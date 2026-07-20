Ocho remedios naturales para el invierno: qué incluyen y cómo se preparan

Los remedios naturales de invierno suelen ganar espacio cuando llegan el resfriado común y la gripe, y Life and Health reunió 8 opciones sencillas para prevenir o aliviar esas molestias estacionales. La propuesta incluye una mezcla casera con ingredientes naturales, vitamina C, caldos, probióticos y extractos de uso habitual.
El artículo presenta a Grace Jauwena como una entrenadora de salud especializada en nutrición basada en plantas y remedios naturales. Actualmente cursa un doctorado en medicina natural, y busca promover el bienestar integral a través de hábitos sencillos y accesibles.
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Diversos organismos sanitarios, como el National Institute for Health and Care Excellence (NICE) y Public Health England (PHE), recomiendan optar por remedios de autocuidado para los síntomas leves del resfriado común, en lugar de recurrir a antibióticos, ya que estos últimos no actúan contra los virus responsables de estas infecciones.
Entre las estrategias aceptadas, el uso de ingredientes naturales como ajo, jengibre y limón puede aportar alivio, aunque la evidencia científica sobre su eficacia sigue siendo limitada y se necesitan más estudios sólidos para confirmar sus beneficios reales
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1. Nature’s Penicillin o Rocket Fuel
La primera preparación aparece con estos dos nombres. El medio citado la presenta como una bebida que se licúa, se guarda en un frasco hermético y, al momento de tomarla, se diluye con agua.
También puede convertirse en jarabe para la tos si se cuece a fuego bajo durante 30 minutos. Después, se vierte en un frasco y se le agregan dos cucharadas de miel.
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Un estudio de la Universidad de Granada ha reportado que la combinación de extracto de cebolla y ajo en polvo puede fortalecer la inmunidad y disminuir la gravedad de las infecciones respiratorias en adultos mayores.
Los investigadores señalan que estos ingredientes presentan propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias, lo que los convierte en una opción de apoyo para reducir síntomas de enfermedades respiratorias, aunque los beneficios observados corresponden a poblaciones específicas y no sustituyen el tratamiento médico convencional
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Se registra reducción de entre 40% y 50% en los síntomas de resfriado y gripe tras consumir al menos 8 onzas en total. También recomienda tomarla después de una comida.
Lista de ingredientes y modo de preparación
Para prepararla, se requieren los siguientes ingredientes:
- 1 taza de ananá (piña)
- 3 naranjas medianas
- 1 pomelo grande
- 2 limones pequeños
- ½ cebolla mediana
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharadita de jengibre
- Una pizca de pimienta de cayena
- 1 gota de aceite esencial de menta apto para consumo (opcional)
- Agua destilada, suficiente para licuar
Primero se retira la piel de las frutas, la cebolla, el ajo y el jengibre. Luego, se colocan todos los ingredientes en una licuadora y se procesa hasta lograr una mezcla homogénea.
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2. Vitamina C
La segunda recomendación parte de la idea de que el resfriado común y la gripe aparecen cuando baja el sistema inmunitario. Por eso, la vitamina C como apoyo para reforzarlo.
La autora dice que prefiere la versión líquida y sugiere añadir al agua la dosis recomendada. También aconseja evitar productos con azúcares, conservantes u otros rellenos.
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3. Jarabes herbales
Otra opción son los jarabes elaborados con hierbas, ya sean caseros o comprados como fórmulas de bienestar. Entre las variantes que menciona, figuran saúco, orégano y equinácea.
Estas fórmulas son fáciles de usar y sirven como apoyo para el sistema inmunitario. La recomendación se limita a esas opciones y no añade instrucciones de preparación.
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4. Ungüento herbal
La autora también propone un ungüento a base de un aceite portador mezclado con un aceite esencial, como eucalipto o menta. Añade que el aceite de mentol también funciona para aplicar en el pecho.
El objetivo, según esa explicación, es aliviar la congestión de los senos paranasales. Se presenta esta alternativa como un recurso de uso externo dentro de la lista de remedios invernales.
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5. Sopa casera
La sopa caliente ocupa otro lugar en la lista por su aporte de nutrientes y minerales. La autora la describe como una forma sencilla de ayudar al cuerpo a absorberlos.
Lo recomendable es cocer las sopas a fuego medio-bajo para no eliminar demasiadas enzimas. Entre los ingredientes que destaca, están jengibre, ajo, limoncillo, cebolla, galanga, hojas de lima kaffir, zanahoria, nabo, cilantro, apio, champiñones, tomate, puerro, laurel y hierbas frescas como tomillo, perejil y romero.
6. Cebolla y ajo
Agrega que la cebolla y el ajo forman parte habitual de la cocina de la autora y que, a su juicio, ayudan a mantener reforzado el sistema inmunitario. Su planteamiento se resume en una frase: los alimentos también cumplen una función medicinal.
Entre las formas de consumirlos, menciona la bruschetta y el pesto. Para ella, son maneras agradables de tomar ajo y cebolla crudos.
7. Probióticos
Los probióticos aparecen como otro apoyo para la salud intestinal. El texto sostiene que el intestino es el punto de partida de las enfermedades y que por eso conviene mantener un equilibrio con bacterias saludables y evacuaciones regulares.
La recomendación no entra en marcas ni dosis concretas. Se limita a presentar los probióticos como parte de un enfoque general de cuidado del organismo.
8. Extracto de semilla de pomelo
La octava propuesta es el extracto de semilla de pomelo, identificado por sus siglas en inglés, GSE. Se suele añadir la dosis recomendada de gotas a agua, jugo o batido.
También señala que puede comprarse en formato líquido en tiendas o por internet. Según el medio, el GSE es rico en aceites esenciales y tiene propiedades antibacterianas, antivirales y antifúngicas.
A pesar de la popularidad de estos remedios caseros, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aclara que, aunque ciertos alimentos como el ajo pueden tener propiedades antimicrobianas, no existen pruebas concluyentes de que su consumo prevenga o cure las infecciones virales como el resfriado común. Las soluciones naturales pueden brindar alivio sintomático, pero no reemplazan la consulta médica ni los tratamientos basados en evidencia
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