Costa Rica eleva a alerta amarilla el Caribe, la Zona Norte y Turrialba por intensificación de lluvias asociadas a la onda tropical 24

Las autoridades mantienen vigilancia sobre ríos y zonas vulnerables mientras se espera la intensificación de las lluvias por el paso de la onda tropical número 24. Crédito: Cruz Roja

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró este lunes alerta amarilla para la Zona Norte, la vertiente del Caribe y el cantón de Turrialba, ante el aumento en el riesgo de inundaciones, desbordamientos de ríos y deslizamientos provocado por las fuertes lluvias que afectan al país y la llegada de la onda tropical número 24.

La medida fue anunciada luego de que las condiciones meteorológicas generaran múltiples afectaciones, principalmente en comunidades del Caribe y la Zona Norte, donde desde las primeras horas del lunes se reportan inundaciones, evacuaciones preventivas y la habilitación de albergues para atender a las familias afectadas.

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Según informó la CNE, la decisión se fundamenta en los pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), que prevén un incremento de las precipitaciones durante la noche de este lunes y la madrugada del martes como consecuencia del paso de la onda tropical número 24 y la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, sistemas que continúan aportando abundante humedad e inestabilidad sobre el territorio nacional.

Las autoridades indicaron que este escenario se ve agravado por la saturación que presentan los suelos tras las lluvias de los últimos días y por el elevado nivel de varios ríos, condiciones que incrementan la probabilidad de nuevas inundaciones, desbordamientos y movimientos en masa, especialmente en las regiones bajo alerta.

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Desde el inicio de la emergencia, los Comités Municipales de Emergencia han mantenido operaciones de forma ininterrumpida para atender a las comunidades con mayores afectaciones. Como parte de estas acciones, se han realizado evacuaciones preventivas en distintos sectores de Sarapiquí, donde el ingreso del agua a viviendas obligó al traslado de decenas de personas hacia sitios seguros.

La CNE declaró alerta amarilla para la Zona Norte, el Caribe y el cantón de Turrialba ante el incremento de las lluvias. Crédito: CNE

De acuerdo con el reporte oficial, actualmente 254 personas permanecen albergadas en cinco centros habilitados para la atención de la emergencia. Los ocupantes fueron evacuados de comunidades como Naranjal Uno, Álamo, Oropel, Carretones y El Tigre, todas ubicadas en el cantón de Sarapiquí.

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La Comisión Nacional de Emergencias informó además que las labores de evacuación continúan en otras comunidades, entre ellas Los Ángeles de Nogal y Pénjamo, por lo que la cantidad de personas refugiadas podría aumentar conforme evolucionen las condiciones meteorológicas durante las próximas horas.

El impacto de las lluvias también se extiende al cantón de Guácimo, en la provincia de Limón. En esa zona las autoridades reportan inundaciones en varias comunidades, además de un deslizamiento que afecta el puente de Guacimito y la interrupción del paso en el sector de La Perla.

Como parte de la respuesta institucional, la CNE confirmó la habilitación de un albergue temporal en la comunidad de Santa Rosa para atender a las personas que eventualmente deban abandonar sus viviendas debido al incremento del nivel del agua.

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Mientras tanto, los equipos de emergencia mantienen monitoreo permanente sobre los principales ríos y puntos vulnerables de las regiones bajo alerta, con el fin de responder de manera oportuna ante cualquier incremento en las afectaciones o la necesidad de realizar nuevas evacuaciones.

Las autoridades señalaron que la coordinación entre instituciones se mantiene activa mediante los Comités Municipales de Emergencia, que continúan evaluando las condiciones en cada comunidad y atendiendo los incidentes reportados conforme avanzan las lluvias.

Un total de 220 personas permanecen en cinco albergues tras las inundaciones registradas en comunidades de Sarapiquí. Crédito: Cruz Roja

Junto con la declaratoria de alerta amarilla, la CNE reiteró el llamado a la población para mantenerse atenta a la información oficial emitida por las autoridades competentes y seguir las indicaciones de los Comités Municipales de Emergencia.

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La institución también insistió en la importancia de extremar las precauciones en comunidades cercanas a ríos, quebradas y zonas propensas a deslizamientos, debido a que el alto grado de saturación de los suelos podría favorecer nuevos incidentes. Asimismo, recordó evitar el paso por ríos, cauces o carreteras inundadas y conducir con precaución ante la posibilidad de caída de árboles, ramas, rótulos y otros objetos ocasionada por las fuertes ráfagas de viento previstas para las próximas horas.

Con la llegada de la onda tropical número 24 al territorio nacional, las autoridades mantendrán el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y de la evolución de las emergencias, mientras continúa la atención de las comunidades afectadas por las lluvias.

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