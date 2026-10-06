Economía

De cuánto es el salario mínimo en la Argentina en octubre 2026

La medida oficial estableció una nueva escala para trabajadores registrados y define cambios en prestaciones por desempleo y requisitos de acceso a distintos programas

El nuevo piso para trabajadores con jornada completa rige desde el 1 de octubre. (Foto: Reuters)
El nuevo piso para trabajadores con jornada completa rige desde el 1 de octubre. (Foto: Reuters)
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Desde el 1 de octubre, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es de $391.200 mensuales para los trabajadores con jornada completa. Para quienes cobran por día u hora, el valor mínimo quedó fijado en $1.956 por hora.

La actualización forma parte del esquema de aumentos dispuesto por el Gobierno nacional mediante la Resolución 4/2026, después de que el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil no alcanzara un acuerdo entre los representantes sindicales y empresarios.

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La medida alcanza a los trabajadores contemplados por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y los organismos estatales que actúan como empleadores.

El salario mínimo seguirá en $398.800 en noviembre

El cronograma oficial prevé nuevas subas hasta abril de 2027. Luego del valor vigente en octubre, el haber mínimo será de $398.800 en noviembre y de $406.400 en diciembre.

Los empleados jornalizados percibirán desde este mes un mínimo de $1.956 por hora. (Foto: Reuters)
Los empleados jornalizados percibirán desde este mes un mínimo de $1.956 por hora. (Foto: Reuters)

Para 2027, la escala establece un salario mínimo de $414.200 desde enero, $422.000 desde febrero, $429.600 desde marzo y $437.000 a partir de abril.

En el caso de los trabajadores jornalizados, el monto por hora pasará de $1.956 en octubre a $1.994 en noviembre y $2.032 en diciembre. En enero será de $2.071; en febrero, de $2.110; en marzo, de $2.148, y en abril llegará a $2.185.

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El aumento de octubre sucede al ajuste aplicado en septiembre

El esquema comenzó el 1 de septiembre, cuando el salario mínimo se ubicó en $383.800 mensuales y $1.919 por hora para los trabajadores jornalizados.

La resolución aclaró que las asignaciones familiares no integran esos valores. También dispuso que, para las jornadas reducidas y los contratos a tiempo parcial contemplados por la legislación laboral, el ingreso se calculará de forma proporcional a la carga horaria.

Cómo queda la prestación por desempleo en octubre de 2026

La normativa también fijó los límites de la prestación por desempleo prevista en el artículo 118 de la ley 24.013. El beneficio equivale al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual que haya percibido el trabajador durante los seis meses previos a la finalización de su contrato.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Resolución 4/2026 estableció aumentos escalonados hasta abril de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el SMVM de octubre, la prestación no podrá ser inferior a $195.600, equivalente al 50% del salario mínimo, ni superar los $391.200, que corresponde al 100% de ese ingreso.

Cuánto aumento el salario mínimo hasta abril 2027

  • Desde el 1 de octubre de 2026: el SMVM sube a $391.200 mensuales. La hora de los trabajadores jornalizados pasa a $1.956.
  • Desde el 1 de noviembre de 2026: el piso salarial será de $398.800 mensuales, mientras que el valor horario llegará a $1.994.
  • Desde el 1 de diciembre de 2026: el salario mínimo ascenderá a $406.400 mensuales. Para los jornalizados, será de $2.032 por hora.
  • Desde el 1 de enero de 2027: el SMVM se ubicará en $414.200 mensuales y en $2.071 por hora para quienes cobran de forma jornalizada.
  • Desde el 1 de febrero de 2027: el monto mensual será de $422.000, con un valor mínimo de $2.110 por hora para los trabajadores jornalizados.
  • Desde el 1 de marzo de 2027: el salario mínimo llegará a $429.600 mensuales. La hora de trabajo jornalizado tendrá un piso de $2.148.
  • Desde el 1 de abril de 2027: el SMVM alcanzará los $437.000 mensuales y los $2.185 por hora para trabajadores jornalizados.

Los montos corresponden a empleados mensualizados que cumplen la jornada legal completa. En casos de jornada reducida o contratos a tiempo parcial, el salario se liquidará de manera proporcional.

En qué sectores impacta el aumento del salario mínimo

El aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) a $391.200 desde el 1 de octubre de 2026 impacta de dos maneras: en algunos casos eleva el monto de una prestación y, en otros, actualiza el tope de ingresos para acceder o permanecer en un programa. No todos los beneficios sociales suben de forma automática.

En la Prestación por Desempleo, se ve el efecto directo más claro. La Resolución 4/2026 dispone que la prestación equivale al 75% de la mejor remuneración neta de los seis meses previos al despido, pero fija un piso y un techo atados al SMVM.

Con el valor de octubre:

  • El mínimo de la prestación por desempleo es de $195.600, equivalente al 50% del salario mínimo.
  • El máximo asciende a $391.200, equivalente al 100% del SMVM.

En cuanto a las Becas Progresar, el aumento no modifica automáticamente el monto de la beca, pero sí el límite de ingresos para solicitarla o conservarla. La reglamentación de la convocatoria 2026 establece que los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no pueden superar los tres salarios mínimos. Con el SMVM de octubre, ese tope queda en $1.173.600 mensuales.

Primer plano de unas manos sosteniendo una billetera marrón abierta, de la cual sobresalen billetes de 20.000 y 10.000 pesos argentinos con diseños modernos.
En noviembre, el haber básico previsto por el cronograma oficial será de $398.800. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La excepción alcanza a los solicitantes titulares de una pensión no contributiva por invalidez, cuyos ingresos no se computan bajo el mismo criterio.

Respecto de los vouchers educativos, el programa de asistencia para familias con hijos que asisten a colegios privados con al menos 75% de aporte estatal toma al SMVM como parámetro de acceso. La suma de los ingresos familiares no puede superar los siete salarios mínimos.

A partir de octubre, el límite queda en $2.738.400 mensuales. El aumento del SMVM amplía el umbral de ingresos, pero no supone por sí mismo una suba del valor del voucher.

A propósito del Programa Hogar, destinado a viviendas que no tienen conexión a la red de gas natural ni tarifa social de gas, entre las condiciones figura un tope de ingresos equivalente a dos salarios mínimos por grupo familiar.

Con el SMVM de octubre, el ingreso máximo pasa a ser de $782.400 mensuales. Si en el hogar vive una persona con certificado único de discapacidad (CUD), el límite sube a tres salarios mínimos, es decir, $1.173.600.

En provincias patagónicas y el partido bonaerense de Patagones, los topes son de 2,8 y 4,2 salarios mínimos, según corresponda.

En tanto, el plan Formando Capital Humano incluye a trabajadores registrados del sector privado cuyos ingresos brutos mensuales no excedan los tres salarios mínimos, además de otros grupos como desocupados, monotributistas sociales, monotributistas de categoría A, trabajadores de casas particulares y temporarios rurales.

Nuevo Billete 10000 pesos argentinos
La actualización modifica límites de ingresos para programas como Becas Progresar, vouchers educativos y Programa Hogar. (Franco Fafasuli)

Desde octubre, el tope salarial para los trabajadores en relación de dependencia es de $1.173.600 brutos mensuales. El cambio opera sobre la condición de acceso, no sobre un pago automático.

A la vez, la asignación estímulo no remunerativa para trabajadores con discapacidad que se desempeñan en Talleres Protegidos Especiales para el Empleo equivale al 40% del SMVM. La normativa establece esa relación, aunque las autoridades pueden definir el monto operativo mediante resoluciones específicas y criterios de cálculo propios.

Como referencia, el 40% del salario mínimo de octubre equivale a $156.480.

Qué beneficios no aumentan automáticamente

La Resolución 4/2026 establece expresamente que el salario mínimo se fija “excluidas las asignaciones familiares”. Por eso, la suba no implica por sí sola un incremento automático de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares, las jubilaciones, las pensiones ni otros beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que se rigen por el avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Esas prestaciones tienen mecanismos de actualización y normas propias. El impacto del SMVM, en esos casos, puede producirse solo si una reglamentación específica lo usa como referencia para definir montos, requisitos o incompatibilidades.

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