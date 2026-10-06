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Lizy Tagliani se quebró en MasterChef Celebrity al contar el sandwich que comía en su infancia: “Me daba vergüenza”

La conductora presentó su plato en el reality culinario y recordó con emoción sus primeros años junto a su madre. El momento

Lizy Tagliani se emocionó en MasterChef Celebrity tras recibir los elogios del jurado por su sándwich (Video MasterChef Celebrity, Telefe)
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Lizy Tagliani se quebró en MasterChef Celebrity (Telefe) al recordar un episodio de su infancia que marcó su relación con la comida desde chica, en medio de la devolución del jurado por el sándwich que presentó en la gala. La confesión surgió después de que el plato, bautizado “Parigay” por la propia humorista, recibiera una de las mejores valoraciones de la noche por parte de Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

La creación de Tagliani consistió en un sándwich de carne con mayonesa casera, vegetales, aceitunas y papas fritas, acompañado de un aderezo que ella misma definió como una novedad en su cocina. “Nunca había hecho una mayonesa y me encantó”, contó la participante al explicar el proceso detrás del plato, al que buscó dotar de una distribución pareja de ingredientes para que cada bocado contuviera todos los sabores. “Traté que todo el sándwich tenga todos los ingredientes para que, pensando en Germán, por ejemplo, cuando muerda estén todos los ingredientes”, explicó, en referencia a la exigencia habitual del chef.

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La preparación incluyó carne, vegetales, mayonesa casera, aceitunas y papas fritas
La preparación incluyó carne, vegetales, mayonesa casera, aceitunas y papas fritas

Martitegui destacó la construcción del plato y remarcó que la distribución proporcional de los ingredientes resultaba una decisión acertada. “Tiene muchas capas de muchos sabores y eso es muy interesante en un sándwich”, señaló el jurado, mientras Maru Botana definió la preparación como “un club sándwich reversionado en carne” y resaltó la calidad de las papas fritas, un ingrediente que Lizy confesó haber cocinado por primera vez en su vida.

El tono de la devolución cambió cuando Wanda Nara le preguntó si el reconocimiento del jurado la había emocionado. Tagliani respondió que sí y entonces compartió el recuerdo que explicaba el peso emocional de ese momento. “Cuando era chiquita me daba vergüenza ir al colegio con el sándwich porque tenía de todo, por ahí fideos, lo que sobraba, y se usaba de jamón y queso”, relató la conductora, quien explicó que de niña ocultaba el contenido de sus sándwiches improvisados para que sus compañeros no vieran los ingredientes poco convencionales que llevaba.

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La conductora recordó la vergüenza que sentía en su infancia al llevar sándwiches con sobras de comida al colegio
La conductora recordó la vergüenza que sentía en su infancia al llevar sándwiches con sobras de comida al colegio

La humorista contrastó ese recuerdo con la decisión que tomó al armar el plato para el certamen. “Ahora quería que se vea todo, porque en esa época lo tapaba porque me daba vergüenza”, explicó, en una reflexión que vinculó directamente su historia personal con la manera en que decidió presentar la comida frente al jurado. Wanda Nara acompañó el momento con una observación sobre el presente de la conductora: “Lo que es el destino, ¿no?”, y agregó una referencia a la vida familiar actual de Tagliani, madre de Tati desde que completó junto a su esposo, Sebastián Nebot, el proceso de adopción del niño.

La conductora no tuvo la mejor noche en el reality y recordó un díficil momento de su infancia (Video: MasterChef Celebrity-Telefe)

No fue la única vez que la comediante conectó un momento del certamen con una experiencia de su pasado. En una gala anterior de última chance, Tagliani había compartido con Wanda Nara una reflexión sobre su vida familiar que también generó un fuerte impacto emocional. En esa ocasión, la conductora había confesado: “Nunca soñé con una familia. Siempre me imaginaba como una travesti sola, ¿entendés? Algo común, que es lo que sucede habitualmente”. Y había agregado, sobre el rumbo que tomó su vida con el correr de los años: “Pero lo que el tiempo me ha dado fue hermoso”.

Esa misma noche, Tagliani había protagonizado otro momento de fuerte carga emotiva al presentar un pastel de atún y verdura que no convenció del todo al jurado. Consultada por Wanda Nara sobre qué cambiaría de la preparación, la comediante había respondido con lágrimas en los ojos: “Lo que más bronca me dio fue jugar con la comida mientras se me desarmaba. Que tenía que tirar comida”, una frase que remitía a experiencias de carencia vividas en el pasado. “Hay gente que no tiene para comer, o que yo no tuve”, había agregado en aquella oportunidad, palabras que Martitegui había calificado como “un buen sentimiento, muy lindo”.

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