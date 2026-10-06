Teleshow

Mario Pergolini criticó a Evelyn Botto por la sorpresa que preparó a Fede Bal: “Está mal lo que hiciste”

El conductor rechazó el recibimiento de cumpleaños en el aeropuerto tras un mes de trabajo y la actriz admitió que tuvo dudas antes de hacerlo

El conductor rechazó el recibimiento de cumpleaños en el aeropuerto tras un mes de trabajo y la actriz admitió que tuvo dudas antes de hacerlo (Video: Otro día perdido/ Eltrece)
Guardar

PUBLICIDAD

Mario Pergolini cuestionó a Evelyn Botto por la sorpresa que preparó para Fede Bal el día de su cumpleaños número 36. La actriz recibió al conductor de televisión en el aeropuerto luego de un mes de distancia por trabajo, con una torta, una vela encendida, mate y regalos. La escena quedó registrada en un video que ella publicó en sus historias de Instagram y que después se convirtió en tema de conversación en Otro día perdido (Eltrece).

El hijo de Carmen Barbieri había regresado al país tras completar un mes de grabaciones para Resto del Mundo, el programa de eltrece. La actriz decidió aprovechar que el reencuentro coincidía con su cumpleaños, el domingo 4 de octubre, para organizar un recibimiento especial dentro del vehículo que fue a buscarlo.

PUBLICIDAD

evelyn botto mario pergolini
Mario Pergolini expuso a Evelyn Botto por su sorpresa a Fede Bal: “No está bien” (Otro día perdido, Eltrece)

En el video que compartió en sus redes, Botto contó que salió temprano rumbo al aeropuerto. “Hoy es domingo 4 de octubre, son las 7 y cuarto de la mañana y hoy llega Fede Bal después de un mes, larguísimo. Hoy es su cumpleaños además, así que le estoy yendo a dar la sorpresa y buscándolo al aeropuerto”, relató mientras manejaba.

La integrante de Otro día perdido mostró los elementos que había preparado para la ocasión. Llevaba una torta, una vela, mate y un acolchado que había comprado como regalo. Durante el trayecto, explicó que la torta se había caído dentro del auto porque intentaba trasladar varias cosas al mismo tiempo.

Antes del reencuentro, Botto admitió que no estaba segura de cómo podía reaccionar su pareja luego de un viaje extenso. “Espero que le guste porque para mí estas cosas son doble filo porque nunca sabés después de un viaje así que estás cansado”, dijo entre risas. Pese a esa incertidumbre, sostuvo: “Confío en que se va a poner contento”.

evelyn botto mario pergolini
Evelyn Botto admitió que dudó antes de organizar el recibimiento en el aeropuerto

El video mostró el instante en que Fede Bal abrió la puerta del vehículo y descubrió que la actriz y cantante lo esperaba. Su primera reacción fue una frase espontánea: “La con... de tu madre, ¿no ibas a ir a casa?”. Luego del comentario, ambos se saludaron con un beso. La actriz resumió el resultado de la sorpresa con una frase que acompañó la publicación: “Le costó, pero se puso contento”. Fede replicó más tarde el contenido en sus propias historias de Instagram y agregó tres emojis de corazones rojos.

La relación entre la locutora y el actor se había confirmado públicamente a mediados de diciembre de 2025, después de varios meses de rumores. Desde entonces, ambos realizaron apariciones conjuntas en distintos programas y compartieron momentos de su vínculo en redes sociales.

La sorpresa fue retomada durante la emisión de Otro día perdido, donde Mario Pergolini manifestó que no estaba de acuerdo con la iniciativa de su compañera. “Saliste en los diarios”, le dijo al introducir el tema. Luego explicó: “Quería discutir esto porque creo que está mal lo que hiciste”.

Evelyn Botto recibió a Fede Bal en el aeropuerto el día de su cumpleaños número 36 tras un mes de lejanía (Video: Instagram)

El conductor también cuestionó que Botto hubiera grabado y difundido el momento. “Encima lo filmaste, lo cual es un garrón. Lo subiste porque salió bien”, afirmó. Para sustentar su planteo, se refirió al cansancio que podía tener Bal tras el vuelo de regreso.

“Él salió con esa cara que tiene cualquier persona que haya viajado 28 horas en turista y que esté volviendo al país. Estaba hecho pelota. Vuelve y está ella con una torta”, describió Pergolini durante la conversación.

Frente a las observaciones de Pergolini, Botto aceptó que había tenido dudas antes de dirigirse al aeropuerto. Explicó que el plan había sido sugerido por la persona que suele buscar a Bal cuando vuelve de sus viajes. “Te voy a decir la verdad, yo pensé lo mismo desde que salí de mi casa”, reconoció. Según contó, la propuesta surgió porque era el cumpleaños del actor, aunque con el paso de los minutos comenzó a preguntarse si el recibimiento podía incomodarlo.

La sorpresa que Evelyn Botto le dio a Fede Bal en su cumpleaños: “Confío en que se va a poner contento” (Instagram)
La sorpresa que Evelyn Botto le dio a Fede Bal en su cumpleaños: “Confío en que se va a poner contento” (Instagram)

Pergolini llevó la hipótesis más lejos y preguntó qué hubiera pasado si Bal había conocido a alguien durante el viaje. Botto respondió que había pensado en esa posibilidad, pero aclaró que no sucedió. “En el camino pensé que no era una buena idea tal vez, pero ya estaba encaminada”, explicó.

Al final de la charla, Pergolini expresó su postura sobre este tipo de gestos. “A la gente no hay que sorprenderla. No está bien”, sostuvo. El conductor consideró que una sorpresa coloca sobre la otra persona una reacción esperada por quien la organiza. “La sorpresa es un hecho equivocado, es una expectativa que uno pone sobre una expectativa que el otro no tiene”, concluyó.

Temas Relacionados

Mario PergoliniEvelyn BottoOtro día perdidoFede Bal

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Murió Zulema Galperín, actriz de Chiquititas, Gasoleros y recordada por el sketch de “Abuela cocainómana”

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó el fallecimiento de la artista, de 90 años, cuya extensa carrera abarcó teatro, cine y televisión. Su paso por Duro de domar junto a Sebastián Presta

Murió Zulema Galperín, actriz de Chiquititas, Gasoleros y recordada por el sketch de “Abuela cocainómana”

Plim Plim inició su primera gira teatral por Estados Unidos y prepara su debut en Nueva York

El espectáculo infantil arrancó con dos funciones colmadas y continuará el 11 de octubre en “La Gran Manzana”, donde reunirá canciones y mucho baile para toda la familia en su show Energía musical

Plim Plim inició su primera gira teatral por Estados Unidos y prepara su debut en Nueva York

Maxi Ghione habló tras recuperar la libertad: “La verdad la va a decir la Justicia”

El actor habló por primera vez a través de un video en sus redes sociales luego de la denuncia en su contra por la que permaneció tres días detenido

Maxi Ghione habló tras recuperar la libertad: “La verdad la va a decir la Justicia”

El emotivo posteo de Fito Páez a David Lebón por su cumpleaños: “Un ser de una generosidad y entrega absoluta”

En el aniversario del exintegrante de Serú Girán, su colega y amigo le dedicó unas emotivas palabras para homenajearlo en las redes sociales

El emotivo posteo de Fito Páez a David Lebón por su cumpleaños: “Un ser de una generosidad y entrega absoluta”

Los particulares vinilos que eligió Mario Pergolini para la nueva decoración de su oficina

El conductor explicó cómo armó el fondo de su ciclo en Vorterix y anticipó que las tapas expuestas cambiarán con el paso de los programas

Los particulares vinilos que eligió Mario Pergolini para la nueva decoración de su oficina

AMÉRICA

Régimen cubano evalúa nuevas obligaciones sociales para los negocios privados, en medio de la crisis que golpea la isla

Régimen cubano evalúa nuevas obligaciones sociales para los negocios privados, en medio de la crisis que golpea la isla

Centro de Tecnología Agropecuaria podrá importar y exportar semillas de El Salvador

El Ministerio de Energía y Minas reglamenta la exención temporal de impuestos a cuatro combustibles en Guatemala

Barítono costarricense Kevin Godínez debutará en La Scala de Milán con dos papeles en octubre

Un empate con Martinica condenó a El Salvador y acelera la salida del Bolillo Gómez

MALDITOS NERDS

‘DuneCrawl’ salta de Steam a PlayStation 5, Xbox Series y Android en octubre

‘DuneCrawl’ salta de Steam a PlayStation 5, Xbox Series y Android en octubre

Frostpunk confirma su fecha en Nintendo Switch y Switch 2 con dos ediciones

‘Psikyo Memories’ reúne 12 juegos de Psikyo para PS5 y Switch 2

‘El Principito’ volverá al cine con Morten Tyldum y un formato live-action

‘Project Comet’ mezcla equipos de Marvel y sistemas gacha, según una filtración

DEPORTES

El empate de Vélez favoreció a Boca Juniors para la Copa Libertadores y River Plate salió de la zona de Sudamericana

El empate de Vélez favoreció a Boca Juniors para la Copa Libertadores y River Plate salió de la zona de Sudamericana

Un campeón del mundo reveló que lleva 15 años peleando contra una dura enfermedad: “Uno sigue adelante mientras Dios le da fuerzas”

Salvaje agresión de un jugador a un árbitro durante un partido de la Liga Sanrafaelina: lo dejó inconsciente de una trompada

“¿Diste la vuelta en cancha de Boca?”: los dardos de Astrada y Ruggeri ante la chance de que el Xeneize gane la tabla anual contra River

La posible formación de Argentina en el partido despedida de Lionel Messi de la Selección