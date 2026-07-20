Las fotos y videos del recibimiento a la selección argentina: del show de drones a la “sorpresa” en el aeropuerto

La selección argentina regresó al país este lunes tras disputar la final del Mundial 2026 y pisó suelo patrio con una mezcla de orgullo y tristeza que sus hinchas supieron leer desde el primer instante. En Ezeiza, bajo la lluvia y el frío del invierno bonaerense, decenas de personas esperaron horas para estar cerca del plantel que llegó a disputar el último partido pero no pudo alzar la copa.

El avión de Aerolíneas Argentinas —vuelo AR 1971— aterrizó pasadas las 18 con parte del plantel albiceleste, que el domingo cayó ante España por 1 a 0 en la final disputada en el estadio MetLife de Nueva Jersey. El gol de Ferran Torres al inicio del segundo tiempo suplementario le dio a La Roja su segundo título mundial. La delegación llegó sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, dos de los seis futbolistas que decidieron no regresar de inmediato; ambos permanecen en Miami.

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Antes de que las ruedas tocaran la pista, el Aeropuerto Ministro Pistarini ya tenía preparado su propio mensaje. Sobre el pasto de la pista de aterrizaje, la palabra “¡¡GRACIAS!!” apareció pintada en letras de 150 metros, un trabajo que demandó más de 20 latas de pintura, 100 estacas y tres días de labor. Esa misma noche, Aeropuertos Argentina replicó el gesto en el cielo con un show de drones que dibujó la misma palabra sobre Ezeiza.

Una vista aérea muestra un campo de césped junto al aeropuerto con la frase "¡GRACIAS!

En el hangar, una delegación del Regimiento de Granaderos aguardaba con las notas de “Muchachos” listas para sonar. Los jugadores y el cuerpo técnico bajaron del avión por una alfombra roja, tras saludar a pilotos y asistentes de vuelo. El primero en descender fue Nicolás Otamendi, flanqueado por el director técnico Lionel Scaloni y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

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Detrás fueron apareciendo Nicolás Tagliafico, Marcos Senesi, Gonzalo Montiel y el resto del plantel, uno a uno, ante los gritos de los hinchas apostados en los alrededores. Al final del protocolo, jugadores y cuerpo técnico subieron al micro que los llevó al predio de la AFA.

Además, estaban Emiliano Martínez, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, José Manuel López, Giovanni Lo Celso, Lautaro Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Nahuel Molina y Giuliano Simeone.

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Una caravana vehicular acompañó al plantel

Pasadas las 19:15, el elenco partió en el vehículo descapotable y, pese al mal clima, los subcampeones del mundo saludaron con buena predisposición a la gente que estaba apostada al costado de la ruta. Los hinchas agradecieron y siguieron durante algunos metros al micro hasta que se hizo imposible por el trazado.

Cerca de las 19:30, los micros completaron su recorrido e ingresaron al predio de la AFA en Ezeiza, bautizado con el nombre “Lionel Andrés Messi”.

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La selección argentina llegó al país tras el Mundial 2026

Los familiares habían llegado antes en una segunda aeronave y esperaban en ese mismo predio. Entre padres, madres, hermanos y parejas, la palabra que más se repitió fue “orgullo”, aunque la emoción y la tristeza por la derrota también tuvieron su lugar.

La llegada de la Selección al predio de la AFA

En el plano oficial, el gobierno de Javier Milei había anticipado un feriado nacional y la posibilidad de una celebración en la Casa Rosada, pero la AFA comunicó al entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que el plantel no estaba de ánimo para festejos. Ambas propuestas quedaron descartadas. Un operativo de seguridad articulado entre el gobierno nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires garantizó el traslado del plantel y la seguridad del público presente.

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MÁS IMÁGENES DEL RECIBIMIENTO A LA SELECCIÓN ARGENTINA

La perspectiva de Marcos Senesi desde el micro

El video que posteó Nico Novello sobre el recibimiento de la selección argentina

Imagen de los preparativos del show de drones

Gaston Taylor

RS Fotos

(Photo by TOMAS CUESTA / AFP)

(Photo by TOMAS CUESTA / AFP)

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