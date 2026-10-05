Protección desde el embrión: la vacuna que busca reducir riesgos sanitarios en las aves de producción

Una sola dosis de la nueva vacuna combate tres enfermedades de alto impacto en las aves de producción. (REUTERS/Diego Vara)

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Hasta ahora, proteger a las aves frente a distintas enfermedades requería, en algunos casos, varias vacunas aplicadas por separado. Una nueva alternativa cambia esa lógica: una sola inyección con protección simultánea frente a tres enfermedades de alto impacto en la producción avícola. Se aplica desde la planta de incubación e incluso antes de que el pollito nazca.

El punto de partida de esta estrategia es la prevención temprana. Las aves recién nacidas atraviesan una etapa de mayor vulnerabilidad: la protección que reciben de sus madres disminuye con el tiempo y, si el sistema inmunitario no está preparado, las enfermedades pueden instalarse antes de que el organismo logre defenderse.

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Vacunar desde las primeras etapas de vida es hoy una herramienta estratégica dentro de los programas sanitarios modernos.

Tres enfermedades de alto impacto bajo una sola dosis

La vacunación en las primeras etapas de vida previene infecciones cuando decae la inmunidad materna del pollito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recientemente, se presentó una nueva vacuna en dos formulaciones. Ambas ofrecen protección frente a la enfermedad de Marek y la enfermedad de Gumboro (dos de las afecciones más frecuentes y costosas del sector) y cada una incorpora cobertura adicional frente a una tercera condición.

La enfermedad de Marek es una afección causada por un herpesvirus que afecta a los pollos. Según expertos de la Universidad Estatal de Pensilvania, el virus provoca inflamación y tumores en los nervios, la médula espinal y el cerebro, lo que deriva en parálisis de patas y alas, pérdida de peso y, en la mayoría de los casos, la muerte del animal. También precisan que la enfermedad no tiene tratamiento una vez que aparecen los síntomas clínicos, aunque sí puede prevenirse con vacunación. Esta infección genera costos anuales significativos para la industria avícola mundial.

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La enfermedad de Gumboro (conocida técnicamente como enfermedad bursal infecciosa) es causada por el virus IBDV y afecta principalmente a pollos de entre 3 y 6 semanas de vida, según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). El virus ataca la bolsa de Fabricio, un órgano clave del sistema inmunitario de las aves, lo que puede generar una caída en la capacidad del organismo para defenderse de otras enfermedades y favorecer infecciones secundarias. También provoca retraso en el crecimiento y menor rendimiento del lote.

La vacuna base sobre la que se desarrollaron estas nuevas formulaciones es VAXXITEK® HVT+IBD, de Boehringer Ingelheim.

Una formulación para Newcastle y otra para laringotraqueítis infecciosa

Las dos versiones de la vacuna se diferencian por la tercera enfermedad que cubren. La primera suma protección frente a la enfermedad de Newcastle, una infección viral altamente contagiosa que puede afectar a aves domésticas de todo el mundo. La OMSA la describe como una enfermedad que se presenta en tres formas: leve, moderada y muy virulenta. En su forma más grave, figura como enfermedad de notificación obligatoria ante ese organismo internacional.

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El virus de Gumboro ataca la bolsa de Fabricio y compromete el sistema inmunitario de aves de entre tres y seis semanas. (REUTERS/Diego Vara)

Para que el organismo de las aves aprenda a reconocer y combatir el virus de Newcastle, la vacuna incorpora un fragmento de su información genética: específicamente la proteína de fusión, una pieza del virus que no causa enfermedad, pero que entrena al sistema inmunitario para identificarlo. Esa protección se activa en forma temprana y se sostiene durante al menos 84 días posteriores a la vacunación, según pruebas experimentales.

La segunda formulación protege frente a la laringotraqueítis infecciosa, una enfermedad viral que afecta principalmente el sistema respiratorio de las aves. En este caso, la vacuna incorpora información genética de la proteína gD del virus responsable de la enfermedad, con el objetivo de que el sistema inmunitario pueda identificarlo y generar defensas.

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La vacunación en el embrión elimina la ventana de riesgo inicial

Una de las características centrales de esta nueva alternativa es que puede administrarse desde la planta de incubación, incluso a través de la vacunación in ovo: es decir, directamente en el embrión antes de que el pollito eclosione. Este procedimiento permite que la inmunidad esté activa desde antes del nacimiento del animal.

La administración de la vacuna in ovo en el embrión activa la inmunidad antes de la eclosión del pollito. (REUTERS/Yamam Al Shaar)

“La vacunación de embriones (in ovo) implica que la inmunidad comienza antes de la eclosión. No hay una ventana inmunológica que incremente el riesgo de la salud de la parvada”, afirmó el Dr. Pablo Fioretti, médico veterinario egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), especialista en avicultura y gerente técnico de Boehringer Ingelheim.

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“La prevención es la inversión más inteligente, por eso el fortalecimiento del sistema inmunológico es determinante. Queremos destacar nuestro firme compromiso con la investigación y el desarrollo biotecnológico que le permite a la industria avícola enfrentar y controlar los nuevos desafíos sanitarios”, agregó.