Por qué el ardor de estómago después de comer puede ser algo más que una simple molestia digestiva

La enfermedad por reflujo gastroesofágico afecta a entre el 13% y el 25% de la población y puede causar complicaciones si no se trata (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es un trastorno digestivo crónico que afecta a entre el 13% y el 25% de la población, según el artículo publicado en la revista SportLife por Yolanda Vázquez Mazariego, doctora en Ciencias Biológicas, naturópata, profesora de nutrición.

Ella describe este trastorno como el retorno del contenido gástrico al esófago, lo que provoca síntomas y puede acarrear consecuencias graves para la salud si no se trata.

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La autora destaca que la ERGE es un problema capaz de alterar significativamente la calidad de vida de quienes la padecen. El reconocimiento temprano de la enfermedad y su adecuada atención resultan esenciales para mejorar el pronóstico y evitar complicaciones.

La elevada prevalencia de la ERGE obliga a prestar atención tanto a sus síntomas como a la identificación de sus desencadenantes. La profesional subraya que el abordaje de esta afección requiere un enfoque integral que combine la intervención médica con cambios en los hábitos cotidianos.

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La acidez y la regurgitación son síntomas frecuentes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, sobre todo después de comer o durante la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información y la consulta médica oportuna son claves en el control de la enfermedad. Es posible minimizar su impacto y reducir el riesgo de daños a largo plazo en el esófago y otras estructuras relacionadas.

Mecanismo fisiológico de la ERGE

Vázquez Mazariego explica que la ERGE se produce cuando el esfínter esofágico inferior (EEI), un anillo muscular ubicado entre el esófago y el estómago, pierde su capacidad para cerrar adecuadamente. Esta disfunción permite que los ácidos gástricos asciendan al esófago, generando irritación y los síntomas característicos de la enfermedad. El mal funcionamiento del EEI suele deberse a debilidad muscular o a episodios de relajación inapropiada, lo que facilita el reflujo.

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La autora aclara que, en la ERGE, el contenido gástrico que regresa al esófago puede incluir no solo ácido, sino también bilis. Esta agresión química repetida afecta el revestimiento esofágico y puede provocar lesiones si el problema persiste. El reflujo, a largo plazo, puede generar daños estructurales y complicaciones que hacen indispensable su tratamiento.

La hernia hiatal, la obesidad y el embarazo figuran entre las causas y factores de riesgo que favorecen el reflujo gastroesofágico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas comunes de la ERGE

La profesional identifica como síntoma principal la acidez, una sensación de ardor en el pecho que suele aparecer después de comer o durante la noche. La regurgitación, es decir, el retorno de alimentos o líquidos ácidos al esófago, también constituye un signo frecuente para quienes padecen la enfermedad.

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Otros síntomas incluyen dolor torácico, que puede confundirse con un episodio cardíaco, y dificultad para tragar, con la impresión de que los alimentos quedan atascados en la garganta.

La ERGE puede manifestarse con tos crónica, sobre todo nocturna, así como con episodios de laringitis que provocan irritación, dolor de garganta y ronquera. Además, hay casos en los que los síntomas respiratorios, como el empeoramiento del asma, se asocian directamente al reflujo. El reconocimiento de esta variedad de manifestaciones es clave para orientar el diagnóstico y elegir el tratamiento adecuado.

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El tabaco, el alcohol, el chocolate, la cafeína, la menta, las comidas grasas o picantes, los cítricos y las bebidas carbonatadas pueden desencadenar ERGE (Imagen Ilustrativa Infobae)

Causas y factores de riesgo

La ERGE tiene su origen en el mal cierre del EEI tras el paso de los alimentos hacia el estómago, permitiendo que el ácido regrese al esófago.

Entre los factores que contribuyen a esta disfunción se encuentran la hernia hiatal, una condición en la que parte del estómago sobresale hacia el tórax, y la obesidad, que incrementa la presión dentro del abdomen y favorece el reflujo.

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La autora menciona, además, que el embarazo puede aumentar la incidencia de ERGE debido a cambios hormonales y a la presión abdominal. Otras causas incluyen el consumo habitual de tabaco y alcohol, así como la ingesta de alimentos y bebidas que debilitan el EEI o estimulan el reflujo, como el chocolate, la cafeína, la menta, las comidas grasas o picantes, los cítricos y las bebidas carbonatadas.

El tratamiento de la ERGE incluye cambios en el estilo de vida, antiácidos, bloqueadores H2, inhibidores de la bomba de protones, procinéticos y, en algunos casos, fundoplicatura de Nissen (AdobeStock)

Tratamientos disponibles

El tratamiento de la ERGE puede requerir, en primer lugar, cambios en el estilo de vida. Recomienda perder peso si es necesario, evitar los alimentos y bebidas que desencadenan los síntomas, realizar comidas pequeñas y frecuentes, no acostarse después de comer, elevar la cabecera de la cama, dejar de fumar y limitar el consumo de alcohol. Estos ajustes pueden reducir significativamente la frecuencia y gravedad de los episodios de reflujo.

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En cuanto al tratamiento médico, la autora menciona la utilización de antiácidos para neutralizar el ácido gástrico, bloqueadores H2 e inhibidores de la bomba de protones para reducir su producción, y procinéticos para mejorar el vaciado gástrico.

También cita el uso de probióticos, como la cepa Lactobacillus acidophilus LA14, que ha demostrado efectos beneficiosos sobre la mucosa esofágica. En los casos, puede ser necesaria la cirugía, como la fundoplicatura de Nissen, destinada a reforzar el EEI.

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El tratamiento de la ERGE incluye cambios en el estilo de vida, antiácidos, bloqueadores H2, inhibidores de la bomba de protones, procinéticos y, en algunos casos, fundoplicatura de Nissen (Freepik)

Complicaciones asociadas a la ERGE

La especialista advierte que la falta de tratamiento de la ERGE puede conducir a complicaciones graves, como la esofagitis, que consiste en la inflamación del esófago.

Otra posible consecuencia es la estenosis esofágica, un estrechamiento del conducto por cicatrización, que dificulta la deglución y puede requerir intervenciones adicionales. Estas complicaciones comprometen gravemente la calidad de vida y requieren atención médica especializada.

La especialista señala también el riesgo de desarrollar esófago de Barrett, una alteración del revestimiento esofágico que incrementa la probabilidad de cáncer de esófago.

El cáncer esofágico, aunque menos frecuente, representa la complicación más grave de la ERGE, especialmente en quienes presentan esófago de Barrett.