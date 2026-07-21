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Irán envió a Islamabad a su ministro del Interior para relanzar la mediación paquistaní tras diez días de fuego cruzado con Estados Unidos

La visita de Eskandar Momeni, al frente de una delegación que incluye al director de la petrolera estatal iraní, pone a prueba la vigencia del Memorando de Entendimiento firmado en junio y ya dado por roto por ambas partes

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El jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, es recibido por el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, a su llegada a Teherán, Irán, en el marco de los esfuerzos de mediación entre Estados Unidos e Irán, el 22 de mayo de 2026. Relaciones Públicas Interinstitucionales (ISPR)/Imagen cedida a través de REUTERS.
El jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, es recibido por el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, a su llegada a Teherán, Irán, en el marco de los esfuerzos de mediación entre Estados Unidos e Irán, el 22 de mayo de 2026. Relaciones Públicas Interinstitucionales (ISPR)/Imagen cedida a través de REUTERS.

El ministro del Interior de Irán, Eskandar Momeni, llegó este lunes a Islamabad al frente de una delegación de alto nivel con el objetivo de reactivar los canales diplomáticos entre Teherán y Washington, cuya ruptura hace diez días sumió en incertidumbre el marco de negociación más avanzado que había alcanzado la región en décadas.

La visita se produce en un momento de máxima fragilidad para la diplomacia paquistaní. Pakistán e Irán comparten una frontera de 900 kilómetros, y el primero ha asumido desde el inicio del conflicto el papel de mediador central entre Estados Unidos e Irán, en coordinación con Qatar. Ese esfuerzo culminó el 17 de junio con la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad —suscrito en forma remota por el presidente Donald Trump y su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian—, un acuerdo que establecía compromisos para reducir tensiones, levantar temporalmente sanciones y garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz.

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El acuerdo, sin embargo, no resistió las semanas siguientes. El 7 de julio, Washington reanudó sus ataques contra Irán y restableció el bloqueo naval, argumentando que Teherán había atacado embarcaciones al sur del estrecho de Ormuz y violado lo pactado. Irán rechazó esa versión y acusó a Estados Unidos de haber sido el primero en incumplir el memorando al imponer una ruta marítima alternativa que eludía el corredor coordinado con Teherán. Desde entonces, ambos países se han intercambiado fuego durante nueve días consecutivos, en la escalada más severa desde el inicio del conflicto en febrero.

Mohsin Naqvi, ministro del Interior paquistaní, recibió a Momeni en el aeropuerto de Islamabad con un mensaje de expectativa contenida. “Espero que el ministro del Interior iraní haya traído buenas noticias”, declaró Naqvi según informó EFE, añadiendo que también aguardaba “avances en la situación regional”. El tono fue deliberadamente mesurado: Islamabad sabe que su credibilidad como mediador depende de no anticipar resultados que no puede garantizar.

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FOTO DE ARCHIVO. Un hombre camina junto a una réplica simbólica de un misil iraní y una bandera iraní en la plaza del Imán Huseín en Teherán, Irán, 12 de julio de 2026 Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS
FOTO DE ARCHIVO. Un hombre camina junto a una réplica simbólica de un misil iraní y una bandera iraní en la plaza del Imán Huseín en Teherán, Irán, 12 de julio de 2026 Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Durante su estancia de dos días, Momeni se reunirá con el primer ministro Shahbaz Sharif y con el jefe del Ejército, el general Asim Munir. Ambos fueron figuras centrales en la negociación del memorando de junio. Munir, en particular, apostó capital político personal en una mediación incierta, y su papel en la diplomacia de alto riesgo ha sido señalado como uno de los factores que elevaron el perfil internacional de Pakistán en este conflicto.

La delegación que acompaña a Momeni es inusualmente amplia para una visita de ministro del Interior: incluye al gobernador general de Sistán y Baluchistán —provincia fronteriza con Pakistán—, al viceministro del Interior, al viceministro de Desarrollo Urbano y Transporte, al director de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán y al representante especial del ministro de Agricultura, según informó el gobierno paquistaní en un comunicado. La presencia del director de la petrolera estatal iraní sugiere que la energía y el comercio bilateral figuran en la agenda, junto con la dimensión de seguridad.

El mismo lunes, Teherán confirmó que ha recibido nuevas propuestas de varios mediadores para evitar una mayor escalada con Washington. La señal apunta a que el canal diplomático no ha colapsado del todo, pero la cronología del último mes —firma del memorando, alto el fuego, ruptura, nueva escalada— ilustra con precisión la volatilidad estructural del proceso.

Pakistán reafirmó el pasado 16 de julio su compromiso con los esfuerzos de mediación. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Tahir Andrabi, sostuvo que Islamabad sigue “alentando a todas las partes a poner fin a la violencia y reanudar las conversaciones técnicas de conformidad con el acuerdo”, según EFE. Ese mismo día, el ministerio subrayó la importancia de garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, a través del cual transita aproximadamente el 20% del petróleo comercializado en el mundo.

La visita de Momeni es, en ese contexto, una señal política antes que una negociación técnica. Islamabad necesita demostrar que su rol de mediador sigue siendo funcional; Teherán necesita mantener abiertos los canales antes de que la escalada cierre opciones. Si la misión logra traducirse en compromisos concretos dependerá, en buena medida, de lo que ocurra en las próximas horas en el estrecho de Ormuz.

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