Salud

Cinco decisiones al despertar que podrían influir en el intestino, el estrés y la respuesta inmune

Investigaciones apuntan a picos matinales de actividad en células como los macrófagos, lo que abre la puerta a ajustar rutinas tempranas para reforzar el control interno de la inflamación persistente

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Mujer de cabello castaño estirándose en una cama. Una bandeja tiene un vaso con agua, tazón de yogur y frutos rojos, taza de café, anotador, bolígrafos, planta y dos frascos.
La inflamación crónica de bajo grado se vincula con fatiga, dolor articular y mayor riesgo cardiometabólico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflamación crónica de bajo grado puede afectar la energía, las articulaciones y elevar el riesgo de problemas como cardiopatías, diabetes y enfermedades autoinmunes, según SELF. La publicación sostiene que pequeños ajustes en la rutina de la mañana pueden ayudar a regularla sin recurrir a una desintoxicación costosa ni a un cambio total del estilo de vida.

Cierta inflamación es normal, porque mantiene activo el sistema inmunitario y ayuda al cuerpo a responder ante lesiones o infecciones. El problema aparece cuando persiste demasiado tiempo o surge sin una causa clara, ya que puede interferir con procesos naturales del organismo.

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La publicación señala que cambios pequeños y realistas por la mañana pueden marcar una diferencia en la capacidad del cuerpo para regular esa respuesta. La propuesta se apoya en la relación entre intestino, alimentación, estrés, grasas saludables y exposición a la luz.

Infografía con ilustración de cuerpo humano, órganos y sistema vascular brillante. Texto y cinco íconos con personas y alimentos para hábitos matinales saludables.
El cuerpo necesita inflamación aguda para defenderse, pero el problema aparece cuando se mantiene sin causa clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversas investigaciones avalan el papel de los hábitos matinales sobre la inflamación. El Royal College of Surgeons en Irlanda ha demostrado que ciertas células inmunitarias, como los macrófagos, presentan una mayor actividad en las primeras horas del día, lo que influye directamente en la regulación de los procesos inflamatorios.

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Según la doctora Annie Curtis, el reloj biológico humano determina cuándo estas células alcanzan su pico de eficiencia, lo que puede explicar por qué los síntomas de enfermedades inflamatorias tienden a intensificarse por la mañana. Estos hallazgos sugieren que adaptar ciertas rutinas al inicio del día puede potenciar los mecanismos naturales de control inflamatorio y optimizar la respuesta inmunitaria.

1. Empezar el día con una bebida beneficiosa para el intestino

Kéfir, bebida fermentada y probiótica, rica en vitaminas y nutrientes, beneficiosa para la digestión y la salud intestinal, opción natural y fresca - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Empezar la mañana con kéfir sin azúcar aporta probióticos que ayudan a sostener un microbioma intestinal equilibrado y a modular la respuesta inflamatoria asociada al sistema inmunitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer hábito consiste en tomar una bebida que favorezca al intestino antes del café, como kéfir sin azúcar o un batido con yogur. La idea parte del vínculo entre la digestión, el sistema inmunitario y la inflamación.

Según el medio, cerca del 70% de las células inmunitarias viven en el intestino. Allí actúan junto a billones de bacterias para mantener en equilibrio la respuesta inflamatoria.

Cuando el microbioma intestinal está sano, produce compuestos que pueden ayudar a regular la inflamación y apoyar el bienestar general. Por eso, los probióticos presentes en esas bebidas se presentan como una forma simple de nutrir ese entorno.

2. Desayunar con polifenoles y proteínas de calidad

Mujer con cabello blanco, entre 60 y 75 años, en una cocina moderna, agrega bayas frescas a un tazón de yogur griego sobre una encimera de madera clara.
Los polifenoles presentes en bayas, cacao y aceite de oliva aportan acción antioxidante y antiinflamatoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propone aprovechar el desayuno para sumar alimentos ricos en polifenoles y proteína de calidad. La fuente menciona entre los primeros a las bayas, el chocolate negro y el aceite de oliva virgen extra.

Los polifenoles son compuestos naturales con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Actúan frente al daño celular causado por los radicales libres, moléculas inestables que, en exceso, pueden impulsar la inflamación.

SELF añade que incluir con regularidad estos alimentos puede reducir marcadores de inflamación, sobre todo dentro de un patrón alimentario rico en nutrientes. Entre las opciones para el desayuno menciona avena o yogur con arándanos o frambuesas, chocolate negro de al menos 70% de cacao, o tostadas con palta, huevos y aceite de oliva virgen extra.

Los hábitos matinales se asocian con la regulación del estrés y de procesos inflamatorios persistentes. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los hábitos matinales se asocian con la regulación del estrés y de procesos inflamatorios persistentes. (Imagen ilustrativa Infobae)

El café también aparece como un aporte adicional, ya que contiene ácidos clorogénicos, un tipo de polifenol. En paralelo, la proteína ayuda a estabilizar la glucosa y aporta materiales que el cuerpo necesita para reparar tejidos.

Las comidas altas en carbohidratos refinados, si no se combinan con proteína o grasas saludables, pueden provocar subidas y bajadas rápidas de azúcar en sangre.

La fuente recomienda apuntar a 20 a 30 gramos de proteína por la mañana, con ejemplos como dos huevos cocidos con palta, revuelto de tofu, yogur griego con fruta y frutos secos, o un batido con proteína en polvo.

3. Cinco minutos de movimiento consciente

Un hombre con camiseta gris y pantalones cortos azules realiza una flexión de pie hacia adelante sobre una esterilla de yoga oscura en un estudio con luz natural.
Dedicar cinco minutos a estiramientos suaves y respiración acompasada al despertar ayuda a bajar la carga de estrés y a reforzar defensas antiinflamatorias naturales antes de mirar el teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reservar cinco minutos para movimiento consciente antes de mirar el teléfono. La fuente sugiere estiramientos suaves o una secuencia breve de yoga.

El objetivo es reducir el estrés y apoyar las defensas antiinflamatorias naturales del cuerpo. El primero puede elevar el cortisol y esa elevación sostenida se ha asociado con más inflamación.

Entre los ejercicios sugeridos aparecen gato-vaca, giros suaves de columna y una flexión lenta hacia delante. También aconseja acompasar la respiración con los movimientos para potenciar el efecto calmante. La propuesta no exige equipo especial ni más que unos minutos disponibles al empezar el día.

4. Añadir omega-3 al desayuno

Un bol de cerámica lleno de garrapiñadas de nueces caramelizadas sobre una mesa de madera, con una cuchara de madera, un frasco con más nueces y un paño de lino en el fondo.
El omega-3 de semillas y frutos secos contribuye a modular moléculas proinflamatorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumar omega-3 al desayuno con alimentos como semillas de chía, nueces o semillas de cáñamo. La publicación contrapone esa recomendación al exceso de omega-6 presente en muchos alimentos ultraprocesados y de comida rápida.

Ese desequilibrio entre omega-6 y omega-3 puede favorecer la inflamación con el paso del tiempo. Estos últimos, en cambio, ayudan a regular el sistema inmunitario y a reducir la producción de moléculas proinflamatorias, según el medio.

Aunque el pescado graso, como el salmón, aparece como referencia principal, la fuente destaca que las opciones vegetales aportan ALA, una forma de omega-3 con beneficios antiinflamatorios. Para incorporarlas al desayuno propone mezclar una cucharada de chía en yogur o avena, añadir semillas de cáñamo a un batido o poner nueces en un bol de frutas o en un batido espeso.

Una mesa de madera presenta una cena saludable: salmón, tostadas de aguacate, ensalada, frijoles blancos y un cuenco con plátanos y naranjas.
La proteína en el desayuno ayuda a estabilizar la glucosa y a sostener la reparación de tejidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz del sol en las primeras horas no solo regula el ritmo circadiano, sino que también tiene efectos directos sobre la inflamación y el metabolismo. Investigadores de Northwestern University y Harvard Medical School han probado que la exposición a la luz natural matutina mejora la sensibilidad a la insulina y reduce los niveles de glucosa en sangre.

Un estudio publicado en Diabetes Research and Clinical Practice demostró que adultos con prediabetes que recibieron 45 minutos de luz matinal durante dos semanas lograron una disminución promedio de 14 miligramos por decilitro en la glucemia, una mejora comparable a la observada con ciertos tratamientos farmacológicos.

5. Buscar luz solar por la mañana

Una mujer de cabello castaño sonríe mientras sostiene una taza humeante de té de hibisco con ambas manos, sentada junto a una ventana iluminada por el sol en un ambiente hogareño.
La exposición a luz natural por la mañana ayuda al ritmo circadiano y se relaciona con mejoras metabólicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exponerse a la luz solar matinal para apoyar el reloj interno del cuerpo y la producción de vitamina D. La fuente vincula los niveles bajos de esta vitamina con más inflamación y con un mayor riesgo de enfermedades crónicas.

Algunos estudios citados en la publicación indican que exponer cara, brazos, manos y piernas al sol sin protector durante 5 a 30 minutos al menos dos veces por semana, de forma ideal después de las 10, puede marcar una diferencia. También aclara que el tiempo adecuado depende de varios factores, incluido el tono de piel.

La misma fuente advierte que la exposición prolongada o excesiva aumenta el riesgo de daño cutáneo y cáncer de piel. Si la estancia al aire libre será más larga, recomienda usar protector solar.

Entre las opciones prácticas menciona tomar el café o el té afuera, dar una caminata corta o sentarse junto a una ventana soleada. Si no hay sol durante todo el año, sugiere consultar con un profesional de salud y pedir un análisis de sangre antes de valorar un suplemento de vitamina D.

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