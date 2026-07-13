El Hospital Garrahan incorporó equipos última generación para cirugías pediátricas

El Hospital Garrahan invirtió más de $1.546 millones en tecnología médica para incorporar cinco nuevos Arcos en C en sus quirófanos

La inversión de más de $1.546 millones en tecnología médica marca un giro en la historia reciente del Hospital Garrahan. Cinco nuevos Arcos en C de última generación ya forman parte de los quirófanos del principal hospital pediátrico del país, reemplazando equipamiento con más de quince años de uso.

Los dispositivos adquiridos ofrecen imágenes de alta definición en tiempo real y reducen considerablemente la exposición a la radiación de los pacientes. Esto permite que las intervenciones de alta complejidad sean más precisas y eficientes, ampliando de manera concreta la capacidad operativa del hospital.

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El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó que “la eficiencia administrativa se materializa en mejor atención para los pacientes y mejores condiciones de trabajo para el personal de salud”. Al abordar el contexto previo, Ravier recordó que al inicio de la gestión de Javier Milei, el hospital enfrentaba “años de escasa inversión en infraestructura y equipamiento, junto con una estructura sobredimensionada de cargos políticos y administrativos”.

Los nuevos Arcos en C del Hospital Garrahan reemplazan equipamiento con más de quince años de uso en el principal hospital pediátrico del país

Así, el portavoz señaló que tras el proceso de reorganización impulsado por el Gobierno, “los recursos hoy se destinan a donde realmente deben estar: a los médicos, a los residentes y al equipamiento que mejora la atención de los pacientes”.

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Segú detalló Ravier, el Garrahan “atraviesa una etapa de orden, eficiencia, planificación y reconocimiento al mérito, con el objetivo de convertirse en el mejor hospital pediátrico de América Latina”.

La tecnología médica incorporada en el Garrahan ofrece imágenes de alta definición en tiempo real y reduce la exposición a la radiación de los pacientes

La administración actual sostiene que el equilibrio financiero logrado por primera vez es clave para sostener el plan de inversión, que supera los $30.000 millones, el más alto desde la fundación del hospital.

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Entre las mejoras ya realizadas, el vocero enumeró un aumento salarial del 88% para el personal médico en 2025, la incorporación de 310 camas hospitalarias de última generación, la reapertura del helipuerto, la instalación de un acelerador lineal para tratar a niños con cáncer, la adquisición de un tomosimulador y la renovación total de las sillas de ruedas.

El programa de modernización del Hospital Garrahan apunta a fortalecer la infraestructura, actualizar equipos esenciales y posicionar al centro pediátrico como referente en América Latina

El Garrahan implementó en los últimos meses un programa de renovación tecnológica y de infraestructura que, según el Gobierno, apunta a garantizar la excelencia médica y la seguridad de los pacientes pediátricos. Los nuevos equipos ya están operativos y forman parte de una estrategia más amplia para modernizar la atención hospitalaria.

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La decisión de invertir en nueva tecnología responde a la necesidad de actualizar equipos esenciales y a una política de reasignación de recursos que, según el Ejecutivo, prioriza la atención y el bienestar de los niños. El hospital busca posicionarse como referente en América Latina, apostando por la innovación y la eficiencia administrativa.

“La incorporación de estos nuevos Arcos en C demuestra que, cuando los recursos se administran con eficiencia, los resultados son concretos: más tecnología, mayor capacidad operativa y un Hospital Garrahan que continúa modernizándose para brindar una atención de excelencia a los niños y sus familias”, concluyó Ravier.

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