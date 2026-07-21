Salud

De resequedad en la piel a irritación en los ojos: cómo el aire seco afecta la salud y qué hacer para enfrentarlo

La exposición prolongada a ambientes con baja humedad desencadena efectos documentados en el organismo. Cuáles son y cómo reducir su impacto, según Johns Hopkins y la Cleveland Clinic

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Imagen de una radiografía mostrando pulmones resaltados, evidenciando el daño causado por el tabaquismo. La fotografía sirve como una herramienta educativa en el campo de la medicina para ilustrar los efectos del fumar en las vías respiratorias y la importancia del cuidado pulmonar. Hace énfasis en la prevención y tratamiento de enfermedades como la EPOC, destacando la necesidad de promover hábitos saludables para una mejor calidad de vida. (Imagen ilustrativa Infobae)
La baja humedad reduce la capacidad de la mucosidad para atrapar gérmenes y facilita la entrada de partículas, virus y resfriados frecuentes (Imagen ilustrativa Infobae)

El aire seco impacta de manera directa en el bienestar físico, provocando desde molestias leves hasta trastornos de mayor relevancia en el sistema respiratorio y la piel. Problemas frecuentes como sequedad de mucosas, irritación ocular, dolor de garganta, piel escamosa y labios agrietados son solo algunas de las manifestaciones que experimentan quienes permanecen durante periodos prolongados en ambientes poco húmedos, como suele ocurrir en invierno, climas fríos o en interiores por los aires acondicionados.

Más allá de la incomodidad, la exposición continua puede elevar la vulnerabilidad frente a infecciones respiratorias y desencadenar brotes de afecciones preexistentes, como asma y eccema. Esta situación puede favorecer la aparición de asma, bronquitis, sinusitis y hemorragias nasales, así como agravar cuadros de rinitis y favorecer resfriados frecuentes, en parte debido a que la mucosidad se reseca y pierde su capacidad de atrapar gérmenes, facilitando la entrada de partículas y virus al organismo.

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En ambientes secos, la deshidratación corporal se intensifica: el organismo pierde agua a través de la piel y las mucosas, lo que intensifica los síntomas. Este fenómeno afecta tanto a niños como a adultos y puede estar ligado a la percepción del llamado “síndrome del edificio enfermo”, que agrupa síntomas generales, mucosos y cutáneos.

La ciencia ha documentado que la exposición a ambientes con baja humedad relativa incrementa la prevalencia de problemas respiratorios y cutáneos, así como la percepción de fatiga y malestar general. Un estudio reciente publicado en la revista Atmosphere (2025) asoció la percepción de aire seco en el hogar con un aumento de sibilancias, rinitis, eccema e infecciones respiratorias en niños.

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Primer plano de mujer con gorro negro y chaqueta de invierno exhalando vapor visiblemente. El sol brilla sobre la nieve y los árboles en el fondo.
El aire seco provoca sequedad de mucosas, irritación ocular, dolor de garganta, piel escamosa y labios agrietados en ambientes con baja humedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Johns Hopkins Medicine, en una investigación sobre la deshidratación de las vías respiratorias, señaló que puede desatar una respuesta inflamatoria que incrementa el riesgo de asma y tos crónica. Por su parte, Healthline advierte que puede incluso facilitar la transmisión de virus, como los de la gripe y el resfriado, al reducir la efectividad de la mucosidad como barrera defensiva.

Los efectos negativos del aire seco no se limitan al sistema respiratorio; también afectan la piel y los ojos, promoviendo irritación, inflamación y pérdida de elasticidad cutánea. La evidencia apunta a que la sequedad ambiental puede aumentar los niveles de estrés y alterar la calidad del sueño, creando un círculo vicioso de malestar físico y psicológico.

Cómo mitigar los efectos del aire seco

Los especialistas coinciden en que controlar la humedad y adoptar hábitos saludables es fundamental para reducir las molestias causadas por el aire seco y prevenir complicaciones de salud. Según la Cleveland Clinic, mantener la humedad relativa entre el 30% y el 50% es clave para preservar el confort y la protección de las mucosas y la piel.

El uso de humidificadores portátiles o integrados al sistema de climatización permite incrementar la humedad ambiental en los hogares, pero los expertos insisten en que no se debe exceder el 50% para evitar la proliferación de moho y la acumulación de polvo, que pueden desencadenar problemas respiratorios adicionales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La exposición prolongada al aire seco puede agravar el asma, el eccema, la rinitis y aumentar el riesgo de bronquitis, sinusitis y hemorragias nasales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las medidas recomendadas se encuentra la hidratación constante. Beber suficiente agua a lo largo del día ayuda a contrarrestar los efectos provocados por ambientes con baja humedad. La clínica estadounidense sugiere, además, considerar la incorporación de suplementos de omega-3, siempre bajo supervisión médica, ya que pueden contribuir a la retención de humedad en la piel.

La higiene personal debe adaptarse a las condiciones ambientales: las duchas breves con agua tibia, en lugar de caliente, y la aplicación de cremas densas tras el baño protegen la barrera cutánea y previenen la pérdida de hidratación. En casos de sequedad persistente o afecciones crónicas como eccema o rosácea, aconsejan consultar a un dermatólogo para establecer un tratamiento adecuado.

Healthline recomienda también la irrigación nasal y el uso de bálsamos labiales para proteger las mucosas de la boca y la nariz, así como realizar pausas visuales en ambientes con aire acondicionado para reducir la irritación ocular. El control de los irritantes ambientales, como productos de limpieza agresivos, sprays y contaminantes domésticos, contribuye a minimizar la exposición a sustancias que pueden potenciar la sensación de sequedad.

En cuanto a las soluciones estructurales, la investigación de Atmosphere (2025) pone de relieve que mejorar la ventilación resulta esencial para equilibrar la humedad y reducir la acumulación de contaminantes. Sin embargo, el análisis advierte que el mantenimiento deficiente de humidificadores puede entrañar riesgos adicionales, como la proliferación microbiana o la liberación de compuestos químicos, por lo que la limpieza regular y el uso responsable de estos dispositivos son imprescindibles.

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