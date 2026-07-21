Guyana elevó a 27 la cifra de muertos por el naufragio del ferry MV Barima y mantiene la búsqueda de 83 desaparecidos

Equipos de emergencia participan en las labores de búsqueda y rescate tras el naufragio del ferry MV Barima frente a la costa de Guyana (REUTERS)

Las autoridades de Guyana elevaron este lunes a 27 la cifra de muertos por el naufragio del ferry MV Barima, ocurrido el sábado frente a la costa atlántica del país. Además, confirmaron el rescate de 69 sobrevivientes, mientras continúa la búsqueda de otras 83 personas que permanecen desaparecidas tras el hundimiento de la embarcación.

El primer ministro, Mark Phillips, informó que el balance fue actualizado después de revisar el número real de pasajeros que viajaban a bordo. Según explicó, la embarcación transportaba 179 personas, y no 133 como indicaba inicialmente el manifiesto de pasajeros.

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“Nuestro enfoque sigue siendo encontrar personas. Todavía tenemos esperanza”, declaró Phillips al ofrecer un nuevo reporte sobre las operaciones de rescate, que continúan por aire y mar.

El ferry había partido la tarde del sábado desde Georgetown con destino a Port Kaituma, una localidad situada en el interior de la región del Esequibo. Varias horas después de iniciar la travesía emitió una señal de emergencia y poco después desapareció frente a la costa del Atlántico Norte, lo que desencadenó un amplio despliegue de los organismos de rescate.

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Botes salvavidas flotan en la zona donde continúan las operaciones de búsqueda y rescate tras el naufragio del ferry MV Barima frente a la costa de Guyana (REUTERS)

El Centro de Coordinación de Rescate Marítimo informó que el lugar donde quedó hundido el MV Barima fue localizado gracias a la información aportada por un pescador. A partir de ese dato, los equipos desplazados al área pudieron identificar el sitio exacto del naufragio e iniciar las labores para recuperar la embarcación.

El ministro de Aviación, Deodat Indar, confirmó que ya se realizó la “identificación positiva” del lugar del hundimiento y señaló que “se está llevando a cabo la extracción completa” del ferry. También indicó que Francia envió personal especializado para colaborar con las tareas de búsqueda y recuperación.

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El operativo reúne a unidades aéreas y marítimas del Gobierno guyanés, efectivos de la Fuerza de Defensa de Guyana, pescadores de la zona y rescatistas franceses. Además de buzos, el contingente enviado por Francia incluye médicos y personal técnico para reforzar las labores en el lugar del accidente.

Las autoridades ampliaron el área de búsqueda para intentar localizar a las personas que siguen desaparecidas. Entre los sobrevivientes rescatados se encuentran varios menores de edad, quienes fueron atendidos por equipos médicos desplegados a bordo de las embarcaciones de emergencia antes de ser trasladados a centros asistenciales.

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Personal de emergencia trabaja en el operativo desplegado tras el hundimiento del ferry MV Barima (REUTERS)

La causa del naufragio continúa bajo investigación. El ministro de Obras Públicas, Juan Edghill, explicó que la principal hipótesis manejada por las autoridades es que “una ola enorme hizo zozobrar al barco”, aunque subrayó que la investigación permanece abierta y que todavía se analizan todas las circunstancias del accidente.

Edghill precisó que el ferry emitió una llamada de auxilio alrededor de ocho horas después de haber iniciado su recorrido, lo que permitió activar de inmediato el protocolo nacional de respuesta.

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El funcionario también indicó que el MV Barima contaba con 250 chalecos salvavidas y seis balsas inflables, de acuerdo con las exigencias de seguridad vigentes para este tipo de embarcaciones.

Construido en 1939, el ferry cubría una de las rutas marítimas más utilizadas del país para conectar Georgetown con las comunidades de la Región Uno, incluido Port Kaituma. Debido al costo reducido del servicio, la embarcación era utilizada con frecuencia tanto por pasajeros como por comerciantes que transportaban mercancías entre ambas zonas.

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La tragedia provocó reacciones de solidaridad en varios países del Caribe. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, expresó que le “entristece profundamente” el naufragio y afirmó que sus “pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas”, además de reconocer el trabajo de los equipos de rescate.

Un hombre es consolado durante un encuentro entre el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, y familiares de las víctimas del naufragio del ferry MV Barima, en Mabaruma (REUTERS)

También el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, manifestó el apoyo de su país a Guyana y señaló que el Caribe “es una sola familia”. “Compartimos su dolor y esperamos el mejor desenlace posible para todos aquellos que aún siguen desaparecidos”, expresó.

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