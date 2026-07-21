De jugar “atolondrado” a administrar cada movimiento: cómo evolucionó Messi con el paso del tiempo

José Santamarina repasó en “Ya está: Variaciones sobre Messi” cómo Lionel Messi transformó su juego desde el Mundial de Alemania 2006 hasta la actualidad

Hay futbolistas que sostienen una misma identidad durante toda su carrera y otros que cambian para sobrevivir al paso del tiempo. Para José Santamarina, Lionel Messi pertenece a una categoría distinta: nunca dejó de transformarse. Esa idea atraviesa Ya está: Variaciones sobre Messi, el libro que presentó en Infobae al Regreso, donde repasó las distintas etapas del capitán argentino y sostuvo que, más allá de las posiciones que ocupó en la cancha, siempre encontró la manera de seguir siendo determinante.

El autor explicó que el título del libro responde justamente a esa multiplicidad de versiones del rosarino. “El libro son pequeños ensayos sobre la biografía de Messi. Por eso le llamamos variaciones. Hay muchos Messi: el que arrancaba en mitad de cancha, el más grande que juega suelto, el que juega de diez o de delantero. Messi siempre es el mejor posible dentro de la función nueva que va haciendo”, señaló durante la charla con Gonzalo Aziz.

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En Alemania 2006, Messi jugaba con intensidad en cada jugada y sus compañeros ya buscaban darle la pelota por su capacidad de resolver (AFP PHOTO/DANIEL GARCIA)

La evolución del capitán fue uno de los ejes centrales de la conversación. Para Santamarina, el paso del tiempo no redujo el talento de Messi, sino que modificó la forma en que lo administra. Esa idea aparece sintetizada en uno de los pasajes más destacados del libro, donde imagina cómo la experiencia terminaría moldeando su manera de jugar: “Cuando el futuro y la barba y los hijos lo hagan más consciente de la muerte, va a aumentar la precisión de sus toques a niveles nunca vistos. Va a absorber como nadie la angustia de que las cosas terminan, de que cada secuencia importa y, a medida que crezca, va a crecer en él un cuidado quirúrgico por su energía y por cómo gastarla, para que todo lo que tenga que ser pase sea pase y todo lo que pueda ser gol sea gol”.

Lejos de quedar como una reflexión literaria, Santamarina sostuvo que esa transformación ya puede verse en la cancha. Según explicó, el Messi actual entendió que administrar el esfuerzo también forma parte del juego. “Vimos a Messi claramente caminando como primer hombre argentino y, cuando la línea de la pelota lo pasa, él se queda caminando. Ya llegamos a un punto donde todos entendimos que él administra su energía a un nivel que nadie más puede. Esa caminata está en función del pique que va a hacer después”, analizó.

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La selección argentina enfrentará una transición compleja sin Messi, porque su legado combina peso simbólico, inteligencia futbolística y una forma única de decidir los partidos (REUTERS/Darren Staples)

Para dimensionar ese cambio, el periodista retrocedió hasta el Mundial de Alemania 2006, cuando Messi apenas comenzaba a escribir su historia con la selección mayor. Recordó que aquel delantero buscaba resolver cada jugada con la misma intensidad, incluso a costa de equivocarse más de la cuenta. “Su juego era bastante bruto, iba para adelante en todas las jugadas y perdía más de las que ganaba. Pero ya se veía en sus compañeros una convicción: había que dársela a él porque podía hacer cosas que los demás no podían”, recordó.

La comparación con Lamine Yamal apareció como una forma de ilustrar las diferencias entre dos talentos precoces que irrumpieron en contextos distintos. Santamarina consideró que el español, a la misma edad, muestra una toma de decisiones más ordenada, aunque remarcó que la irreverencia del joven Messi fue una parte indispensable de su desarrollo. “Lamine Yamal, con la misma edad que tenía Messi en 2006, es más prolijo y pierde menos pelotas. Pero la irreverencia de Messi le permitió desarrollar una creatividad para filtrar pases o pegarle desde lugares impensados para otro jugador”, explicó.

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La comparación con Lamine Yamal plantea que el español toma decisiones más ordenadas, mientras que la irreverencia de Messi impulsó su creatividad (REUTERS/Lee Smith)

La conversación también giró alrededor del futuro del capitán argentino y de las especulaciones que suelen instalarse cada vez que se acerca una gran competencia. Santamarina evitó ponerle una fecha de vencimiento a la carrera de Messi y planteó que existe un rasgo que atravesó toda su trayectoria: el deseo de seguir jugando. “Algo que atravesó toda la carrera de Messi es su voluntad infinita por jugar al fútbol. Le gusta jugar de una forma que no hemos visto nunca. Mientras otros jugadores se retiran porque lo ven como un trabajo, él quiere seguir jugando. Por eso me hace ruido que digamos ‘es la última de Leo’. Si él no lo dijo, no veo por qué nosotros podamos decirlo”, sostuvo.

Incluso llevó esa idea al extremo para reforzar su argumento. “Pensarlo jugando de doble cinco a los 43 años puede sonar ridículo, pero sigue siendo el que mejor mete pases hacia adelante”, afirmó entre risas, convencido de que la inteligencia futbolística del rosarino le permitirá seguir encontrando nuevas maneras de influir en el juego mientras tenga ganas de competir.

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En ese sentido, durante la mesa también apareció el recuerdo de Gerardo Salorio, el primer preparador físico que tuvo Messi en la selección argentina. Santamarina retomó una de sus observaciones para explicar que el paso del tiempo no debe confundirse con una derrota. “Antes le sacaba tres segundos a los demás jugadores; hoy les saca uno. Es el paso de la vida, no es un fracaso de Messi”, resumió.

El libro sobre Messi sostiene que el capitán argentino atravesó distintas etapas en la cancha y siguió siendo determinante en cada nueva función (AP Photo/Paul White, Eduardo Di Baia, Victor R. Caivano, Ricardo Mazalan, Manu Fernandez, Gustavo Garello)

La inevitable transición hacia una selección sin el capitán también ocupó parte del debate. Para Santamarina, el desafío excederá lo estrictamente futbolístico, ya que el peso simbólico de Messi condiciona incluso a quienes recién empiezan a construir su camino con la camiseta argentina. “No es fácil jugar con la mirada del ídolo adentro de la cancha. Cuando el que va a reemplazarlo entra al equipo, juega con una daga en la nuca”, reflexionó, antes de mencionar el caso de Franco Mastantuono como ejemplo de la presión que suele recaer sobre cada nuevo heredero señalado por el entorno.

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Más allá de cuándo llegue ese momento, el periodista consideró que el verdadero legado de Messi no pasa solamente por los títulos conquistados, sino por la manera en que reinventó su fútbol para seguir siendo decisivo. “A la selección le va a costar armar otro juego sin Messi. Pero nadie puede anticipar hasta cuándo va a decidir seguir jugando. Su voluntad de seguir en la cancha es única”, concluyó, convencido de que la historia del capitán argentino todavía no escribió su último capítulo.

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