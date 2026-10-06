Menos cepo cambiario: las empresas ya giraron dividendos por más de USD 4.000 millones en lo que va de 2026

El último año con tantos egresos de utilidades había sido en 2016. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las empresas ya giraron más de USD 4.000 millones en dividendos al exterior en lo que va de 2025, según datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Se trata del monto más elevado en, al menos, los últimos diez años.

El dato surge de un gráfico difundido por el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning, durante su intervención en la Semana Mundial del Inversor, que tuvo lugar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La cifra equipara, en apenas nueve meses, el máximo registrado en la última década.

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La estadística incluye egresos a través del mercado de cambios y transferencias de divisas mediante canjes. Medido a valores constantes de septiembre de 2026, el monto representa una suba abrupta frente a los años de restricciones más severas para el acceso al mercado cambiario.

El gráfico ubica los giros acumulados en USD 4.000 millones hasta septiembre y todavía resta computar la dinámica del último trimestre. El antecedente más alto de la serie corresponde a 2016, cuando las empresas transfirieron cerca de USD 4.200 millones: USD 2.900 millones entre enero y septiembre, más otros USD 1.300 millones entre octubre y diciembre.

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Los giros de dividendos por parte de las empresas ya superaron los USD 4.000 millones en lo que va de 2026. (BCRA)

Hasta ahora, el segundo año con mayores salidas había sido 2017, con alrededor de 2.900 millones de dólares. De ese total, USD 2.100 millones se enviaron en los primeros nueve meses y USD 800 millones en el trimestre final.

En 2018, las transferencias sumaron cerca de USD 1.400 millones, de los cuales USD 1.200 millones se concretaron hasta septiembre. En 2019, el total descendió a USD 1.100 millones, concentrados en los primeros nueve meses.

La comparación expone la dimensión del movimiento de este año: los giros de dividendos hasta septiembre de 2026 fueron más de tres veces superiores al total de 2018 y 2019 juntos. También superaron el acumulado de los seis años comprendidos entre 2020 y 2025.

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La serie muestra una virtual interrupción de las transferencias de dividendos en 2020. Un año antes, se habían repuesto los controles cambiarios, que fueron endureciéndose durante el gobierno de Alberto Fernández. Ese año, signado por el comienzo de la pandemia de coronavirus, no registra egresos relevantes, mientras que en 2021 el monto apenas alcanzó 100 millones de dólares.

En 2022, las salidas fueron marginales. En 2023 llegaron a USD 200 millones y en 2024 volvieron a ubicarse cerca de USD 100 millones. Durante 2025, los pagos ascendieron a aproximadamente USD 200 millones, con una parte menor durante los primeros nueve meses y el resto concentrado en el último trimestre.

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La paulatina eliminación de las restricciones cambiarias facilitó el giro de dividendos por parte de las empresas. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Entre 2020 y 2025, las empresas giraron en conjunto menos de USD 700 millones, de acuerdo con el gráfico. El monto acumulado en 2026 multiplica varias veces ese total, aun antes de contabilizar octubre, noviembre y diciembre.

La flexibilización que dinamizó el giro de dividendos

El salto de las transferencias de dividendos se explica por los cambios que redujeron las restricciones cambiarias durante los últimos meses. El cepo había vuelto a regir el 1° de septiembre de 2019, después de las elecciones primarias, a través del Decreto 609/2019 y de la Comunicación “A” 6770 del BCRA. Desde entonces, el acceso de las empresas al mercado de cambios para enviar utilidades y dividendos al exterior quedó limitado a casos autorizados de manera excepcional.

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La revisión de esas normas comenzó tras la asunción de Javier Milei, en diciembre de 2023. La primera flexibilización alcanzó a las personas humanas. En abril de 2025, se eliminó el límite de USD 200 mensuales para la compra de moneda extranjera, así como las restricciones asociadas a la percepción de subsidios o al empleo público. También dejó de regir la limitación para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para quienes hubieran operado dólar MEP o contado con liquidación durante los 90 días anteriores.

Pocos días después, el 11 de abril de 2025, el BCRA emitió la Comunicación “A” 8226, que entró en vigencia el 14 de abril. La norma habilitó a los bancos a cursar pagos de utilidades y dividendos al exterior mediante el MULC, aunque solo para ganancias correspondientes a ejercicios iniciados desde el 1° de enero de 2025.

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Las utilidades acumuladas durante los años de controles cambiarios todavía no pueden remitirse libremente. A su vez, las empresas mantienen otras restricciones, como la imposibilidad de comprar dólares para atesoramiento, límites para cancelar deudas financieras con compañías vinculadas previas a diciembre de 2023 y la restricción cruzada, que impide operar con dólar MEP o contado con liquidación durante 90 días a quienes acceden al mercado oficial.