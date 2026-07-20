De estrés a ansiedad: las secuelas de la falta de agua en el organismo

La deshidratación leve puede alterar el equilibrio hormonal del cuerpo y elevar el cortisol, la hormona asociada al estrés - Imagen Ilustrativa Infobae

El acto de beber agua como posible mecanismo para reducir el estrés ha sido objeto de interés creciente entre investigadores y médicos de distintas regiones del mundo. En los últimos años, el vínculo entre la hidratación y la disminución de la tensión emocional ha sido analizado en profundidad por especialistas de la salud, quienes buscan determinar si existe una relación directa entre ambos factores.

De acuerdo con un informe publicado por el New York Times, la conexión entre el consumo de agua y la gestión del estrés se fundamenta en observaciones clínicas y en estudios recientes que han evaluado tanto el impacto fisiológico como el bienestar emocional de los pacientes.

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Asimismo, varios equipos de investigación han observado que la falta de agua puede alterar el equilibrio hormonal del cuerpo, lo que se traduce en un aumento de los niveles de cortisol, la principal hormona asociada a la respuesta al estrés.

En palabras de la doctora Lisa Mosconi, directora del Laboratorio de Neurociencia Nutricional de la Universidad de Cornell, “la deshidratación leve afecta la función cerebral y puede hacer que las personas se sientan más ansiosas o irritables”. Esta afirmación fue recogida por el Washington Post, que incluyó el testimonio de Mosconi en un reportaje sobre hábitos saludables para el manejo del estrés.

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El Washington Post también entrevistó al doctor James Huddleston, especialista en medicina interna del Hospital Stanford, quien explicó que “beber agua de forma regular contribuye a mantener los sistemas fisiológicos en equilibrio, lo que permite que el organismo reaccione de manera más eficiente frente a factores estresantes”. Incluso, destacó que, aunque no puede considerarse un remedio único contra el estrés, sí resulta un elemento clave dentro de un enfoque preventivo y de cuidado general de la salud.

Relación entre hidratación y respuesta fisiológica al estrés

Beber agua ganó interés entre investigadores y médicos como posible apoyo para reducir el estrés - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Washington Post, la hidratación adecuada contribuye al funcionamiento óptimo del sistema nervioso, lo que puede influir en el estado de ánimo y la capacidad del cuerpo para manejar situaciones estresantes.

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Médicos entrevistados por este medio subrayaron que, cuando el organismo experimenta una leve deshidratación, pueden aparecer síntomas como dolor de cabeza, fatiga e irritabilidad, factores que facilitan la aparición de estrés.

La doctora Lisa Mosconi, directora del Laboratorio de Neurociencia Nutricional de la Universidad de Cornell, explicó al Washington Post que “la falta de agua produce cambios en la concentración de ciertas hormonas relacionadas con el estrés, como el cortisol”. Según la especialista, consumir agua de forma regular ayuda a mantener los niveles hormonales dentro de parámetros normales, lo que puede traducirse en una mayor estabilidad emocional.

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El New York Times recogió testimonios de pacientes que notaron una disminución de la ansiedad después de incrementar su consumo de agua diaria. Aunque los expertos citados por este medio advierten que la hidratación no sustituye otros tratamientos médicos para el manejo del estrés, coinciden en que beber suficiente agua favorece el bienestar general y puede ser un factor de apoyo en el control de la tensión emocional.

Evidencia científica y recomendaciones internacionales

Lisa Mosconi afirmó que la falta de agua afecta la función cerebral y puede aumentar la ansiedad y la irritabilidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe publicado por la Mayo Clinic en Estados Unidos, citado por CNN Health, señala que la deshidratación leve genera respuestas fisiológicas que imitan los síntomas del estrés. La organización recomienda a los adultos consumir al menos 2 litros de agua diarios, adaptando la cantidad según la actividad física y las condiciones climáticas.

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En ese tono, detalla que, en estudios controlados, los voluntarios que mantuvieron una hidratación constante reportaron menores niveles de ansiedad y mejor concentración en comparación con aquellos que redujeron su ingesta de líquidos.

El doctor David S. Goldfarb, profesor de medicina y especialista en nefrología de la Universidad de Nueva York (NYU), afirmó en declaraciones a CNN Health que “el agua no es una cura para el estrés, pero sí se observa una correlación positiva entre estar hidratado y experimentar menos síntomas asociados a la tensión psicológica”.

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Por su parte, la Asociación Americana de Psicología (APA) recomienda que quienes enfrentan situaciones de alto estrés presten atención a su hidratación. La APA considera que el agua es un recurso simple y accesible que apoya la función cerebral y ayuda a modular la respuesta emocional.

Los especialistas coinciden en que no existen evidencias que respalden el uso del agua como tratamiento único para el estrés, pero advierten que la deshidratación puede agravar los síntomas y dificultar la recuperación emocional. La recomendación general de los expertos es mantener una ingesta regular de agua como parte de un enfoque integral para cuidar la salud mental y física.

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