El grupo O negativo: la sangre que puede salvar cualquier vida en una emergencia

La sangre O negativo se usa en emergencias porque puede transfundirse a casi cualquier paciente antes de conocer su grupo sanguíneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una emergencia, la primera pregunta no siempre es qué pasó: cuánta sangre se perdió y cuánto tiempo queda para reponerla suele definir la conducta médica. En ese margen mínimo, cuando todavía no hay resultados del grupo sanguíneo, la sangre O negativo se usa como recurso inmediato para intentar estabilizar a un paciente con una hemorragia.

El O negativo se considera donante universal de glóbulos rojos porque puede transfundirse a casi cualquier paciente en una emergencia, cuando no hay tiempo para identificar su grupo sanguíneo. Según Cleveland Clinic, solo alrededor del 7% de la población tiene este tipo, lo que vuelve estratégica su disponibilidad.

PUBLICIDAD

Esa universalidad, sin embargo, no se extiende al plasma (la parte líquida de la sangre que transporta proteínas y otras sustancias) ni a las plaquetas (fragmentos celulares que ayudan a la coagulación).

Solo el 7% de la población tiene sangre O negativo, un tipo clave para transfusiones urgentes y hemorragias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el O negativo se usa en emergencias (y cuáles son sus límites)

Si una persona necesita una transfusión, los médicos revisan su grupo sanguíneo para decidir qué sangre pueden administrarle. La mejor opción suele ser recibir el propio tipo, pero en una urgencia el O negativo funciona como recurso inmediato.

PUBLICIDAD

Charles Garven, médico de medicina familiar, resumió esa ventaja en declaraciones recogidas por Cleveland Clinic: “No todos los grupos sanguíneos son compatibles entre sí, así que en una emergencia con pérdida de sangre solo puedes recibir tipos específicos de sangre”.

El grupo O negativo es donante universal de glóbulos rojos porque no presenta antígenos A, B ni Rh(D) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Garven añadió: “Pero la sangre de tipo O negativo es compatible con todos los demás grupos sanguíneos, salvo en circunstancias muy poco frecuentes”.

La compatibilidad sanguínea depende de la presencia o ausencia de ciertos antígenos en los glóbulos rojos (moléculas de la superficie celular que el sistema inmunitario reconoce como propias o extrañas). Los principales son A, B y Rh(D), que determinan el grupo ABO (A, B, AB u O) y el factor Rh (positivo o negativo).

PUBLICIDAD

Compatibilidad para transfusión de glóbulos rojos: quién puede donar a quién

Según la American Red Cross, esta es la compatibilidad de donación de glóbulos rojos (donante → receptor):

O negativo → O−, O+, A−, A+, B−, B+, AB−, AB+

O positivo → O+, A+, B+, AB+

A negativo → A−, A+, AB−, AB+

A positivo → A+, AB+

B negativo → B−, B+, AB−, AB+

B positivo → B+, AB+

AB negativo → AB−, AB+

AB positivo → AB+

La compatibilidad sanguínea depende de los antígenos ABO y del factor Rh, que determinan qué transfusión puede recibir cada paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el O negativo puede usarse en casi cualquier paciente

La sangre de tipo A tiene antígeno A, la de tipo B tiene antígeno B, la de tipo AB tiene ambos y la de tipo O no tiene ni A ni B. A eso se suma el factor Rh: la sangre positiva sí tiene el antígeno Rh(D), mientras la negativa no lo tiene.

PUBLICIDAD

Al combinar esas variables aparecen los ocho grupos sanguíneos comunes. El O negativo destaca porque no presenta ninguno de esos antígenos en sus glóbulos rojos.

Esa ausencia reduce la posibilidad de rechazo durante una transfusión. Garven explicó a Cleveland Clinic: “Si recibes una transfusión de sangre con antígenos que no coinciden con tu grupo sanguíneo, tu sistema inmunitario puede atacar las células sanguíneas transfundidas, lo que puede poner en peligro la vida”.

PUBLICIDAD

La compatibilidad sanguínea depende de los antígenos ABO y del factor Rh, que determinan qué transfusión puede recibir cada paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico añadió otra clave biológica de ese uso amplio: “Como los glóbulos rojos O negativo no tienen antígenos A, B ni Rh(D), es menos probable que desencadenen una respuesta inmunitaria”. Por eso este tipo de sangre resulta tan útil cuando el margen de reacción es mínimo.

En una hemorragia o una pérdida importante de sangre, el tiempo pesa tanto como la compatibilidad. “En una emergencia en la que alguien pierde mucha sangre, el tiempo es esencial”, señaló Garven.

PUBLICIDAD

Límites del O negativo: quién puede recibirlo y la excepción del Rh nulo

Esa urgencia obliga a actuar antes de completar todas las comprobaciones habituales. “No siempre hay tiempo para que el personal del servicio de urgencias determine el grupo sanguíneo de un paciente”, dijo el médico al medio.

La capacidad de donar a casi cualquiera no significa que quienes tienen O negativo puedan recibir sangre de muchos grupos. En realidad, solo pueden recibir O negativo. La razón vuelve a estar en los antígenos. Como su sangre no tiene A, B ni Rh(D), su sistema inmunitario reaccionaría ante esos antígenos si recibiera otros tipos de sangre.

PUBLICIDAD

También existe una excepción muy rara a la idea de que el O negativo sirve para casi todos. La mayoría de las personas con grupos sanguíneos raros sí puede recibir O negativo, pero no ocurre así con la sangre Rh nulo.

La sangre Rh nulo, o sangre dorada, es una condición rara que no puede recibir O negativo y solo admite transfusión de Rh nulo (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Cleveland Clinic, La sangre Rh nulo, también llamada “sangre dorada”, carece de todos los antígenos Rh. Se calcula que afecta a 1 de cada 6 millones de personas, y quienes la tienen no pueden recibir O negativo, sino únicamente sangre Rh nulo.

PUBLICIDAD

El O positivo también tiene una demanda alta, aunque no alcanza el mismo grado de compatibilidad. Puede transfundirse a personas con grupos positivos, entre ellas O positivo, A positivo, B positivo y AB positivo.

Garven remarcó la importancia de mantener reservas suficientes: “Todas las donaciones de sangre son importantes, ya que pueden salvar vidas”. Después precisó: “Pero las donaciones de sangre tipo O son especialmente vitales”.

Donantes universales de plasma y plaquetas: qué cambia según el componente

La idea de donante universal cambia cuando no se habla de glóbulos rojos. El O negativo no es el donante universal de plasma ni de plaquetas.

El plasma ayuda a que la sangre fluya en estado líquido y transporta proteínas y compuestos químicos por el cuerpo. Las personas de cualquier grupo sanguíneo pueden recibir plasma AB, motivo por el que la American Red Cross llama a esa donación “AB Elite”.

Las plaquetas, por su parte, ayudan a la coagulación. La compatibilidad en este componente es más compleja que en glóbulos rojos y plasma, pero el AB negativo suele considerarse universal.

El O positivo también tiene alta demanda, pero solo puede transfundirse a pacientes con grupos sanguíneos positivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los centros de donación pueden orientar a cada persona sobre qué componente conviene donar según su grupo sanguíneo. En esa línea, Garven indicó a Cleveland Clinic: “A las personas con sangre O negativo normalmente se las anima a donar glóbulos rojos en lugar de plasma o plaquetas”.

Para otros grupos, la recomendación cambia. “En cambio, a las personas con sangre AB positivo se las anima a donar plasma y plaquetas”, explicó el médico.

Cleveland Clinic también subraya que conocer el propio grupo sanguíneo puede surgir a partir de una donación, ya que no siempre figura en los registros médicos. Más allá del tipo de sangre, cualquier donación puede servir para atender a una persona que la necesite.