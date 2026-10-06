Un campeón del mundo reveló que lleva 15 años peleando contra una dura enfermedad: “Uno sigue adelante mientras Dios le da fuerzas”

Un campeón del mundo conITalia reveló que atraviesa una dura enfermedad (Photo 2020 Zuma Press/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby)

Guardar

El técnico de la Lazio y campeón del mundo con Italia en 2006, Gennaro Gattuso, reveló que convive desde hace 15 años con una enfermedad autoinmune que lo obligó a retirarse del fútbol profesional en 2013. El ex volante, de 48 años, hizo pública su condición durante una aparición en el Festival dello Sport.

“Dejé de jugar por la enfermedad autoinmune que contraje”, explicó Gattuso ante el público presente en el evento. “Tomo cortisona desde hace 15 años. Durante todos estos años dije que hay personas con mi enfermedad que permanecen en cama durante cuatro o cinco meses porque no pueden moverse”, agregó el ex futbolista, sin precisar el nombre específico del padecimiento ni brindar más detalles médicos sobre su diagnóstico.

PUBLICIDAD

Gattuso formó parte de la selección italiana durante una década y fue titular en el plantel que conquistó el Mundial de Alemania 2006. Diez días antes del inicio de aquel torneo, el volante sufrió un desgarro muscular en un amistoso ante Suiza, lo que en principio lo dejaba fuera de la convocatoria por un mes y medio. “No estaba previsto que formara parte de ese plantel”, confesó el entrenador. “Trabajé 13 ó 14 horas por día para recuperarme”, agregó. Para su fortuna llegó a tiempo con los plazos y pudo disputar la cita mundialista, que terminó con el título para el combinado azzurro.

Daniele De Rossi y Gennaro Gattuso, campeones del Mundial 2006 (REUTERS/Vincenzo Livieri)

Durante su carrera como jugador, Gattuso ganó dos veces la Champions League y conquistó dos Scudettos, además de representar a clubes como el Milan. Su retiro definitivo llegó en 2013, cuando la enfermedad autoinmune le impidió continuar en actividad.

PUBLICIDAD

“Acepté la enfermedad, trabajo con ella, pero me pasa factura, porque tomar cortisona todos los días no es fácil”, relató el entrenador en Trento. “Hace seis o siete años que no bebo ningún tipo de alcohol”, añadió, en referencia a los hábitos que debió modificar para convivir con su condición. “Uno sigue adelante mientras Dios le da fuerzas para continuar”, sostuvo Gattuso.

Pese al diagnóstico, el ex volante se volcó de inmediato a la dirección técnica tras colgar los botines. Como entrenador, dirigió a clubes como Milan y Napoli, experiencias con las que construyó una trayectoria en los principales bancos de la Serie A. También asumió como seleccionador de Italia durante diez meses, cargo al que llegó en medio de una crisis institucional tras la salida de Luciano Spalletti y al que renunció después de que el equipo quedara eliminado en la repesca mundialista frente a Bosnia y Herzegovina.

PUBLICIDAD

“Esa experiencia me quemó, fue un golpe enorme y me dolió mucho”, confesó sobre su paso por el banco de la selección nacional. “Por otro lado, quería volver a empezar de inmediato”, agregó el entrenador, quien además atravesó en ese período la pérdida de su hermana.

Gattuso asumió como director técnico de la Lazio en junio pasado, tras ser convocado por el presidente del club, Claudio Lotito, a quien calificó de “genio” durante su intervención en el festival. Desde su llegada al banco biancoceleste, el equipo tuvo un buen comienzo de temporada en la Serie A, en lo que representa el nuevo desafío profesional del entrenador tras su experiencia al frente de la selección italiana.

PUBLICIDAD