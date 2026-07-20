Salud

Las rutas invisibles de los virus: cómo se propagan y cuándo protegerse

Hábitos simples y cuidados en el entorno pueden marcar la diferencia para reducir su presencia. Cleveland Clinic explica qué factores influyen en el contagio y por qué no todos los agentes infecciosos se transmiten de la misma manera

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Ilustración de un vagón lleno de personas; una mujer estornuda expulsando gotículas virales, otra se toca la cara tras tocar una superficie.
Los virus se propagan por vías respiratoria, de contacto directo, superficies contaminadas, transmisión fecal-oral, sangre y vectores como mosquitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la vida diaria, un estornudo, una mano en el picaporte o un vaso compartido pueden abrirle la puerta a un virus: las rutas de transmisión no responden a una única regla, cambian según cada agente, y conocerlas permite reducir el riesgo para uno mismo y la familia, de acuerdo con Cleveland Clinic.

Los virus pueden propagarse por vía respiratoria, contacto directo, superficies contaminadas, vía fecal-oral, sangre o vectores como mosquitos. Según el especialista en enfermedades infecciosas de Cleveland Clinic, Sherif Beniameen Mossad, en esa dinámica también influyen el periodo de incubación, el estado del sistema inmunitario, el ambiente y la conducta de las personas. Por eso, hábitos como el lavado de manos, la limpieza de superficies, la vacunación y evitar tocarse la cara ayudan a recortar la exposición.

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Mossad advirtió que entender estas diferencias permite tomar mejores precauciones, sobre todo cuando un virus circula en la comunidad o en entornos con muchas personas.

Infografía con título 'Cómo se propagan los virus y medidas clave para protegerse'. Muestra vías de transmisión, distancia de gotas y acciones preventivas.
La transmisión respiratoria ocurre cuando una persona habla, tose o estornuda, y las gotículas pueden viajar hasta 1,8 metros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las principales vías de transmisión de los virus

Cuando una persona respira, habla, tose o estornuda, expulsa gotículas al aire: esa es la principal vía respiratoria de transmisión. Estas partículas pueden viajar hasta 1,8 metros y contagiar a otra persona si alcanzan su cara o sus manos, o si se depositan en superficies cercanas.

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Algunos virus alcanzan mayores distancias. El sarampión, por ejemplo, puede permanecer en el aire hasta dos horas o infectar a personas ubicadas hasta 30,5 metros de distancia. El contacto directo incluye la transmisión por piel, membranas mucosas o fluidos corporales. La fuente citó en este grupo al herpes simple y al virus del papiloma humano (VPH).

En algunos casos, también hay contagio al tocar llagas, lesiones o erupciones. El contacto indirecto, en cambio, ocurre cuando el virus queda sobre una superficie u objeto.

Representación visual de múltiples partículas de norovirus en tonos morados y azulados sobre un fondo oscuro, con una destacando en tamaño.
La facilidad del contagio de los virus depende del tipo de virus, la vía de transmisión, el periodo de incubación, el ambiente y el sistema inmunitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mossad lo explicó así a Cleveland Clinic: “Imagine que tose en la mano y toca una mesa. Algunos virus pueden sobrevivir en esa mesa el tiempo suficiente para que otra persona los recoja. Si esa persona luego se toca los ojos, la nariz o la boca antes de lavarse las manos, el virus puede entrar en su cuerpo”.

La transmisión fecal-oral se produce cuando partículas de heces contaminan alimentos, agua, superficies o manos sin lavar y luego llegan a la boca. En esa categoría, el centro médico mencionó al norovirus y a la hepatitis A.

La transmisión por sangre incluye patógenos como el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y las hepatitis B y C. Según Cleveland Clinic, el contagio puede ocurrir cuando sangre infectada —o, en algunos casos, otros fluidos corporales— entra en el torrente sanguíneo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La transmisión fecal-oral ocurre cuando partículas de heces contaminan alimentos, agua, superficies o manos sin lavar, como en el norovirus y la hepatitis A (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso puede suceder por relaciones sexuales, al compartir agujas, durante el embarazo o en el parto. En algunos contagios también intervienen los vectores. Mossad indicó que estos virus viajan en organismos vivos, como garrapatas o mosquitos, y que por lo general no pasan de persona a persona. Uno de los ejemplos es el virus del Nilo Occidental.

La institución médica aclaró que estas categorías no agotan todos los casos y que suelen mezclarse. El VIH, aunque figura entre los virus transmitidos por sangre, también puede contagiarse por ciertos contactos directos, como relaciones sexuales sin protección o lactancia. Pero no se transmite por contacto casual, como abrazos o besos. Algo parecido ocurre con el zika.

Qué determina la velocidad y facilidad del contagio

La facilidad con la que un virus se propaga depende de varios factores. Mossad explicó que el tipo de virus importa porque su forma, tamaño, estructura y resistencia influyen en cómo se mueve y en qué tan bien logra adherirse a su objetivo.

También pesa la vía de transmisión. De acuerdo con Cleveland Clinic, algunos virus transmitidos por microgotas pueden ser hasta 10 veces más contagiosos que los que se transmiten por sangre, como el ébola.

Vagón de tren con múltiples pasajeros, un hombre estornuda cubriéndose con el codo, otros pasajeros están sentados o de pie a su alrededor.
El sarampión puede permanecer en el aire hasta dos horas e infectar a personas ubicadas hasta 30,5 metros de distancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodo de incubación —el tiempo entre la exposición y los síntomas— cambia de un virus a otro. Mossad señaló que puede durar desde horas hasta semanas. En casos como la varicela o la influenza, una persona puede transmitir el virus entre uno y dos días antes de sentirse enferma. La latencia añade otra capa de complejidad.

Algunos virus permanecen inactivos durante años dentro del cuerpo y reaparecen después. El virus varicela-zóster, por ejemplo, puede volver en forma de culebrilla o herpes zóster.

Las condiciones ambientales también cuentan. La limpieza, el tiempo atmosférico, la densidad de población y la calidad del aire figuran entre los elementos que pueden favorecer la supervivencia del virus y aumentar o reducir la probabilidad de contagio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La varicela y la influenza pueden transmitirse entre uno y dos días antes de los síntomas, y el virus varicela-zóster puede reactivarse años después (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado del sistema inmunitario y el comportamiento diario completan ese cuadro. La clínica subrayó que una defensa natural más fuerte dificulta que el virus se establezca. También señaló que ciertas situaciones, como asistir a un concierto con entradas agotadas o permanecer en interiores con amistades cuando hace frío, pueden elevar la exposición.

Medidas prácticas para reducir la transmisión

Para frenar la propagación, Cleveland Clinic puso el foco en decisiones cotidianas. Mossad sostuvo que una de las mejores medidas consiste en lavarse de forma rutinaria las manos con agua y jabón o con desinfectante, sobre todo después de ir al baño o toser y antes de comer.

La higiene de manos también protege a otras personas, porque muchos virus se propagan antes de que alguien sepa que está enfermo. La fuente incluyó ese dato entre las razones por las que el personal sanitario debe lavarse las manos antes y después de atender a un paciente.

Otra recomendación es evitar tocarse la cara. Mossad lo resumió así: “Sus ojos, boca y fosas nasales son como puertas abiertas para los gérmenes. Tocarse la cara con las manos sin lavar les da a los virus una vía fácil para entrar en su cuerpo”.

Primer plano de unas manos adultas lavándose con agua y jabón bajo un grifo de metal sobre un fregadero de acero inoxidable, con burbujas visibles.
El lavado de manos, la limpieza de superficies, la vacunación, evitar tocarse la cara y el uso de mascarilla ayudan a reducir la transmisión de virus (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cubrirse al toser o estornudar con el brazo o con el pliegue del codo ayuda a no dispersar partículas respiratorias. A eso se suma la limpieza regular de superficies de contacto frecuente, una medida que cobra peso porque el norovirus puede sobrevivir en ellas hasta dos semanas.

El especialista aconsejó acudir a chequeos preventivos para detectar afecciones que afecten la salud inmunitaria. Entre las herramientas disponibles figuran vacunas para varios virus, entre ellos la influenza, la COVID-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS), además de la neumonía.

Mossad añadió que la alimentación nutritiva, el ejercicio, la hidratación, el manejo del estrés y el descanso suficiente ayudan a sostener las defensas del organismo. En lugares concurridos o de mayor riesgo, algunas personas optan además por usar mascarilla para reforzar la protección, sobre todo si son más vulnerables a enfermar.

Entender cómo actúan los virus, mantenerse informado sobre los que circulan y aplicar medidas simples puede reducir la posibilidad de enfermar en casa y fuera de ella.

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