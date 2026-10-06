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Salvaje agresión de un jugador a un árbitro durante un partido de la Liga Sanrafaelina: lo dejó inconsciente de una trompada

Durante el cruce entre Balloffet y Pedal Club un futbolista golpeó al juez Pablo Sosa, quien tuvo que recibir atención médica y fue trasladado a un hospital

El juez a cargo del partido sancionó a un futbolista quien respondió con una fuerte agresión

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Una agresión a un árbitro obligó a suspender el partido entre Sportivo Balloffet y Sportivo Pedal Club y a postergar el compromiso principal de la fecha, en un episodio que alteró por completo la jornada de la Liga Sanrafaelina de Fútbol. Pablo Sosa, designado como asistente para el duelo de Primera División, fue atacado durante el desarrollo del encuentro preliminar de Reserva y quedó impedido de cumplir su función, lo que derivó en la suspensión del partido.

La situación se produjo durante el encuentro de Reserva, correspondiente a la octava fecha del torneo. El árbitro Pablo Sosa decidió amonestar a Luciano Giménez, mediocampista del equipo local, en una acción desarrollada durante el partido. Poco después, el juez le mostró la tarjeta roja por un presunto exceso verbal. Esa determinación provocó la reacción del futbolista, quien atacó a la autoridad dentro del campo de juego. El golpe dejó a Sosa tendido sobre el suelo, sin una respuesta inmediata, y obligó a interrumpir un partido que ya no pudo reanudarse.

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El árbitro sufrió pérdida de conocimiento como consecuencia de la agresión, según informó la Mesa Directiva de la Liga Sanrafaelina de Fútbol en un comunicado. Tras recibir asistencia en el estadio, fue trasladado a un centro de salud cercano para ser atendido. Durante las últimas horas del domingo obtuvo el alta médica, aunque el episodio tuvo efectos inmediatos sobre la programación deportiva. Su condición física impidió que pudiera integrar la terna arbitral que debía trabajar más tarde en el encuentro de Primera División entre Balloffet y Pedal Club.

Un árbitro fue agredido en la Liga Sanrafaelina - Portada
El árbitro debió recibir atención médica tras el golpe que le proporcionó el futbolista (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suspensión del partido principal no respondió a una decisión vinculada con el resultado deportivo ni con cuestiones reglamentarias propias del juego. La postergación se resolvió porque Sosa tenía asignada una tarea como juez de línea y no podía dirigir después de la atención médica recibida. La dirigencia de la Liga notificó la situación a las autoridades de los dos clubes y al árbitro principal Martín Bertero. De esa manera, la agresión ocurrida durante el partido de Reserva derivó también en la cancelación de la actividad de Primera División prevista para la misma jornada.

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El caso quedó ahora bajo análisis de la Liga Sanrafaelina, que deberá definir las medidas disciplinarias que correspondan por lo sucedido. La investigación tendrá como punto central la expulsión de Giménez y el posterior golpe contra Sosa, una secuencia que transformó un trámite futbolístico en un incidente que afectó a los protagonistas, al arbitraje y a la continuidad de los dos encuentros. La entidad no informó todavía cuál será la sanción que podría recibir el jugador ni precisó cuándo se disputarán los compromisos que quedaron pendientes.

El episodio volvió a colocar la violencia contra los árbitros en el centro de la discusión dentro del fútbol mendocino. La definición de las sanciones que adopte la Liga Sanrafaelina será el próximo paso institucional, mientras los dos clubes esperan una nueva fecha para disputar los partidos que quedaron pendientes. En tanto, las autoridades confirmaron los hechos mediante un comunicado.

Por su parte, el Club Sportivo Balloffet repudió la conducta de su futbolista y expresó su solidaridad con Pablo Sosa. Mediante un comunicado, la institución sostuvo que ninguna situación justifica agresiones físicas o verbales dentro del deporte, afirmó que adoptará las medidas que correspondan conforme a los reglamentos vigentes y puso a disposición del árbitro los recursos que pudiera requerir.

Un árbitro fue agredido en la Liga Sanrafaelina
Comunicado de la Liga Sanrafaelina de Fútbol

Comunicado completo de la Liga Sanrafaelina de Fútbol:

La Mesa Directiva de la Liga Sanrafaelina de Fútbol comunica que el árbitro Pablo Sosa fue agredido en el partido de Reserva entre Sportivo Balloffet y Sportivo Pedal Club, el cual debió ser atendido por sufrir pérdida de conocimiento como consecuencia del golpe.

Atento a que el Sr. Sosa estaba designado como asistente del partido de primera división entre estos dos equipos, al no encontrarse en condiciones de dirigir, SE DECIDIÓ LA SUSPENSIÓN DEL PARTIDO.

Se informó en el grupo de presidentes y en simultáneo a los presidentes de Balloffet y Pedal, como así también al árbitro Martín Bertero, que estaba designado como árbitro principal de este partido.

EL ENCUENTRO SERÁ REPROGRAMADO.

El comunicado oficial del Club Sportivo Balloffet (@clubsportivoballoffetof)
El comunicado oficial del Club Sportivo Balloffet (@clubsportivoballoffetof)

Comunicado del Club Sportivo Balloffet:

Desde el Club Sportivo Balloffet queremos expresar nuestro más enérgico repudio ante cualquier acto y/o hecho de violencia ocurrido dentro del ámbito deportivo.

El fútbol debe ser un espacio de respeto, convivencia y sana competencia. Ninguna situación puede justificar la violencia física o verbal hacia árbitros, jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes o cualquier persona que forme parte de nuestro deporte.

Como institución, manifestamos que se tomarán las medidas necesarias y correspondientes ante cualquier hecho de esta naturaleza, conforme a las normas y reglamentos vigentes.

Asimismo, desde el Club Sportivo Balloffet queremos solidarizarnos con el árbitro involucrado y poner a disposición de él todos los medios que estén a nuestro alcance para acompañarlo y colaborar ante cualquier situación que pudiera necesitar.

Reafirmamos nuestro compromiso con un fútbol basado en el respeto, la responsabilidad y la convivencia.

EL FÚTBOL SE JUEGA, SE DISFRUTA Y SE RESPETA.

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