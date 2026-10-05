Salud

¿Las montañas rusas pueden ser peligrosas para el corazón? qué dice la ciencia

Una publicación reciente de la American Heart Association difundió una investigación centrada en personas con enfermedades cardíacas que participaron en distintas actividades de adrenalina. El análisis aborda una experiencia que combina velocidad, aceleración y fuertes emociones

Hombre sentado de perfil en el carro de una montaña rusa en movimiento agarrado a la barra de seguridad.
La American Heart Association difundió un estudio sobre los efectos de las atracciones de adrenalina en personas con enfermedades cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las montañas rusas más rápidas superan los 160 kilómetros por hora. La experiencia puede resultar estimulante, pero también abre una pregunta para las personas con enfermedades cardíacas: ¿qué ocurre con el corazón ante una actividad intensa y cargada de adrenalina?

Una encuesta de especialistas de la Escuela de Medicina de Yale, difundida por la American Heart Association (AHA), analizó la participación de adultos con miocardiopatía hipertrófica en actividades de adrenalina, incluidas las montañas rusas. Esta enfermedad se caracteriza por el engrosamiento de las paredes del corazón.

PUBLICIDAD

Aunque la investigación original se realizó en 2018, la AHA volvió a difundir el artículo sobre sus resultados en agosto de 2026. Los autores advirtieron que los datos no permiten dar una autorización general y recomendaron que cada persona consulte con su médico antes de decidir.

Montañas rusas y corazón: qué encontraron los investigadores

La investigación sobre experiencias de adrenalina, liderada por especialistas de la Escuela de Medicina de Yale, reunió respuestas anónimas por internet de 647 adultos con miocardiopatía hipertrófica. De ese total, 571 informaron haber realizado al menos una de las actividades incluidas en la encuesta. La edad promedio de quienes participaron fue de 50,8 años y el 56,6% eran mujeres.

PUBLICIDAD

Ilustración del sistema cardiovascular humano con el corazón, arterias rojas y venas azules dentro de un torso translúcido.
Una investigación de la Escuela de Medicina de Yale encuestó a 647 adultos diagnosticados con miocardiopatía hipertrófica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los participantes sumaron más de 8.000 actividades recreativas, entre ellas montañas rusas, descenso de ríos, escalada con cuerda, parapente, saltos con cuerda elástica y paracaidismo. Cerca de un tercio tuvo molestias leves, como mareos, náuseas o palpitaciones.

De los 571 participantes, nueve, el 1,5 %, reportaron un episodio grave durante la actividad o en los 60 minutos posteriores. El estudio consideró graves los desmayos o la intervención del desfibrilador implantable. Cuatro de esos casos ocurrieron tras subir a una montaña rusa.

Los resultados se presentaron en 2018, durante las Sesiones Científicas de la AHA. El doctor Dan Jacoby, autor principal del estudio y director del programa integral de insuficiencia cardíaca de la Escuela de Medicina de Yale, afirmó que el riesgo por actividad fue “muy bajo, extraordinariamente bajo”.

Jacoby añadió que los registros de muertes en montañas rusas habían encontrado pocos casos vinculados con afecciones cardíacas. Una proporción mayor se relacionaba con lesiones causadas por accidentes.

Esa diferencia permite separar el riesgo propio de una atracción de los problemas cardiovasculares, aunque no elimina la necesidad de respetar las normas de seguridad.

Qué riesgos tienen las actividades de adrenalina para las personas con enfermedades cardíacas

Los autores advirtieron que sus resultados no equivalen a una autorización general para realizar actividades de alto riesgo. El doctor Nikolaos Papoutsidakis, instructor de la Escuela de Medicina de Yale y coautor del trabajo, señaló que muchos de los pacientes consultados no habían recibido indicaciones médicas precisas sobre estas prácticas.

Montaña rusa en un parque de diversiones - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El cardiólogo Dan Jacoby señaló que la mayoría de las muertes en montañas rusas se vinculan con accidentes y no con afecciones cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Algunos médicos afirmaban que era seguro, otros que era peligroso, y solo una minoría le decía al paciente que no hay demasiados datos sobre el tema”, explicó Papoutsidakis. La falta de estudios específicos ayuda a entender por qué persisten criterios distintos.

La encuesta también mostró que la orientación médica no siempre era uniforme. De los 213 participantes que dijeron haber recibido consejos específicos sobre estas actividades, 93 fueron advertidos de que eran peligrosas, 24 recibieron una recomendación favorable y 56 fueron informados de que no había datos suficientes para definir una conducta.

Los resultados deben interpretarse con cautela. El trabajo se basó en respuestas anónimas por internet y en los recuerdos de los propios participantes, por lo que no permite establecer una relación directa entre cada actividad y los síntomas o episodios informados. Tampoco reemplaza una evaluación médica personal.

Un hombre y una médica en un consultorio observan una pantalla médica. Sobre el pecho del hombre, un corazón semitransparente muestra actividad eléctrica azul brillante.
Los especialistas recomiendan que cada persona consulte con su médico antes de decidir su participación en atracciones de alto impacto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El psicólogo Frank Farley, de la Universidad de Temple, sostuvo que los problemas de salud rara vez aparecen en sus estudios sobre personas que buscan emociones intensas. Según explicó, quienes eligen estas experiencias suelen vivirlas como una fuente de entusiasmo, no como una situación de estrés.

Aun así, Jacoby remarcó que una investigación aislada no reemplaza la consulta médica. “Queremos alentar a las personas a que usen esto como punto de partida para conversar con sus médicos sobre si creen que es apropiado para ellas en particular”, afirmó.

Temas Relacionados

Salud cardiovascularriesgo extremoMontañas RusasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuáles son los 7 cuadros clínicos que pueden alterar la percepción y cómo detectarlos

Desde distorsiones hasta convicciones equivocadas, estas condiciones evidencian alteraciones neuronales dispares. Cada cuadro tiene causas, contextos y tratamientos propios que requieren la evaluación y el acompañamiento de un profesional de la salud

Cuáles son los 7 cuadros clínicos que pueden alterar la percepción y cómo detectarlos

Pediatras desaconsejan limpiar con la boca el chupete que cayó al piso: cuál es el método correcto y por qué tampoco sirve pasarlo por la ropa

La suciedad visible no es el único riesgo, sobre todo en los primeros meses, cuando las defensas del bebé todavía están en desarrollo. Qué alternativas funcionan y cuáles no, según especialistas

Pediatras desaconsejan limpiar con la boca el chupete que cayó al piso: cuál es el método correcto y por qué tampoco sirve pasarlo por la ropa

Terrorismo doméstico en una escuela de Portland: un adolescente de 15 años enfrenta 19 cargos por liberar gas tóxico en la cafetería

El fiscal de distrito busca trasladar el caso a un tribunal de adultos y advierte que la investigación sigue abierta

Terrorismo doméstico en una escuela de Portland: un adolescente de 15 años enfrenta 19 cargos por liberar gas tóxico en la cafetería

Menopausia: por qué los primeros 10 años pueden cambiar el abordaje de los síntomas y la salud a largo plazo

Expertos reunidos en el Congreso Mundial de Menopausia plantearon la importancia de intervenir de forma temprana, con tratamientos individualizados y una mirada que incluya sueño, salud cardiovascular, cognición y vida laboral. Por qué la primera década es una ventana de oportunidad que no se debe desaprovechar

Menopausia: por qué los primeros 10 años pueden cambiar el abordaje de los síntomas y la salud a largo plazo

Amor o dependencia emocional: las claves para distinguir un vínculo saludable de uno que genera malestar

La autonomía, los límites y la preservación de intereses propios permiten diferenciar el apoyo afectivo de dinámicas marcadas por la necesidad de validación constante

Amor o dependencia emocional: las claves para distinguir un vínculo saludable de uno que genera malestar

DEPORTES

Los campeones del mundo que estarán en la despedida de Messi de la Selección y los que faltarán: la situación del Papu Gómez

Los campeones del mundo que estarán en la despedida de Messi de la Selección y los que faltarán: la situación del Papu Gómez

La sorprendente respuesta de una de las figuras de Benín cuando le preguntaron si marcará a Messi en su despedida: “Es Dios”

El impactante KO de una luchadora argentina que le valió un premio de USD 10.000 dólares: “Todos los pronósticos estaban en contra”

El destacado puesto que logró Colapinto en el ranking de un medio inglés pese a los problemas que sufrió en el GP de Baréin

La conmovedora entrevista del Dibu Martínez con una niña de 11 años que se emocionó por el partido con Inglaterra: “Fue un montón”

TELESHOW

Los particulares vinilos que eligió Mario Pergolini para la nueva decoración de su oficina

Los particulares vinilos que eligió Mario Pergolini para la nueva decoración de su oficina

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: nuevo parte médico desde el sanatorio donde permanece internada

La palabra de Lourdes Sánchez después de confirmar su separación del Chato Prada: “Se me acabó el amor hace tiempo”

El mal momento que vivió Maru Botana con Alejandro Lerner en plena preparación de su plato en Masterchef

El plato que eliminó a Pachu Peña de Masterchef: presentó una receta fácil que decepcionó a todos

INFOBAE AMÉRICA

Malecón: La Habana se vuelve “casi un personaje más” en una historia sobre decisiones que cambian una vida

Malecón: La Habana se vuelve “casi un personaje más” en una historia sobre decisiones que cambian una vida

La Feria Internacional del Libro de Santo Domingo cerró con ventas superiores a USD 1,600,000 y 714 mil visitantes

Lluvias del fin de semana aumentaron al 75% la humedad del suelo y pone bajo vigilancia a 193 municipios de Guatemala

El Salvador alcanza 503,432 operaciones de importación en 2026

Continúa la ola de robos en los museos franceses: se llevan un libro “excepcional” realizado por Dalí