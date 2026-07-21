Estados Unidos desvió siete buques comerciales en el mar Arábigo para garantizar el bloqueo sobre los puertos iraníes (@CENTCOM)

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este lunes que las fuerzas estadounidenses redirigieron siete buques comerciales y dejaron fuera de servicio otra embarcación como parte de las operaciones destinadas a reforzar el bloqueo naval impuesto sobre los puertos iraníes. La medida forma parte de la campaña militar lanzada por Washington para restringir el tráfico marítimo vinculado con Irán en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.

A través de un comunicado publicado en la red social X, el mando militar estadounidense señaló que las operaciones continúan desde el mar Arábigo con el apoyo del buque de asalto anfibio USS Boxer.

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“El 20 de julio, las fuerzas estadounidenses han redirigido siete buques comerciales y han inutilizado a otro para evitar que partieran o arribaran a los puertos iraníes”, indicó el CENTCOM.

La institución agregó que efectivos desplegados a bordo del USS Boxer mantienen operaciones aéreas durante el día y la noche mientras se ejecuta el bloqueo naval contra Irán.

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El anuncio representa una actualización de las medidas adoptadas por Washington desde que restableció, el pasado 14 de julio, las restricciones marítimas contra la república islámica.

El Comando Central informó que también dejó fuera de servicio una embarcación y difundió imágenes de las operaciones realizadas desde el barco de asalto anfibio USS Boxer (AFP)

Las autoridades estadounidenses no ofrecieron detalles sobre la identidad de las embarcaciones afectadas por las interceptaciones ni precisaron el lugar exacto donde fueron desviadas o inmovilizadas.

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El comunicado fue difundido el mismo día en que trascendió un nuevo incidente en el estrecho de Ormuz que involucró a dos petroleros operados por una empresa griega.

Petroleros griegos

De acuerdo con información proporcionada por la consultora especializada MARISKS, los buques cisterna Kavomaleas, con bandera de Malta, y VLCC Acheloos, registrado en Liberia, fueron alcanzados por misiles mientras navegaban por el corredor sur del estrecho frente a las costas de Omán.

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Ambas embarcaciones son operadas por la compañía Dynacom, con sede en Atenas, y fueron atacadas casi de manera simultánea durante la noche. Hasta el momento, las autoridades no han identificado el origen de los proyectiles.

En el caso del Kavomaleas, dos misiles impactaron en la sala de máquinas, lo que provocó un incendio que pudo ser controlado mediante los sistemas automáticos de extinción del propio buque. Posteriormente, la tripulación abandonó la nave y fue rescatada sin sufrir lesiones.

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El Acheloos, por su parte, recibió el impacto de un misil en la popa, lo que ocasionó daños estructurales. A pesar de la avería, el petrolero logró dirigirse a una zona de fondeo y todos sus tripulantes permanecieron a salvo.

Los buques cisterna Kavomaleas y VLCC Acheloos fueron alcanzados por misiles mientras navegaban por el corredor sur del estrecho frente a las costas de Omán

Poco después del ataque, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que dos buques cisterna que utilizaban una ruta marítima considerada “insegura” habían quedado fuera de servicio. Sin embargo, el régimen iraní no asumió la autoría del lanzamiento de los misiles.

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La consultora MARISKS advirtió que estos episodios reflejan un deterioro de las condiciones de seguridad para la navegación comercial en la región, donde continúan los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán.

La escalada coincide con la intensificación de las operaciones militares estadounidenses. El domingo, el CENTCOM anunció una nueva ronda de bombardeos contra objetivos iraníes, correspondiente a la novena jornada consecutiva de ataques desde la reanudación del conflicto.

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Según el mando militar, las operaciones buscan destruir capacidades utilizadas por Irán para atacar embarcaciones mercantes y buques civiles que transitan por el estrecho de Ormuz.

La nueva ofensiva fue anunciada pocas horas después de que Estados Unidos confirmara la muerte de un tercer militar estadounidense en Irak. Ese fallecimiento se sumó al de otros dos soldados que perdieron la vida recientemente en Jordania, en los primeros casos registrados desde el fin del alto el fuego entre Washington y Teherán.

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Un drone iraní cayó el miércoles sobre el puerto de Faw en Irak

Con esas bajas, el número de militares estadounidenses muertos desde el inicio de la guerra el 28 de febrero ascendió a 17, según el balance difundido por las autoridades estadounidenses.

Mientras continúan los bombardeos y el refuerzo del bloqueo marítimo, Irán ha respondido con ataques contra posiciones militares estadounidenses en países aliados del Golfo y ha advertido que adoptará nuevas represalias si Washington mantiene sus operaciones militares en la región.