a subsidios de energía, gas y transporte en 2027, según el anteproyecto de Hacienda remitido a la Asamblea

Un cilindro de gas conectado a una hornilla de hierro suministra combustible para la cocción de alimentos en una cocina doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de un millón de familias salvadoreñas seguirán recibiendo el subsidio al gas propano el próximo año, uno de los beneficios con mayor arraigo social en el país. Así lo confirma el anteproyecto de Presupuesto General del Estado 2027, que el Ministerio de Hacienda remitió a la Asamblea Legislativa el 30 de septiembre, según informó Diario El Mundo.

El documento consigna USD 188.26 millones para los subsidios de energía eléctrica y de gas licuado de petróleo (GLP) el próximo año. La cifra representa un incremento de 5.3% frente a los USD 178.77 millones aprobados para 2026.

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Entrevista a Jerson Posada, ministro de Hacienda de El Salvador, sobre la reorientación de fondos a Educación en el presupuesto 2027. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El refuerzo al gas propano explica la mayor parte del aumento

El salto en la partida combinada se concentra casi por completo en el subsidio al GLP. Hacienda reservó USD 124.14 millones para esta obligación, que consiste en administrar el padrón de beneficiarios y atender las solicitudes de quienes buscan incorporarse al programa.

El monto supera en USD 9.49 millones a los USD 114.64 millones destinados al mismo rubro en el presupuesto de 2026, según Diario El Mundo. Ese refuerzo es el único movimiento al alza dentro del conjunto de subvenciones energéticas del próximo ejercicio fiscal.

Numerosos cilindros de gas amarillos se encuentran apilados en filas ordenadas bajo una estructura de techo, listos para su transporte y distribución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el subsidio de gas propano funcionan dos esquemas paralelos. Uno es directo y llega a más de un millón de familias salvadoreñas. El otro estabiliza los precios del producto mediante una ley transitoria que vence en mayo de 2027, luego de acumular varias prórrogas desde su entrada en vigor.

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El subsidio eléctrico que Hacienda mantiene sin cambios para 2027 es una transferencia de hasta USD 5 mensuales que se descuenta de forma automática en la factura de luz de los hogares beneficiarios, sin que el usuario deba realizar ningún trámite adicional.

El Finet repite la asignación del año pasado

Mientras el gas propano recibe el refuerzo presupuestario, el subsidio a la energía eléctrica queda congelado. Hacienda mantuvo la asignación en USD 64.12 millones, el mismo nivel que en 2026, de acuerdo con el diario.

Ese monto se transfiere íntegramente al Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (Finet), organismo encargado de ejecutar la subvención a través del descuento automático en la factura mensual.

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La combinación de ambas cifras explica el total de USD 188.26 millones que maneja la cartera para el próximo ejercicio fiscal. El crecimiento de 5,3% respecto al año anterior queda atribuido en su totalidad al refuerzo del padrón de beneficiarios del GLP, según Diario El Mundo.

Una persona organiza los gastos del hogar revisando una factura de electricidad y un recibo junto a una calculadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presupuesto global de 2027 roza los USD 12,421 millones

El anteproyecto de subsidios energéticos se inscribe en un presupuesto general más amplio. La Asamblea Legislativa recibió a comienzos de octubre una propuesta de gasto total por USD 12,421 millones para 2027, un 17.7% más que el presupuesto vigente.

Ese documento reserva USD 258.9 millones para el conjunto de subsidios sociales del país. Dentro de esa cifra se incluyen los USD 124 millones para gas propano y los USD 64.1 millones para energía eléctrica que detalla el diario, junto a una partida adicional de USD 70.7 millones para transporte colectivo.

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El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó la iniciativa ante los legisladores y explicó que el presupuesto contempla una brecha fiscal de USD 515 millones, según consignó YSUCA, emisora salvadoreña. Esa diferencia responde, según el funcionario, a la necesidad de dar mayor cobertura al gasto prioritario incorporado en áreas como educación.

El transporte público recibe el mayor incremento porcentual

Entre las tres subvenciones que más siguen los salvadoreños, la de transporte es la que más crece en términos relativos. La partida corresponde al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), bajo el programa de Registro y Regulación del Transporte.

Ese esquema busca modernizar el transporte público de pasajeros para ofrecer mayor comodidad a la población usuaria, según el documento citado por el diario. Para 2027, Hacienda contempla un desembolso de USD 73.01 millones desde esa cartera.

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Rutas de transporte colectivo de El Salvador regresan al centro de San Salvador./ Cortesía

La cifra implica USD 10.67 millones adicionales frente a los USD 62.33 millones aprobados para transporte en el presupuesto de 2026. El incremento resulta porcentualmente el más pronunciado entre las tres subvenciones de mayor consumo popular, aunque en el detalle del proyecto global remitido a la Asamblea la misma partida aparece contabilizada en USD 70.7 millones.

El proyecto de presupuesto quedó en manos de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, que deberá someterlo a estudio y análisis antes de su eventual aprobación para el ejercicio fiscal 2027.