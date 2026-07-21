El gobierno porteño lanzó una agenda de vacaciones de invierno: las actividades del 18 de julio al 2 de agosto

La programación de vacaciones de invierno en Buenos Aires incluye una promoción gastronómica en más de 35 restaurantes, la Feria del Libro Infantil con más de 70 stands y el mirador del Obelisco. Foto: Get your guide

La Ciudad de Buenos Aires presentó una agenda de vacaciones de invierno con actividades para chicos y adultos entre el 18 de julio y el 2 de agosto, con propuestas en plazas, parques, teatros, museos, reservas y centros culturales que combinan espectáculos, paseos, talleres y experiencias al aire libre.

Entre los datos más amplios de la programación difundida por el Gobierno porteño, figuran un menú promocional en más de 35 restaurantes, la Feria del Libro Infantil con más de 70 stands editoriales y el mirador del Obelisco, que ya recibió a más de 20 mil personas. La oferta también incluye actividades gratuitas o con inscripción previa en distintos barrios.

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Según la información oficial publicada en el sitio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los viernes 24 y 31 de julio habrá jornadas en parques y plazas con juegos, talleres de clown, búsquedas del tesoro, patio gastronómico y un escenario con magia, música y teatro. El 24 la actividad será de 14.30 a 17.30 en Parque Lezama y en las plazas Ciudad de Banff y Echeverría; el 31, en el mismo horario, se trasladará a Parque Chacabuco y a las plazas Almagro y Roque Sáenz Peña.

El Parque de la Ciudad, en avenida Fernández de la Cruz 4.000, funcionará como una de las sedes principales del receso. Abrirá del 24 de julio al 2 de agosto, de 10 a 18, con juegos de habilidad y destreza, circuitos para trepar, escalar, deslizarse y superar obstáculos, peloteros y el “Hormiguero”, un laberinto vertical con distintos niveles; los lunes permanecerá cerrado.

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Ese mismo predio también concentrará parte de la agenda vinculada a seguridad y recreación. El viernes 24, de 13 a 16, y el viernes 31, volverán allí la banda musical de la Policía de la Ciudad, una muestra de drones, actividades de educación vial, un juego para “Pequeños Detectives”, la Brigada Blanca y exhibiciones con perros K9 y bomberos.

El receso reúne funciones, festivales y experiencias inmersivas en toda la Ciudad

El Teatro Colón sumó dos propuestas para las vacaciones. El Ballet Estable dirigido por Julio Bocca presentará el estreno argentino de Alice’s Adventures in Wonderland, un ballet en dos actos de Christopher Wheeldon con música de Joby Talbot inspirado en la novela de Lewis Carroll, con funciones el 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 y 25 de julio a las 20, y el 19 y 26 a las 17.

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En paralelo, el ciclo Colón para Niños ofrecerá “Cuentos líricos: ¿Sabías que el mar tiene corazón?” el 21, 22, 23, 24 y 25 de julio a las 16, y el 26 a las 11. También en clave inspirada en Carroll, el Jardín Botánico albergará “Maravillosa Alicia”, una experiencia nocturna inmersiva con arte lumínico, sonido envolvente y tecnología interactiva.

El Teatro Colón, la Usina del Arte, el Planetario y el Complejo Teatral de Buenos Aires sumaron funciones, conciertos, espectáculos y experiencias inmersivas para las vacaciones de invierno. REUTERS/Agustin Marcarian

La Usina del Arte programó talleres, conciertos, actividades y espectáculos del 18 de julio al 2 de agosto. Abrirá de martes a sábados de 12.30 a 20 y domingos de 11 a 20, con presentaciones de Shambala Circo, Giorgio, El Circo de Campanita, El Barbero de Sevilla, Mundo Arlequín, Caracolá e Innovacirco, entre otros.

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El Planetario desplegará una agenda especial con dos nuevos espectáculos de divulgación en el domo, visitas guiadas, experiencias inmersivas, funciones distendidas y observaciones nocturnas. Los sábados se presentará Koufequin, una banda de rock y pop orientada al público infantil desde la ciencia, la tecnología y la imaginación.

El Complejo Teatral de Buenos Aires distribuirá varias obras para toda la familia en distintas salas. En el Teatro San Martín se estrenará el 23 de julio “Mundodanza”; en el Teatro Sarmiento seguirá “Remigio Verdiales, un carpincho”; en el Teatro Regio se presentará “Manuelita, mi casa es el mundo”; en el Cine Teatro El Plata estará “El Gran Circo”; y en el Teatro de la Ribera regresará Benito de La Boca para su cuarta temporada.

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Habrá actividades en parques, reservas, museos y espacios patrimoniales

El Jardín Botánico Carlos Thays ofrecerá visitas guiadas sobre plantas tropicales, recorridos por el jardín de las mariposas, circuitos autoguiados y una propuesta interactiva para chicos. Estará abierto de martes a domingo, de 9.30 a 17.30, y además será sede de la experiencia nocturna basada en Alicia.

El Ecoparque permanecerá abierto todos los días de 11 a 18 con actividades de educación ambiental y recreación en contacto con la naturaleza. La entrada será gratuita para los porteños, menores de 12, mayores de 65 y personas con discapacidad.

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Las reservas ecológicas de Costanera Sur y Costanera Norte también integran la programación. En la primera habrá visitas guiadas, avistaje de aves y recorridos por el centro de interpretación; en la segunda, juegos y actividades ligadas al entorno natural.

El Paseo Náutico por el Riachuelo partirá desde Vuelta de Rocha hasta el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda. La navegación propone recorrer La Boca desde el agua y conocer parte de la historia del barrio.

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En el Museo del Subte, en Del Barco Centenera 777, se celebrarán los 50 años de la Asociación Amigos del Tranvía con recorridos para chicos, visitas al Taller Polvorín, exhibiciones de coches históricos, patio gastronómico y paseos en tranvía por Caballito. La actividad será el sábado 25 de 14 a 19 y el domingo 26 de 15 a 19.

El Jardín Botánico, el Ecoparque, las reservas de Costanera Sur y Costanera Norte y el Paseo Náutico por el Riachuelo ofrecerán propuestas de naturaleza, recorridos guiados y actividades recreativas.

La programación museística alcanzará además a las 12 sedes de la red de Museos de la Ciudad, con talleres artísticos, música, circo, teatro, visitas guiadas, proyección de películas y postas de juegos. El sábado 25, el Museo de la Imaginación y el Juego, en Puerto Madero, tendrá la actividad “Dejá que vuele tu imaginación” para chicos de cuatro a 12 años.

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La agenda incluye gastronomía, deportes, lectura y propuestas barriales

Los fines de semana del receso habrá clases para aprender a andar en bicicleta sin rueditas. La actividad se hará el 25 y 26 de julio, de 13 a 17, en el Parque de los Niños, y el 1 y 2 de agosto, en el mismo horario, en el Parque Ferroviario.

En ese parque de Colegiales también se desarrollará “Estación Vacaciones” el 1 y 2 de agosto, de 13 a 18, con un escenario central, programación artística para chicos y una carpa con juegos y actividades para resguardarse del frío. El sábado 25, de 14 a 23, el Parque de las Naciones Unidas recibirá “Experiencia Joven”, un festival con gastronomía, gaming, música de vanguardia y arte urbano.

La Feria del Libro Infantil funcionará desde el viernes y hasta el 2 de agosto en el Centro de Convenciones de la Ciudad, con apertura diaria de 14 a 20. Reunirá más de 70 stands editoriales, además de talleres, música y teatro para compartir con chicos.

La agenda gastronómica incluirá del 20 al 31 de julio una promoción en más de 35 restaurantes, pizzerías, heladerías, hamburgueserías y cafeterías con menú infantil a precio promocional: plato principal, bebida y postre. En La Rural, la Expo Rural se desarrollará hasta el 26 de julio, con desfiles de campeones, pista de tractores, cocina show, espacio de campo para familias, gastronomía y un stand de la Ciudad con startups y proyectos tecnológicos para el sector agropecuario.

También habrá propuestas en el Centro Cultural 25 de Mayo, con espectáculos como Mundo Arlequín, Los Lúdic, Cosas Chiquienormes, Caray Circo y La Linterna Mágica; en el Centro Cultural Recoleta, con conciertos, magia, clown, peñas interactivas, talleres y cine; y en el Anfiteatro del Parque Centenario, donde Nube 9 tocará el 25 de julio a las 16 y la Banda de tías se presentará el 26 a la misma hora.

El Gobierno porteño sumó además actividades puntuales como “bomberos por un día” en las estaciones de Recoleta y Parque Patricios; una programación diaria de cultura japonesa en el Jardín Japonés entre las 10 y las 18; funciones diarias de “Anilú y el Cofre Mágico” en Paseo La Plaza; la apertura del mirador del Obelisco de 9 a 21; y una visita guiada al Centro Cultural Islámico Rey Fahd el viernes 31 a las 10 para recorrer sus casi 20 mil metros cuadrados.