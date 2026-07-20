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Matilda Blanco cuestionó el vestido de María Becerra en la final del Mundial: “Tenía una bandera enroscada”

La asesora de moda criticó en Ángel responde el look de la cantante, quien interpretó el Himno Nacional Argentino en el partido contra España

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La asesora de moda Matilda Blanco criticó en Ángel responde el vestido de María Becerra, quien interpretó el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey (Video: Ángel responde/ Bondi Live)

El look de María Becerra para interpretar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 generó polémica. La cantante subió al escenario del MetLife Stadium de Nueva Jersey envuelta en un vestido de alta costura con referencias directas a la bandera nacional. Sin embargo, Matilda Blanco cuestionó en duros términos la elección estética, abriendo un debate sobre identidad, representación y moda en el mayor escenario deportivo global.

En Ángel responde (Bondi Live), la productora y asesora de moda manifestó su desaprobación ante el atuendo diseñado para la cantante. Según la especialista, la composición cromática del vestido no respetó la coherencia de los colores nacionales y dejó en evidencia una confección apurada: “Primero que todo vamos a discutir acerca de los colores, ¿no? Porque los colores no coincidían. Se ve que fue una bandera enroscada a último momento, la del cuello y la que lleva como una especie de caderín, por llamarlo de alguna manera. No coincide ninguno”.

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Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - María Becerra
María Becerra interpreta el Himno Nacional Argentino sobre el césped del MetLife Stadium, luciendo un vestido de Abel Cepeda inspirado en la bandera nacional (Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La panelista de LAM (América TV) atribuyó el desacierto a una producción improvisada y criticó la elección de telas: “Lo construyeron entero como tal, pero las telas no coincidían”. La asesora fue más allá al comparar el resultado final con estéticas extranjeras: “Parece una mujer que trabajó en las películas esas de Bollywood. Daba Bollywood en vez de dar una bandera argentina”.

Ronnie Arias intervino con una mirada más indulgente, señalando que, con el rostro parcialmente cubierto, el look le resultaba atractivo. Sin embargo, la especialista se mantuvo firme: “No”. Cuando Ángel de Brito consultó por el uso del símbolo solar en el atuendo, la productora ironizó: “¿Qué es ese sol ahí... Gracias a Dios está en la cadera, porque debe haber estado en otro lugar. ¿Por qué empañar un momento tan fabuloso en el que cantó genial para ponerse un broche que era el sol, que no correspondía?”.

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Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia e himnos
La cantante fue tendencia en redes por su look y la emotividad de su interpretación en la final entre Argentina y España en Nueva Jersey (Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La prenda que lució “La nena de Argentina” fue una obra exclusiva del diseñador Abel Cepeda, confeccionada en tonos celeste y blanco con caída fluida y una capa que cubría los hombros de la artista. Una faja blanca marcaba la cintura, mientras el pelo lacio y suelto completaba el estilismo dirigido por Natalia Campos Valencia.

El vestido estuvo pensado como un homenaje visual a la bandera argentina, hilvanando la identidad nacional con la vanguardia de la moda internacional. El proceso de diseño y producción se realizó en tiempo récord tras la confirmación, apenas un día antes, de la participación de Becerra en la ceremonia. Cepeda, mendocino radicado en Nueva York, aportó su experiencia global a la confección, en una pieza que buscó fusionar lo simbólico y lo contemporáneo. El atuendo se integró a una dirección creativa que priorizó la fluidez y la representación visual de los pliegues de una bandera flameando en el escenario.

La interpretación del Himno Nacional Argentino ante más de 82 mil personas y millones de televidentes significó para María Becerra un nuevo hito en su carrera. La cantante de Quilmes asumió el desafío con una mezcla de nerviosismo y orgullo, destacando en entrevistas su emoción por haber sido elegida entre otras figuras de la música argentina.

A través de su publicación, Becerra transmitió la intensidad del momento: “Días como este solo se presentan pocas veces en la vida. Hoy las palabras son solo de agradecimiento”, escribió, dejando ver la dimensión personal y colectiva de la experiencia. La artista subrayó la importancia de la Selección en el ánimo social, al mencionar: “Gracias a la Selección por brindarle tantas alegrías al pueblo argentino, por unirnos más allá de todo”.

La participación de la artista en la ceremonia previa a la final se convirtió en un símbolo del alcance internacional de la música argentina y de la unión que generan los grandes acontecimientos deportivos. En su mensaje, la artista reservó un párrafo especial para el capitán del equipo: “GRACIAS Leo Messi, es lo único que 47 millones de personas te queremos decir en este momento”, expresó, reflejando el sentir compartido por millones de compatriotas.

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