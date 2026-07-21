Autoridades de Guatemala mantienen la alerta por el descenso de gas y ceniza en el volcán de Fuego

Guatemala mantiene la alerta por la intensificación de la actividad en el Volcán de Fuego y el descenso de nubes de gas y ceniza. (Conred)

Las autoridades de Guatemala se mantienen en alerta tras la reciente intensificación de la actividad en el Volcán de Fuego, que este lunes mostró un nuevo descenso de nubes de gas y ceniza.

El fenómeno fue reportado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), que detalló la situación en un comunicado oficial.

El evento más reciente, ocurrido este 20 de julio, consistió en el descenso de una densa nube de gas y ceniza por la barranca Seca. INSIVUMEH precisó que el material se desplazó hacia el oeste y suroeste, lo cual favoreció la presencia de ceniza suspendida en la atmósfera y la posible caída de residuos volcánicos en comunidades cercanas.

PUBLICIDAD

Entre los sectores potencialmente afectados se encuentra San Pedro Yepocapa, en el departamento de Chimaltenango, en Guatemala. Las autoridades locales y la población de la zona han sido alertadas sobre la probabilidad de caída de ceniza en las próximas horas, como consecuencia directa del movimiento de estos materiales volcánicos.

Monitoreo constante y medidas preventivas

A las 11:35 horas, INSIVUMEH publicó un mapa de dispersión de ceniza, que indica que la nube continuará desplazándose en dirección oeste y suroeste durante al menos 24 horas. La altitud máxima estimada para la nube no superará los 5,000 metros sobre el nivel del mar.

PUBLICIDAD

El mapa de dispersión de ceniza del INSIVUMEH prevé que la nube seguirá su recorrido por al menos 24 horas y no superará los 5.000 metros de altitud. (Insivumeh)

El INSIVUMEH subrayó la utilidad de esta información para la Dirección General de Aeronáutica Civil, responsable de la seguridad aérea en el país. El organismo recomendó adoptar medidas preventivas ante la presencia de ceniza en el espacio aéreo, que podría afectar vuelos civiles y comerciales. Además, se solicitó a las autoridades de salud y protección civil estar preparadas para implementar acciones de respuesta en las áreas donde se prevé la caída de ceniza.

No hay incremento en la actividad eruptiva

Pese a la inquietud que genera la presencia de ceniza y gases, el INSIVUMEH aclaró que no se trata de un aumento en la actividad eruptiva del Volcán de Fuego.

PUBLICIDAD

El fenómeno observado corresponde a la dinámica habitual descrita en el Boletín Especial No. 25, publicado el 2 de junio de este año.

Según este boletín, la dispersión de ceniza por las barrancas Las Lajas, Ceniza y Seca es un comportamiento recurrente del volcán. El colapso del material acumulado genera ocasionalmente nubes de ceniza, como la reportada este lunes, pero no constituye un signo de erupción inminente ni de variaciones críticas en la actividad volcánica.

El INSIVUMEH informó que una densa nube de gas y ceniza descendió por la barranca Seca el 20 de julio. (Redes Sociales)

Recomendaciones para la población y seguimiento oficial

El INSIVUMEH mantiene un monitoreo permanente de la actividad del volcán y recomienda a la población mantenerse informada únicamente a través de los boletines, mapas y comunicados difundidos en sus canales oficiales y redes sociales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información disponible, el reciente descenso de nubes de gas y ceniza en el Volcán de Fuego no implica una erupción ni un peligro inmediato para la vida, pero sí representa un riesgo de afectación por ceniza en comunidades cercanas y para la navegación aérea.

Las autoridades continúan evaluando la evolución del fenómeno para tomar decisiones oportunas en materia de prevención y protección ciudadana.

La vigilancia rigurosa de las condiciones del volcán y la colaboración entre instituciones seguirá siendo clave para minimizar el impacto de este tipo de eventos sobre la población guatemalteca.