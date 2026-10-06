República Dominicana

Gobierno dominicano ajusta medidas de respuesta ante la criminalidad

La vicemandataria encabezó la reunión semanal con ministros y jefes de las Fuerzas Armadas para revisar el avance de los planes policiales en el país y coordinar acciones contra el crimen organizado

Las instituciones participantes analizaron las acciones desplegadas en los últimos siete días en el Salón del Club de Oficiales de la Policía Nacional, durante la jornada celebrada este lunes en Santo Domingo (Foto cortesía Vicepresidencia)
Las instituciones participantes analizaron las acciones desplegadas en los últimos siete días en el Salón del Club de Oficiales de la Policía Nacional, durante la jornada celebrada este lunes en Santo Domingo (Foto cortesía Vicepresidencia)
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La vicepresidenta Raquel Peña encabezó este lunes en Santo Domingo la reunión de la Fuerza de Tarea del Plan de Seguridad Ciudadana, que revisó la respuesta institucional ante las situaciones que afectan la seguridad de la población. El encuentro permitió evaluar las acciones desplegadas durante la última semana y definir las prioridades de atención.

En la sesión, celebrada en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, las autoridades coordinaron las medidas correspondientes a las instituciones que integran el grupo. La reunión se realiza semanalmente con representantes de las áreas de seguridad y justicia.

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Participaron el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, y el comandante general de la Armada de la República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez.

También asistieron el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández, y la directora ejecutiva de la Comisión para la Reforma Educativa de la Policía Nacional, Mu-Kien Sang Ben.

La sesión de este lunes evaluó la respuesta estatal ante situaciones que afectan a la población y fijó las prioridades para la atención durante la próxima semana, con la participación de las entidades asistentes (Foto cortesía Vicepresidencia)
La sesión de este lunes evaluó la respuesta estatal ante situaciones que afectan a la población y fijó las prioridades para la atención durante la próxima semana, con la participación de las entidades asistentes (Foto cortesía Vicepresidencia)

En la reunión estuvieron representantes de Digesett, Politur, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional y fiscales titulares de distintas jurisdicciones.

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Se evalúa la baja de homicidios

A final de septiembre, el Gobierno de República Dominicana anunció que presentaría ante el Congreso Nacional un proyecto de ley sobre convivencia ciudadana para reducir los homicidios y otros delitos, tras reconocer que la baja de los indicadores oficiales no elimina la percepción de inseguridad en las calles.

La tasa acumulada de homicidios se ubicó en 7,36 por cada 100.000 habitantes al 25 de septiembre de 2026, una caída de 15,8% frente al mismo período de 2025. Respecto de 2022, cuando alcanzaba 13,20, la reducción fue de 44,2% informaron las autoridades durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana.

Los robos también disminuyeron 40,5% en comparación con igual período del año anterior. De los 35 territorios analizados, 28 —equivalentes al 80%— mantenían una tasa de homicidios de un solo dígito.

En los primeros 25 días de septiembre se registraron 99 homicidios: 45 fueron clasificados como acción legal, 35 estuvieron vinculados a conflictos sociales, 11 se atribuyeron a hechos delictivos y ocho permanecían bajo investigación.

La cita convocó a los titulares de Interior, Migración y la Policía Nacional, además de representantes del 911 y fiscales de distintas jurisdicciones. Raquel Peña presidió el encuentro y fijó las acciones prioritarias para los próximos días. (Foto cortesía Vicepresidencia)
La cita convocó a los titulares de Interior, Migración y la Policía Nacional, además de representantes del 911 y fiscales de distintas jurisdicciones. Raquel Peña presidió el encuentro y fijó las acciones prioritarias para los próximos días. (Foto cortesía Vicepresidencia)

Para entonces, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, sostuvo que la caída de la violencia homicida y la sensación de inseguridad de la población no son fenómenos contradictorios. Durante La Agenda Semanal situó la tasa acumulada de homicidios en 7,41 por cada 100.000 habitantes y la comparó con el 21% registrado en 2011, cuando comenzaron los registros disponibles en el país.

La funcionaria advirtió hace una semana que esa mejora estadística no determina cómo se sienten los ciudadanos frente a los delitos cotidianos: “Ha habido una reducción. Pero eso no necesariamente significa que la gente deba sentirse más segura”. Afirmó que el 66% de los homicidios intencionales se originan en conflictos sociales entre ciudadanos, por encima de los vinculados directamente con la delincuencia organizada.

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