América Latina

Guyana elevó a 27 la cifra de muertos por el naufragio del ferry MV Barima y mantiene la búsqueda de 83 desaparecidos

El Gobierno confirmó el rescate de 69 sobrevivientes, localizó la embarcación hundida y reforzó el operativo de recuperación con apoyo de equipos enviados por Francia

Guardar
Google icon
Equipos de emergencia participan en las labores de búsqueda y rescate tras el naufragio del ferry MV Barima frente a la costa de Guyana (REUTERS)
Equipos de emergencia participan en las labores de búsqueda y rescate tras el naufragio del ferry MV Barima frente a la costa de Guyana (REUTERS)

Las autoridades de Guyana elevaron este lunes a 27 la cifra de muertos por el naufragio del ferry MV Barima, ocurrido el sábado frente a la costa atlántica del país. Además, confirmaron el rescate de 69 sobrevivientes, mientras continúa la búsqueda de otras 83 personas que permanecen desaparecidas tras el hundimiento de la embarcación.

El primer ministro, Mark Phillips, informó que el balance fue actualizado después de revisar el número real de pasajeros que viajaban a bordo. Según explicó, la embarcación transportaba 179 personas, y no 133 como indicaba inicialmente el manifiesto de pasajeros.

PUBLICIDAD

Nuestro enfoque sigue siendo encontrar personas. Todavía tenemos esperanza”, declaró Phillips al ofrecer un nuevo reporte sobre las operaciones de rescate, que continúan por aire y mar.

El ferry había partido la tarde del sábado desde Georgetown con destino a Port Kaituma, una localidad situada en el interior de la región del Esequibo. Varias horas después de iniciar la travesía emitió una señal de emergencia y poco después desapareció frente a la costa del Atlántico Norte, lo que desencadenó un amplio despliegue de los organismos de rescate.

PUBLICIDAD

Botes salvavidas flotan en la zona donde continúan las operaciones de búsqueda y rescate tras el naufragio del ferry MV Barima frente a la costa de Guyana (REUTERS)
Botes salvavidas flotan en la zona donde continúan las operaciones de búsqueda y rescate tras el naufragio del ferry MV Barima frente a la costa de Guyana (REUTERS)

El Centro de Coordinación de Rescate Marítimo informó que el lugar donde quedó hundido el MV Barima fue localizado gracias a la información aportada por un pescador. A partir de ese dato, los equipos desplazados al área pudieron identificar el sitio exacto del naufragio e iniciar las labores para recuperar la embarcación.

El ministro de Aviación, Deodat Indar, confirmó que ya se realizó la “identificación positiva” del lugar del hundimiento y señaló que “se está llevando a cabo la extracción completa” del ferry. También indicó que Francia envió personal especializado para colaborar con las tareas de búsqueda y recuperación.

El operativo reúne a unidades aéreas y marítimas del Gobierno guyanés, efectivos de la Fuerza de Defensa de Guyana, pescadores de la zona y rescatistas franceses. Además de buzos, el contingente enviado por Francia incluye médicos y personal técnico para reforzar las labores en el lugar del accidente.

Las autoridades ampliaron el área de búsqueda para intentar localizar a las personas que siguen desaparecidas. Entre los sobrevivientes rescatados se encuentran varios menores de edad, quienes fueron atendidos por equipos médicos desplegados a bordo de las embarcaciones de emergencia antes de ser trasladados a centros asistenciales.

Personal de emergencia trabaja en el operativo desplegado tras el hundimiento del ferry MV Barima (REUTERS)
Personal de emergencia trabaja en el operativo desplegado tras el hundimiento del ferry MV Barima (REUTERS)

La causa del naufragio continúa bajo investigación. El ministro de Obras Públicas, Juan Edghill, explicó que la principal hipótesis manejada por las autoridades es que “una ola enorme hizo zozobrar al barco”, aunque subrayó que la investigación permanece abierta y que todavía se analizan todas las circunstancias del accidente.

Edghill precisó que el ferry emitió una llamada de auxilio alrededor de ocho horas después de haber iniciado su recorrido, lo que permitió activar de inmediato el protocolo nacional de respuesta.

El funcionario también indicó que el MV Barima contaba con 250 chalecos salvavidas y seis balsas inflables, de acuerdo con las exigencias de seguridad vigentes para este tipo de embarcaciones.

Construido en 1939, el ferry cubría una de las rutas marítimas más utilizadas del país para conectar Georgetown con las comunidades de la Región Uno, incluido Port Kaituma. Debido al costo reducido del servicio, la embarcación era utilizada con frecuencia tanto por pasajeros como por comerciantes que transportaban mercancías entre ambas zonas.

La tragedia provocó reacciones de solidaridad en varios países del Caribe. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, expresó que le “entristece profundamente” el naufragio y afirmó que sus “pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas”, además de reconocer el trabajo de los equipos de rescate.

Un hombre es consolado durante un encuentro entre el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, y familiares de las víctimas del naufragio del ferry MV Barima, en Mabaruma (REUTERS)
Un hombre es consolado durante un encuentro entre el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, y familiares de las víctimas del naufragio del ferry MV Barima, en Mabaruma (REUTERS)

También el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, manifestó el apoyo de su país a Guyana y señaló que el Caribe “es una sola familia”. “Compartimos su dolor y esperamos el mejor desenlace posible para todos aquellos que aún siguen desaparecidos”, expresó.

Temas Relacionados

GuyanaMV BarimaFerry de GuyanaMark PhillipsGeorgetownPort KaitumaÚltimas Noticias AméricaNaufragio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Presidente de Guatemala: “El crecimiento de la economía está trayendo más empleo y desarrollo”

El mandatario Bernardo Arévalo presentó cifras sobre comercio exterior, capital foráneo y plazas laborales. Atribuyó el avance a decisiones oficiales y a la estabilidad institucional, mientras defendió una hoja de ruta estatal sostenida

Presidente de Guatemala: “El crecimiento de la economía está trayendo más empleo y desarrollo”

Costa Rica eleva a alerta amarilla el Caribe, la Zona Norte y Turrialba por intensificación de lluvias asociadas a la onda tropical 24

La Comisión Nacional de Emergencias informó que más de 254 personas permanecen en cinco albergues tras las inundaciones registradas en Sarapiquí. Las autoridades advierten que las lluvias podrían intensificarse durante la noche y la madrugada

Costa Rica eleva a alerta amarilla el Caribe, la Zona Norte y Turrialba por intensificación de lluvias asociadas a la onda tropical 24

Autoridades de Guatemala mantienen la alerta por el descenso de gas y ceniza en el volcán de Fuego

Un mapa de dispersión divulgado este lunes prevé el avance del material hacia el oeste y suroeste, con una altitud máxima de 5,000 metros, y pidió medidas a Aeronáutica Civil

Autoridades de Guatemala mantienen la alerta por el descenso de gas y ceniza en el volcán de Fuego

República Dominicana pide a la ONU acelerar el despliegue de fuerza antipandillas en Haití

La intervención de Roberto Álvarez ante el Consejo de Seguridad advirtió que la carencia de transporte aéreo estratégico y el bajo contingente en terreno están frenando la recuperación del orden en el país vecino

República Dominicana pide a la ONU acelerar el despliegue de fuerza antipandillas en Haití

Iniciativa busca favorecer la transformación digital de 25 empresas panameñas

Participarán empresas que cuenten con operaciones comerciales y deseen migrar hacia el comercio electrónico

Iniciativa busca favorecer la transformación digital de 25 empresas panameñas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 20 de julio: Vinculan a proceso al “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”, seguirá preso en el penal de San Miguel

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 20 de julio: Vinculan a proceso al “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”, seguirá preso en el penal de San Miguel

Secuestró a un hombre en Ixtapan de la Sal y lo ejecutó: “El Tuna” recibió más de 35 años de condena

Instalación del Congreso 2026 EN VIVO: inicia la sesión plenaria en la Cámara de Representantes; los senadores se preparan para empezar su reunión

Dictan 18 meses de prisión preventiva para presidente de la Corte de Apurímac y su esposa por caso “Las Corbatas Negras”

Las 15 frases de Gustavo Petro que sacudieron al Congreso en su último discurso como presidente: “Volveremos”

INFOBAE AMÉRICA

Presidente de Guatemala: “El crecimiento de la economía está trayendo más empleo y desarrollo”

Presidente de Guatemala: “El crecimiento de la economía está trayendo más empleo y desarrollo”

Costa Rica eleva a alerta amarilla el Caribe, la Zona Norte y Turrialba por intensificación de lluvias asociadas a la onda tropical 24

Estados Unidos desvió siete buques comerciales en el mar Arábigo para garantizar el bloqueo sobre los puertos iraníes

Irán envió a Islamabad a su ministro del Interior para relanzar la mediación paquistaní tras diez días de fuego cruzado con Estados Unidos

Autoridades de Guatemala mantienen la alerta por el descenso de gas y ceniza en el volcán de Fuego

ENTRETENIMIENTO

Marvel lleva años intentando fichar a Adam Driver, pero el actor siempre termina rechazando la oferta por videollamada

Marvel lleva años intentando fichar a Adam Driver, pero el actor siempre termina rechazando la oferta por videollamada

“Añadir más tiempo habría sido relleno”, dijo Chuck Lorre sobre los episodios del spin-off de The Big Bang Theory

Luisito Comunica afirma tener miedo de las Army tras la presentación de BTS en la final del Mundial 2026

Ryan Reynolds revela si existirá una próxima película de ‘Deadpool’

¿Robbie Williams consumió cocaína en televisión en vivo? Esto dijo el músico sobre su controversial presentación