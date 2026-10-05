Cómo prevenir las caídas y qué rol tiene el ejercicio en la longevidad

Las caídas en los adultos mayores responden a una combinación de factores físicos, neurológicos y ambientales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las caídas en adultos mayores no siempre responden a un descuido puntual: son uno de los factores que más inciden en la longevidad, porque una fractura o una hospitalización pueden acelerar el deterioro físico y la pérdida de independencia. En la vejez, un tropiezo puede concentrar cambios en la fuerza de las piernas, la visión, el equilibrio, los medicamentos o las condiciones de la vivienda. Una caída repetida, un mareo al ponerse de pie o una marcha inestable pueden ser señales para revisar esos factores.

La situación merece atención porque muchos episodios ocurren durante actividades conocidas: caminar dentro de la casa, ir al baño por la noche o trasladar objetos. Mantener la estabilidad exige que la vista, el oído interno, los músculos y el cerebro procesen información al mismo tiempo. Cuando esa respuesta se vuelve más lenta, un desnivel o una alfombra pueden adquirir mayor importancia.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocidos como CDC, señalan que las caídas suelen obedecer a una combinación de factores de riesgo. Entre ellos figuran la debilidad en la parte inferior del cuerpo, las dificultades para caminar o conservar el equilibrio, los problemas de visión, algunos medicamentos, el dolor en los pies, el calzado inadecuado y los obstáculos en el hogar.

La misma entidad advierte que el temor posterior a una caída puede llevar a reducir las actividades diarias, lo que debilita aún más el cuerpo y eleva el riesgo de nuevos episodios. Por eso, la pregunta no se limita a cómo evitar un tropiezo, sino a qué situaciones conviene observar cuando la estabilidad cambia o las caídas se repiten.

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La evaluación debe mirar el cuerpo, los medicamentos y el espacio cotidiano

El temor a sufrir un nuevo tropiezo genera una reducción en la actividad física y debilita la movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos, los cambios propios del envejecimiento pueden afectar la fuerza, la flexibilidad y la capacidad de conservar la estabilidad. La falta de sueño, el consumo de alcohol, las dificultades de visión o audición y ciertas enfermedades también pueden influir en el riesgo de caída.

El organismo recomienda que cualquier caída sea comunicada al equipo de salud, incluso cuando no haya dolor evidente, porque ese episodio puede alertar sobre un problema médico, dificultades visuales o efectos de medicamentos que requieren una evaluación individual.

La hipotensión ortostática es uno de los factores que puede requerir atención. El término describe una baja de presión arterial al pasar de estar acostado o sentado a ponerse de pie, que puede provocar sensación de inestabilidad o mareo. Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, levantarse demasiado rápido puede causar esa disminución transitoria de la presión.

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Los medicamentos también forman parte de la revisión. El organismo señala que algunos pueden causar sueño, mareos o confusión, y que el riesgo puede aumentar cuando se utilizan varios tratamientos simultáneos. Esto no implica suspenderlos por cuenta propia, sino conversar sobre sus efectos con un profesional de salud o un farmacéutico.

El entorno doméstico completa esa evaluación. Retirar objetos que interrumpan el paso, controlar las alfombras, mejorar la iluminación y sumar barras de apoyo en el baño o pasamanos en las escaleras son medidas dirigidas a reducir riesgos concretos, de acuerdo con el mismo organismo. La prevención de caídas exige observar tanto la movilidad como el lugar donde transcurre la rutina.

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El ejercicio mostró una reducción de caídas en personas mayores que vivían en la comunidad

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento recomienda comunicar cualquier caída previa al equipo de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física orientada a la fuerza y el equilibrio ocupa un lugar específico en la prevención, aunque sus resultados dependen de las características y necesidades de cada persona. Un estudio publicado en la Revista Británica de Medicina del Deporte resumió una revisión sistemática de ensayos clínicos sobre ejercicio en personas de 60 años o más que vivían en la comunidad.

El trabajo analizó 108 ensayos clínicos aleatorizados que reunieron a 23.407 participantes. Para su resultado principal, la revisión consideró 59 estudios con 12.981 personas y concluyó que los programas de ejercicio redujeron la tasa de caídas en un 23% frente a los grupos de control.

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Los ejercicios de equilibrio y entrenamiento funcional redujeron esa tasa en un 24%, según la misma revisión. El entrenamiento funcional agrupa actividades que trabajan los movimientos necesarios en la vida diaria: sostener la postura, caminar y responder ante cambios de posición.

Los programas que combinaron varias modalidades, por lo general equilibrio, entrenamiento funcional y ejercicios de resistencia, redujeron la tasa de caídas en un 34%. Los autores calificaron ese resultado con certeza moderada, lo que en términos de metodología científica indica que los datos son sólidos, pero podrían verse afectados por estudios futuros. El tai chi mostró una posible reducción del 19%, aunque ese resultado contó con certeza baja, es decir, los datos disponibles aún no permiten una conclusión firme.

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La revisión no presenta una actividad única como respuesta para todas las personas mayores, pero sí permite identificar qué tipo de movimiento tiene mayor respaldo. Los ejercicios de equilibrio y entrenamiento funcional, combinados idealmente con resistencia y guiados por un profesional de la salud, concentran la mayor parte de los resultados disponibles.

Consultar al médico de cabecera ante el primer episodio de caída, revisar el entorno del hogar e incorporar alguna forma estructurada de actividad física orientada al equilibrio son tres pasos concretos que pueden reducir el riesgo de manera significativa.