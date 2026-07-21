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Milei dijo que los jugadores de la Selección no quisieron festejar tras la final y habló sobre los próximos pasos del Gobierno

El Presidente se refirió a la posibilidad de que los futbolistas argentinos sean homenajeados por los hinchas y aseguró: “Frente a la tristeza que les ha causado no haber ganado el partido final, decidieron no hacer festejos”

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El Presidente se refirió a la posibilidad de que los futbolistas argentinos sean homenajeados por los hinchas y aseguró: “Frente a la tristeza que les ha causado no haber ganado el partido final, decidieron no hacer festejos”

El presidente Javier Milei habló luego de la llegada de los jugadores de la selección argentina y aseguró que los futbolistas no quisieron celebrar luego de haber caído por 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026. En tanto, aprovechó y se refirió a los futuros pasos del Gobierno en la agenda parlamentaria con la eliminación de las PASO y la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

En diálogo con LN+, en el programa de Luis Majul, el mandatario inició su relato con las alternativas que se manejaban en la previa a la llegada de los futbolistas al país. “Lo que se buscó fue un trabajo que se ha estado gestando entre el Gobierno Nacional, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y a los jugadores hasta se les dio la opción de seis posibles distintos festejos”, señaló.

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“Evidentemente, frente a la tristeza que les ha causado no haber ganado el partido final, decidieron no hacer festejos. Pero uno tenía que hacer un trabajo acorde a este grupo maravilloso, que desde mi punto de vista es el más importante de la historia argentina. En los últimos cuatro mundiales jugó tres finales, ganó un título, frente al desempeño que han tenido y a los valores que han transmitido desde la cancha, ¿no? Eso también me parece muy importante", remarcó respecto a las celebraciones que estaban pensadas.

Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA
Los jugadores de la selección argentina llegaron al país y fueron recibidos por los hinchas que esperaron en Ezeiza (RS Fotos)

En ese sentido, Milei destacó que el plantel argentino cuenta con “personas muy talentosas”, pero que lo acompañan con “mucho trabajo”. Y agregó: “Siempre han tenido una posición y unas actitudes siempre mesuradas, hasta en momentos donde el árbitro ha tenido comportamientos no correctos para con el seleccionado argentino en algunos partidos”.

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Siempre se han caracterizado por pelear hasta el final. Este domingo, el partido nos fue muy adverso. Aun así, en los últimos minutos Argentina pudo haberlo empatado, a pesar de que el transcurso del partido no fue nada favorable para Argentina. Esas cosas, las personas que han jugado al fútbol saben que un día uno se puede levantar bien y otro no, y eso puede tener consecuencias sobre el resultado. Además, Argentina arrastraba temas físicos significativos y perdió frente a un enorme rival”, comentó.

Sobre la posibilidad de decretar un feriado, el Presidente señaló que “el ocio y los festejos son parte de la vida humana”, describió que se trataba de un “evento extraordinario” y destacó: “Son dignos de un homenaje por las alegrías que han dado al pueblo argentino en los últimos dieciséis años”. Justamente, en la comunicación oficial que lanzó el propio jefe de Estado este domingo, remarcó que la decisión quedaba sujeta a la decisión de los jugadores sobre el tipo de recibimiento que esperaban.

En el mismo reportaje, Milei fue consultado sobre el mensaje por Malvinas que realizaron los jugadores de la Selección y eligió remitirse a los hechos concretos antes que a las declaraciones. “Lo que cuentan son los hechos y los logros y los avances diplomáticos que estamos teniendo en el tema Malvinas es enorme”, afirmó. El mandatario enumeró tres hitos: el apoyo de Estados Unidos a la posición argentina, el respaldo obtenido de China y, según sus palabras, el hecho de que por primera vez en más de cuarenta años desde el retorno de la democracia, la ONU habría obligado a Inglaterra a sentarse a negociar. “Pueden agarrar, editar mis declaraciones, pueden tergiversarlas, pueden descontextualizarlas, pero lo que cuentan son los hechos”, apuntó en un mensaje contra la oposición.

Javier Milei dijo que los jugadores de la Selección decidieron no hacer festejos y también habló sobre los próximos pasos del Gobierno
Javier Milei dijo que los jugadores de la Selección decidieron no hacer festejos y también habló sobre los próximos pasos del Gobierno

Sobre la agenda económica, Milei reveló que este lunes mantuvo una reunión en Olivos con el ministro de Economía, Luis Caputo, su viceministro José Luis Daza, el presidente del Banco Central Santiago Bausili, el ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal y el asesor Santiago Caputo, en la que terminaron de delinear el formato final para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto será ingresado por Cámara de Diputados.

Milei precisó que la reforma tiene cinco ejes fundamentales. El primero es cambiar el mandato del BCRA para que se limite a “preservar el valor de la moneda”, eliminando los múltiples objetivos actuales que, según el Presidente, generaron inflación. El segundo es la prohibición expresa del financiamiento al sector público. El tercero apunta a la gobernanza e independencia de la institución: “Va a ser relativamente simple nombrar los funcionarios del Banco Central, pero va a ser muy difícil removerlos. No va a venir alguien en un capricho y va a poner una institución”, explicó.

En tanto, el cuarto eje es la eliminación de las letras intransferibles, que Milei describió como “el mecanismo que diseñó el kirchnerismo para robarse las reservas”. El quinto refiere al tratamiento de las utilidades: los resultados de ciertos activos deberán constituirse como reservas técnicas y no podrán distribuirse.

Por último, también habló sobre el proyecto para la eliminación de las PASO, donde el Presidente reafirmó su posición histórica. “Fue un invento de Néstor Kirchner para ordenar políticamente cómo diseñar una estrategia electoral, haciéndole pagar una encuesta uno a uno a todos los argentinos”, afirmó. Milei argumentó que los problemas de la política deben resolverlos los propios dirigentes y no trasladarse a la ciudadanía, y advirtió sobre el efecto de convocar a votar reiteradamente: “Si usted hace votar cinco o seis veces en un año a las personas, se empiezan a saturar del sistema y cada vez la participación es menor”.

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