Salud

Cómo prevenir las caídas y qué rol tiene el ejercicio en la longevidad

Un tropiezo en un adulto mayor puede ser la señal de que algo cambió en la fuerza, la visión, los medicamentos o el entorno del hogar. Qué factores evaluar y por qué el ejercicio es la intervención con mayor respaldo científico

Ilustración de una persona mayor sobre un pie con los brazos extendidos, rodeada por alfombras, medicinas, zapatos y una lámpara.
Las caídas en los adultos mayores responden a una combinación de factores físicos, neurológicos y ambientales (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las caídas en adultos mayores no siempre responden a un descuido puntual: son uno de los factores que más inciden en la longevidad, porque una fractura o una hospitalización pueden acelerar el deterioro físico y la pérdida de independencia. En la vejez, un tropiezo puede concentrar cambios en la fuerza de las piernas, la visión, el equilibrio, los medicamentos o las condiciones de la vivienda. Una caída repetida, un mareo al ponerse de pie o una marcha inestable pueden ser señales para revisar esos factores.

La situación merece atención porque muchos episodios ocurren durante actividades conocidas: caminar dentro de la casa, ir al baño por la noche o trasladar objetos. Mantener la estabilidad exige que la vista, el oído interno, los músculos y el cerebro procesen información al mismo tiempo. Cuando esa respuesta se vuelve más lenta, un desnivel o una alfombra pueden adquirir mayor importancia.

PUBLICIDAD

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocidos como CDC, señalan que las caídas suelen obedecer a una combinación de factores de riesgo. Entre ellos figuran la debilidad en la parte inferior del cuerpo, las dificultades para caminar o conservar el equilibrio, los problemas de visión, algunos medicamentos, el dolor en los pies, el calzado inadecuado y los obstáculos en el hogar.

La misma entidad advierte que el temor posterior a una caída puede llevar a reducir las actividades diarias, lo que debilita aún más el cuerpo y eleva el riesgo de nuevos episodios. Por eso, la pregunta no se limita a cómo evitar un tropiezo, sino a qué situaciones conviene observar cuando la estabilidad cambia o las caídas se repiten.

PUBLICIDAD

La evaluación debe mirar el cuerpo, los medicamentos y el espacio cotidiano

Un hombre mayor camina por el pasillo de una casa mientras se apoya en un pasamanos de madera instalado en la pared.
El temor a sufrir un nuevo tropiezo genera una reducción en la actividad física y debilita la movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos, los cambios propios del envejecimiento pueden afectar la fuerza, la flexibilidad y la capacidad de conservar la estabilidad. La falta de sueño, el consumo de alcohol, las dificultades de visión o audición y ciertas enfermedades también pueden influir en el riesgo de caída.

El organismo recomienda que cualquier caída sea comunicada al equipo de salud, incluso cuando no haya dolor evidente, porque ese episodio puede alertar sobre un problema médico, dificultades visuales o efectos de medicamentos que requieren una evaluación individual.

La hipotensión ortostática es uno de los factores que puede requerir atención. El término describe una baja de presión arterial al pasar de estar acostado o sentado a ponerse de pie, que puede provocar sensación de inestabilidad o mareo. Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, levantarse demasiado rápido puede causar esa disminución transitoria de la presión.

Los medicamentos también forman parte de la revisión. El organismo señala que algunos pueden causar sueño, mareos o confusión, y que el riesgo puede aumentar cuando se utilizan varios tratamientos simultáneos. Esto no implica suspenderlos por cuenta propia, sino conversar sobre sus efectos con un profesional de salud o un farmacéutico.

El entorno doméstico completa esa evaluación. Retirar objetos que interrumpan el paso, controlar las alfombras, mejorar la iluminación y sumar barras de apoyo en el baño o pasamanos en las escaleras son medidas dirigidas a reducir riesgos concretos, de acuerdo con el mismo organismo. La prevención de caídas exige observar tanto la movilidad como el lugar donde transcurre la rutina.

El ejercicio mostró una reducción de caídas en personas mayores que vivían en la comunidad

Una mano sujeta una barra metálica de apoyo instalada en la pared con azulejos blancos de un cuarto de baño.
El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento recomienda comunicar cualquier caída previa al equipo de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física orientada a la fuerza y el equilibrio ocupa un lugar específico en la prevención, aunque sus resultados dependen de las características y necesidades de cada persona. Un estudio publicado en la Revista Británica de Medicina del Deporte resumió una revisión sistemática de ensayos clínicos sobre ejercicio en personas de 60 años o más que vivían en la comunidad.

El trabajo analizó 108 ensayos clínicos aleatorizados que reunieron a 23.407 participantes. Para su resultado principal, la revisión consideró 59 estudios con 12.981 personas y concluyó que los programas de ejercicio redujeron la tasa de caídas en un 23% frente a los grupos de control.

Los ejercicios de equilibrio y entrenamiento funcional redujeron esa tasa en un 24%, según la misma revisión. El entrenamiento funcional agrupa actividades que trabajan los movimientos necesarios en la vida diaria: sostener la postura, caminar y responder ante cambios de posición.

Los programas que combinaron varias modalidades, por lo general equilibrio, entrenamiento funcional y ejercicios de resistencia, redujeron la tasa de caídas en un 34%. Los autores calificaron ese resultado con certeza moderada, lo que en términos de metodología científica indica que los datos son sólidos, pero podrían verse afectados por estudios futuros. El tai chi mostró una posible reducción del 19%, aunque ese resultado contó con certeza baja, es decir, los datos disponibles aún no permiten una conclusión firme.

La revisión no presenta una actividad única como respuesta para todas las personas mayores, pero sí permite identificar qué tipo de movimiento tiene mayor respaldo. Los ejercicios de equilibrio y entrenamiento funcional, combinados idealmente con resistencia y guiados por un profesional de la salud, concentran la mayor parte de los resultados disponibles.

Consultar al médico de cabecera ante el primer episodio de caída, revisar el entorno del hogar e incorporar alguna forma estructurada de actividad física orientada al equilibrio son tres pasos concretos que pueden reducir el riesgo de manera significativa.

Temas Relacionados

CaídaAdultos mayoresEjercicio físicoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Protección desde el embrión: la vacuna que busca reducir riesgos sanitarios en las aves de producción

Esta dosis administrada durante la incubación atenúa las infecciones tempranas, una etapa crítica donde decaen las defensas maternas y el organismo aún carece de madurez para defenderse

Protección desde el embrión: la vacuna que busca reducir riesgos sanitarios en las aves de producción

¿Las montañas rusas pueden ser peligrosas para el corazón? qué dice la ciencia

Una publicación reciente de la American Heart Association difundió una investigación centrada en personas con enfermedades cardíacas que participaron en distintas actividades de adrenalina. El análisis aborda una experiencia que combina velocidad, aceleración y fuertes emociones

¿Las montañas rusas pueden ser peligrosas para el corazón? qué dice la ciencia

Cuáles son los 7 cuadros clínicos que pueden alterar la percepción y cómo detectarlos

Desde distorsiones hasta convicciones equivocadas, estas condiciones evidencian alteraciones neuronales dispares. Cada cuadro tiene causas, contextos y tratamientos propios que requieren la evaluación y el acompañamiento de un profesional de la salud

Cuáles son los 7 cuadros clínicos que pueden alterar la percepción y cómo detectarlos

Pediatras desaconsejan limpiar con la boca el chupete que cayó al piso: cuál es el método correcto y por qué tampoco sirve pasarlo por la ropa

La suciedad visible no es el único riesgo, sobre todo en los primeros meses, cuando las defensas del bebé todavía están en desarrollo. Qué alternativas funcionan y cuáles no, según especialistas

Pediatras desaconsejan limpiar con la boca el chupete que cayó al piso: cuál es el método correcto y por qué tampoco sirve pasarlo por la ropa

Terrorismo doméstico en una escuela de Portland: un adolescente de 15 años enfrenta 19 cargos por liberar gas tóxico en la cafetería

El fiscal de distrito busca trasladar el caso a un tribunal de adultos y advierte que la investigación sigue abierta

Terrorismo doméstico en una escuela de Portland: un adolescente de 15 años enfrenta 19 cargos por liberar gas tóxico en la cafetería

DEPORTES

El increíble video de los autos de F1 a 30 km/h en el GP de Baréin: la reacción de los fanáticos y la explicación de la Máxima

El increíble video de los autos de F1 a 30 km/h en el GP de Baréin: la reacción de los fanáticos y la explicación de la Máxima

EN VIVO: Messi afronta el último entrenamiento en el predio de Ezeiza con la selección argentina

Messi se despide de la Selección: los 10 récords y 10 momentos que marcaron una era con Argentina

El insólito gesto de dos futbolistas egipcios que opacó el resultado de la eliminatoria africana y se hizo viral

Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni fueron nominados para el premio Golden Boy 2026: los 25 candidatos y el favorito

TELESHOW

Maxi Ghione habló tras recuperar la libertad: “La verdad la va a decir la Justicia”

Maxi Ghione habló tras recuperar la libertad: “La verdad la va a decir la Justicia”

El emotivo posteo de Fito Páez a David Lebón por su cumpleaños: “Un ser de una generosidad y entrega absoluta”

Los particulares vinilos que eligió Mario Pergolini para la nueva decoración de su oficina

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: nuevo parte médico desde el sanatorio donde permanece internada

La palabra de Lourdes Sánchez después de confirmar su separación del Chato Prada: “Se me acabó el amor hace tiempo”

INFOBAE AMÉRICA

Cuba impone límites estrictos a la entrada de teléfonos y equipos tecnológicos: ¿Cómo afecta a los viajeros?

Cuba impone límites estrictos a la entrada de teléfonos y equipos tecnológicos: ¿Cómo afecta a los viajeros?

El posible hallazgo médico que un grupo de especialistas detectó en tres cuadros de Rubens conservados en el Prado

Arzobispo de Panamá pide responsabilidades ante decisiones que afecten a las comunidades

Un 80% del territorio hondureño se mantiene bajo alerta por sequía

Suspenden las clases presenciales en una escuela tras el cierre del puente Pinula en Guatemala