Deportes

Francia-Paraguay, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El sorprendente combinado que lidera Gustavo Alfaro irá contra uno de los favoritos al título en Philadelphia

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Horarios: 18.00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 17.00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 16.00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 15.00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 00.00 (del 5 de junio en España)

Televisación: TyC Sports y DSports (Argentina) / DSports (Sudamérica) / Canal 5, ViX TUDN y TV Azteca (México) / Telemundo, Peacock y Fox (Estados Unidos) / DAZN (España) / Tigo Sports (Panamá)

Red Uno, Entel TV, Tigo y Unitel (Bolivia) / Cazé TV (Brasil) / Chilevisión (Chile) / Teletica 7 y Fox (Costa Rica) / Teleamazonas (Ecuador) beIN Sport (Francia) / RAI y DAZN (Italia)

09:31 hsHoy

Probables formaciones:

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale, Junior Alonso; Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda; Julio Enciso y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

09:08 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del primer cruce de los octavos de final del Mundial 2026. Francia enfrentará a Paraguay en Filadelfia.

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