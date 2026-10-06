La revelación del agente de Miguel Merentiel sobre el futuro del delantero de Boca Juniors (REUTERS/Rodrigo Valle)

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Miguel Merentiel manifestó su intención de extender su vínculo con Boca Juniors hasta cumplir cinco años adicionales de contrato, según reveló su representante, Marcelo Tejera, en declaraciones a radio Carve Deportiva de Montevideo. El actual acuerdo del delantero uruguayo con el Xeneize vence a fines de 2027, pero las negociaciones por una mejora contractual ya comenzaron entre las partes.

“He hablado con Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado para buscar una mejora de contrato porque creo que la merece. Tiene 30 años y yo quiero hacer una diferencia porque sabe que le queda este contrato y con suerte uno más. La idea es que todas las partes lleguemos a un acuerdo”, afirmó Tejera, exjugador de Boca que ahora se desempeña como agente del delantero.

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El contrato vigente le permitiría a Merentiel negociar con cualquier club a partir de los próximos ocho meses, dado que a esa altura quedará habilitado para firmar en condición de libre tras la finalización de su acuerdo en diciembre de 2027. Sin embargo, Tejera descartó esa posibilidad de forma explícita: “No es la idea por lo mucho que le dio Boca a él, y él a Boca”.

Por lo pronto, las conversaciones por la extensión del vínculo todavía no registran avances concretos, por lo que la negociación se perfila como un tema a seguir en los próximos meses. Riquelme, presidente de la institución, y Delgado, vicepresidente primero, son los interlocutores directos de Tejera en las tratativas.

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Miguel Merentiel es uno de los máximos goleadores del plantel que comanda Rodolfo Arruabarrena (REUTERS/Rodrigo Valle)

Merentiel llegó al Xeneize en febrero de 2023 procedente de Palmeiras, inicialmente a préstamo, antes de que la dirigencia ejecutara la opción de compra por una cifra cercana a los USD 3 millones. Desde su desembarco, el delantero disputó 182 partidos, convirtió 62 goles y repartió 19 asistencias con la camiseta de Boca.

Tejera también se refirió al presente futbolístico del delantero dentro del plantel. “Con Arruabarrena está muy bien, pero lo que le hizo mejor a Miguel fue Paredes, con el que hizo una gran amistad, y no solo es con Miguel, sino que Paredes tiene contentos a todos los jóvenes”, señaló el representante, en referencia al entrenador y al mediocampista capitán.

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El representante del delantero también apuntó contra el cuerpo técnico anterior de la selección de Uruguay, al considerar que Merentiel no recibió las oportunidades que merecía en la Celeste. “Fueron injustos con él en la selección porque solo lo citaron una vez. Después me enteré que no era del agrado de Bielsa y no fue más citado”, sostuvo Tejera.

El delantero había sido convocado por primera vez por Diego Forlán cuando este dirigía al combinado uruguayo, aunque no llegó a integrar el corte final del plantel en esa oportunidad. Su única presencia con la camiseta celeste se produjo en septiembre de 2024, en un empate sin goles frente a Venezuela, partido tras el cual no volvió a ser citado.

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