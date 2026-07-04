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La alocada reacción de Speed, el fan N° 1 de Cristiano Ronaldo, al ver en vivo el empate de Cabo Verde con Argentina

El streamer conocido por su fanatismo por el delantero portugués celebró de manera eufórica el 1-1 en Miami y su video se hizo viral

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Una vez consumado el empate parcial de Cabo Verde 1-1 ante Argentina en los 16avos de final del Mundial en Miami, la atención se desplazó rápidamente desde el terreno de juego hacia un sector específico de las tribunas. Allí, la reacción de un influencer reconocido a nivel global generó una avalancha de comentarios y clips virales en redes sociales, robándose parte del protagonismo de la jornada.

El Hard Rock Stadium fue testigo de cómo el influencer Speed, famoso por su fervor hacia Cristiano Ronaldo, transmitía en directo mientras vivía el partido con intensidad. Cuando Lionel Messi abrió el marcador para Argentina, la respuesta de Speed fue de molestia: “Siempre es Messi”, expresó con un tono de resignación, mientras su hermano Jamal, vestido con la camiseta albiceleste, celebraba bailando y festejando el tanto argentino.

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La reacción que más repercusión generó llegó tras el empate de Cabo Verde. El gol de Deroy Duarte a los 59 minutos cambió el ánimo del influencer, quien se puso de pie, agitó los brazos y gritó reiteradas veces “Vamos” con exaltación, luciendo la camiseta azul de Cabo Verde. El video de ese momento circuló rápidamente en las plataformas digitales, convirtiéndolo en uno de los clips más compartidos durante el partido.

El seguimiento de Speed al partido no se limitó solo a celebrar o lamentar goles. Durante su transmisión, su hermano le preguntó si consideraba a Messi como el mejor futbolista de todos los tiempos, un debate que divide a los fanáticos en todo el mundo. Speed respondió: “Es como preguntar: ‘¿Te gusta la pizza o las hamburguesas con queso?’”. Para él, la elección entre Messi y Ronaldo es personal y subjetiva: “Yo, obviamente, prefiero a Ronaldo. Creo que Ronaldo es el mejor de todos los tiempos, pero hay otras personas en el mundo que prefieren a Messi”.

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El segundo tiempo mantuvo la tensión en las gradas y en la transmisión de Speed. Cuando Argentina volvió a adelantarse con un gol de Lisandro Martínez, el streamer reaccionó con gestos de llanto, dejando en claro su decepción. Sin embargo, la dinámica del partido le ofreció nuevas emociones: el segundo empate de Cabo Verde provocó nuevamente en él una explosión de sorpresa.

Argentina venció a Cabo Verde y ahora deberá medirse ante Egipto en octavos de final del Mundial (REUTERS/Paul Childs)
Argentina venció a Cabo Verde y ahora deberá medirse ante Egipto en octavos de final del Mundial (REUTERS/Paul Childs)

Tras el pitazo final en la prórroga y la derrota de Cabo Verde por 3-2 a favor de Argentina con el gol decisivo de Cristian Romero, la transmisión de Speed concluyó con el influencer retirándose en silencio, reflejo de una decepción genuina ante la eliminación de su equipo favorito en el duelo. Las imágenes de ese momento, sumadas a sus gestos a lo largo del partido, sirvieron para ilustrar el magnetismo del fútbol y la manera en que utiliza sus redes sociales para cada instancia emocional.

El resultado del partido determinó que Argentina siga su camino en el torneo y enfrentará en octavos de final a Egipto. El influencer, lejos de retirarse definitivamente, anunció que estará presente en el próximo encuentro, manteniendo la atención de sus seguidores y de quienes esperan nuevas reacciones virales.

En opinión de Speed, el desenlace del Mundial podría deparar una final soñada para él: “Los dos equipos finalistas de la Copa del Mundo, basándome en mi admiración y en mi análisis del fútbol —llevo unos 10 años siguiendo este deporte—, creo que serán Portugal y Argentina en la final”. Su expectativa resume el debate de quién es el mejor de todos los tiempos y podría significar un enfrentamiento directo entre Messi y Ronaldo por el título.

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