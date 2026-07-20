Felipe Fort presentó a su novia con románticas fotos desde España: quién es la modelo que lo conquistó

Felipe Fort y su nueva pareja, durante una noche en España que el joven inmortalizó en su cuenta de Instagram

Un carrusel de fotos publicado este domingo en Instagram desde la cuenta de Felipe Fort fue suficiente para encender las redes sociales argentinas. El joven, hijo del fallecido empresario Ricardo Fort, presentó públicamente a su nueva pareja, una modelo de origen ruso radicada en Madrid, durante sus vacaciones por España. La publicación acumuló más de 30.000 “me gusta” en apenas dos horas, y los comentarios no tardaron en desbordarse, incluido uno de su propia hermana que se volvió viral de inmediato.

La primera imagen del carrusel lo dice todo sin decir nada: Felipe aparece de espaldas, abrazando a una joven rubia que sostiene un ramo de rosas rojas en una calle nocturna de lo que parece ser el centro de Málaga. El único texto que acompañó la publicación fue un emoji de gato negro. Esa economía de palabras contrastó con el impacto que generó la foto: en cuestión de minutos, miles de usuarios ya especulaban sobre la identidad de la mujer retratada.

PUBLICIDAD

Una de las imágenes más íntimas del carrusel: la pareja tomada de la mano durante un recorrido en auto por España

Mary Di durante las vacaciones en España, en una de las imágenes que Felipe Fort incluyó en su carrusel de presentación

La respuesta llegó desde el perfil de Instagram de la propia joven. Se trata de Mary Di, quien en la plataforma figura bajo el usuario @merneis. Su perfil, con ubicación en España, muestra una estética de moda: producciones en blanco y negro, sesiones en exteriores y trabajos que la ubican claramente en el mundo del modelaje. El carrusel de Felipe incluye varias imágenes junto a ella durante el viaje: aparecen de la mano en un auto sobre rutas españolas, tendidos sobre rocas junto al Mediterráneo y recorriendo distintos puntos de la costa.

La modelo rusa, en una de las postales del viaje que Felipe Fort compartió junto a ella en su cuenta de Instagram

Felipe Fort, durante sus vacaciones por el litoral mediterráneo español, donde conoció a Mary Di

Uno de los escenarios del viaje de Felipe Fort por el litoral mediterráneo español, donde transcurrieron sus vacaciones junto a Mary Di

La reacción más comentada fue la de Marta Fort, hermana melliza de Felipe. Con apenas cinco palabras y sin filtros, Marta escribió en la sección de comentarios: “Me enteré igual que ustedes”. La frase acumuló más de 10.000 “me gusta”, generó 200 respuestas y se convirtió rápidamente en uno de los comentarios más replicados de la publicación. La ironía del mensaje dejó en evidencia que la presentación fue tan sorpresiva para el entorno íntimo de Felipe como para el público general.

PUBLICIDAD

Entre los comentarios también aparecieron los de amigos cercanos al joven. Uno de ellos, apuntó con humor: “Ah así me cambias nomás. Encima no habla español”, en alusión al origen ruso de Mary Di y a la barrera idiomática que eso podría implicar. El mismo usuario agregó un segundo comentario: “Yo te hablo hasta en italiano: ‘Vabbene fai cazzi tuoi’ (’Está bien, hacé lo que te dé la gana’)”, lo que amplió aún más la dimensión internacional del intercambio.

El joven, en uno de los paisajes de la costa española que registró a lo largo del viaje

Entre las fotos del viaje, Fort sumó esta composición que sus seguidores interpretaron como un guiño romántico

Las imágenes del viaje retratan una estadía que recorrió distintos puntos de España. Algunas fotos muestran calas con agua turquesa y embarcaciones ancladas frente a la costa, en escenarios que se corresponden con el litoral mediterráneo. En otras, Felipe aparece solo, recostado sobre rocas con el mar de fondo. Una imagen captada desde el interior de un auto —con el GPS activo en el tablero— muestra a la pareja tomada de la mano durante un trayecto en ruta. Otra foto más íntima los muestra a los dos acariciando un gato negro, en una composición que remite al emoji con el que Felipe tituló toda la publicación.

PUBLICIDAD

El perfil de Mary Di en Instagram ofrece pocos datos personales más allá de su ubicación en España y un correo de contacto. Sus publicaciones, de estética cuidada y orientación profesional, la presentan como modelo activa, con trabajos que van desde producciones en estudios hasta sesiones al aire libre en entornos naturales.

El perfil de Instagram de Mary Di, la modelo de origen ruso radicada en Madrid que Felipe Fort presentó como su pareja durante sus vacaciones en España

Felipe Fort, que tiene 22 años y es hijo de Ricardo Fort, mantiene una presencia activa en redes sociales desde hace años. Sus publicaciones suelen mezclar imágenes de viajes, tatuajes y momentos cotidianos, con una audiencia fiel que sigue de cerca cada movimiento de los mellizos Fort.

PUBLICIDAD