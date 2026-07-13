El estreñimiento crónico podría estar relacionado con el “segundo cerebro” del intestino

El estreñimiento crónico afecta la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contar con un tránsito intestinal regular y sin molestias suele darse por sentado, hasta que surgen problemas y la rutina diaria se ve alterada.

Para cerca del 15% de la población mundial, esta situación es habitual: el estreñimiento crónico está presente en su vida diaria.

Además, no se trata de un diagnóstico único. Bajo la etiqueta de “estreñimiento” conviven distintos subtipos, con causas, mecanismos y manifestaciones clínicas que no siempre son iguales. Entre ellos se encuentra el estreñimiento de tránsito lento (ETL), asociado a una reducción de la motilidad a través del tracto gastrointestinal y potencialmente vinculado a anomalías en los nervios entéricos que controlan la peristalsis, las contracciones musculares rítmicas que empujan las heces a lo largo del intestino.

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Un estudio reciente publicado en la revista científica Frontiers in Immunology planteó que casos como el ETL pueden manifestarse a partir de un desequilibrio en el eje intestino-cerebro, un sistema que regula aspectos cotidianos como el estado de ánimo e incluso, posiblemente, el deterioro cognitivo.

Qué plantea el estudio: un problema del eje intestino-cerebro y del “segundo cerebro” intestinal

El “segundo cerebro” hace referencia al sistema nervioso entérico, que contiene millones de neuronas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los autores de esa revisión, el desequilibrio se ve afectado por interacciones en constante cambio entre la microbiota intestinal, las membranas mucosas del tracto gastrointestinal y el sistema nervioso entérico (SNE), también conocido como el “segundo cerebro” del cuerpo.

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Los investigadores señalaron que “las evidencias actuales respaldan una asociación entre los cambios en la microbiota intestinal y el estreñimiento”, pero aclararon que “la evidencia general sigue siendo moderada”. Según detallaron, proviene principalmente de estudios de observación humana y modelos experimentales, no de datos mecanicistas directos en humanos.

En ese contexto, propusieron un marco conceptual para integrar la evidencia disponible y ordenar hipótesis sobre cómo podrían conectarse las señales derivadas del microbioma con cambios inmunitarios y neuromusculares asociados a la motilidad intestinal.

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El marco “Disparador-Puerta-Centro-Efector”: cómo se organiza la evidencia fragmentada

Factores como la dieta, el estrés y ciertos medicamentos pueden alterar el tránsito intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión presentó un modelo llamado “Disparador-Puerta-Centro-Efector”. La lógica parte de un posible “disparador” inicial, atraviesa una “puerta” vinculada a la barrera intestinal, se integra en un “centro” de comunicación local y converge en un “efector” final: el propio SNE, que regula la motilidad gastrointestinal.

En el planteo, el “disparador” es la disbiosis: un cambio en la composición o la actividad de la microbiota intestinal.

Los autores indicaron que estas variaciones podrían estar influidas por factores como la dieta, los medicamentos u otros elementos del estilo de vida, y que esos cambios se traducen en una producción distinta de metabolitos microbianos.

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Esos metabolitos, según la propuesta, pueden actuar como señales moleculares que afectan la homeostasis epitelial e inmunitaria en el intestino. Aun así, los investigadores insistieron en que el marco no debe leerse como una secuencia patogénica confirmada, sino como un modelo conceptual que requiere verificación.

Los “disparadores”: metabolitos microbianos y sus posibles efectos

Los ácidos grasos de cadena corta, producidos por la fermentación de fibra, favorecen la salud intestinal (Freepik)

Dentro del esquema, los metabolitos asociados a la disbiosis incluyen compuestos que ya aparecen en la literatura como candidatos a influir en el ambiente intestinal. La revisión mencionó, entre otros, los ácidos grasos de cadena corta, que se generan cuando los microbios fermentan fibra dietética y se asocian a la salud intestinal.

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También enumeró derivados de ácidos biliares producidos en el hígado, lipopolisacáridos vinculados a inflamación, vías relacionadas con el metano y subproductos del triptófano, el aminoácido que se transforma en serotonina, una sustancia química asociada a la sensación de bienestar.

Los autores plantearon que la alteración del metabolismo de estos compuestos no necesariamente provoca estreñimiento de manera directa, pero podría contribuir a un “ambiente permisivo”. En ese escenario, se debilitarían barreras y mecanismos defensivos, incluida la mucosidad intestinal, lo que abriría la puerta a interacciones posteriores entre microbiota, inmunidad y sistema nervioso entérico.

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La “puerta” y el “centro”: barrera intestinal e integración local de señales

La comunicación entre intestino y cerebro es bidireccional y afecta tanto la digestión como el estado de ánimo (Freepik)

La “puerta” del modelo corresponde a la barrera epitelial intestinal. Los investigadores señalaron que la vulnerabilidad de esa barrera, junto con cambios inmunitarios en la mucosa, podría permitir que señales microbianas o inflamatorias alcancen capas más profundas del intestino.

En el nivel del “centro”, propusieron que distintas células integran y procesan esas señales: macrófagos musculares, mastocitos, células gliales entéricas y neuronas. En conjunto, estas interacciones podrían contribuir a un estrés neuroinmune adyacente al SNE.

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Según la revisión, el “caos” de las comunicaciones bidireccionales puede dañar la muscularis externa, la capa de músculo liso intestinal responsable de impulsar las heces y sostener la motilidad mediante la peristalsis.

El “efector”: el sistema nervioso entérico como punto de convergencia

El modelo conceptual “Disparador-Puerta-Centro-Efector” integra los factores biológicos implicados en el estreñimiento funcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto final del marco es el “efector”, el SNE, descrito como el espacio donde pueden converger señales asociadas a la microbiota, el epitelio, la inmunidad y células gliales, con potencial impacto sobre la motilidad gastrointestinal.

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Los autores señalaron que esa convergencia podría asociarse a pérdida neuronal, desequilibrios neuroquímicos o alteraciones en células “marcapasos” que generan ondas eléctricas que impulsan los ritmos de la peristalsis. En el abstract también mencionaron la posible disrupción de la red de células intersticiales de Cajal, sobre todo en ETL grave o refractario.

Aun así, advirtieron que existe evidencia directa limitada en humanos que respalde una cadena causal continua desde señales del microbioma hasta disfunción enteroneural, y que muchos mecanismos se infieren de estudios preclínicos u otros trastornos gastrointestinales. Por eso, insistieron en interpretar el modelo como una hipótesis comprobable.

Qué opciones terapéuticas se desprenden del enfoque integrador

El diagnóstico del estreñimiento crónico requiere descartar causas secundarias y evaluar la frecuencia de las evacuaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los investigadores, la heterogeneidad del estreñimiento funcional y la complejidad de la cascada propuesta obligan a explorar múltiples vías terapéuticas.

Entre las estrategias mencionadas aparece la corrección de la disbiosis mediante suplementación con probióticos —microorganismos— y prebióticos —nutrientes para alimentarlos—. También señalaron que estas opciones no siempre tendrían que administrarse por vía oral, ya que los trasplantes fecales mostraron ser prometedores en el tratamiento de diversos trastornos.

Otras líneas podrían centrarse en la función inmunológica para reducir la señalización inflamatoria. Del mismo modo, proteger neuronas o células “marcapasos” en el microambiente del SNE podría mejorar la motilidad, aunque la revisión aclaró que todavía no se establecieron terapias de ese tipo para el estreñimiento.

Además, los autores plantearon que estas técnicas podrían utilizarse en conjunto y combinarse con laxantes tradicionales que mejoran la motilidad y la hidratación de las heces. En su conclusión, afirmaron que esta perspectiva integradora respalda un paradigma terapéutico basado en la evidencia que abarca la modulación de la microbiota intestinal, la regulación de respuestas inmunitarias o gliales y la preservación de la función neuromuscular.

El “segundo cerebro” como idea extendida y el contexto del eje intestino-cerebro

El sistema nervioso entérico controla la motilidad del tracto gastrointestinal de forma independiente al cerebro central (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una nota previa, Infobae explicó que la noción de llamar al intestino “segundo cerebro” se apoya en que el intestino tiene más neuronas que la espina dorsal y puede actuar de manera independiente del sistema nervioso central.

El artículo también sostuvo que el “otro cerebro” y su comunidad microbiana influyen en el bienestar general, y describió investigaciones que vinculan la microbiota con el sistema nervioso y el cerebro, además de hipótesis que conectan permeabilidad intestinal, activación inmunológica y comunicación a través del eje cerebro-intestino.

En ese marco, la revisión publicada en Frontiers in Immunology propuso ordenar, con un esquema conceptual, cómo podrían integrarse microbiota, barrera intestinal, inmunidad local y sistema nervioso entérico en subtipos de estreñimiento funcional como el estreñimiento de tránsito lento, con énfasis en la necesidad de estudios futuros centrados en humanos para refinar el modelo y orientar estrategias terapéuticas más precisas.