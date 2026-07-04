El exabrupto de Marta Fort contra tres glorias de la selección nacional: “Vejestorios medio retirados”

Marta Fort tuvo un exabrupto al referirse a ex futbolistas de la selección argentina, como Esteban Cambiasso, Carlos Tévez y Javier Saviola

Marta Fort desató la polémica durante su cobertura del Mundial 2026 en Miami al arremeter en vivo contra Esteban “Cuchu” Cambiasso, gloria de la Selección Argentina, luego de que el exmediocampista se negara a darle una nota en un evento de pádel para exjugadores del seleccionado nacional.

La hija de Ricardo Fort relató la experiencia sin filtros ante sus compañeros de programa en Blender. “Fui a un evento malísimo”, arrancó, y cuando le preguntaron qué había pasado, fueron al grano conociendo de antemano la respuesta: “Cambiasso no te quiso dar nota”. Las palabras de Martita que siguieron generaron una reacción inmediata: “Bueno, qué sé yo quién es Cambiasso, me chupa todos los huevos honestamente“.

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Ante el desconcierto de quienes la escuchaban, que le recordaron que se trata de una de las glorias del fútbol argentino, Fort no dio marcha atrás. Describió el encuentro como de pádel como un evento con “exjugadores de la selección” y los calificó de “vejestorios medio retirados”. Luego aclaró que había ido a buscar notas también con Carlos Tévez y Javier Saviola, entre otros, pero que terminó rescatando una entrevista con el streamer Coscu. “Un copado Coscu. Pero bueno, se me desvió la cosa”, admitió. El momento tuvo un cierre que debió ser censurado al aire con un pitido, cuando Fort soltó una expresión que sus interlocutores no dejaron pasar.

Marta Fort tuvo un polémico comentario contra varios ex jugadores de la selección porque no le quisieron dar una nota

Cambiasso, de 45 años, es una de las figuras más respetadas del fútbol argentino de las últimas dos décadas. Integró la Selección durante más de diez años y participó de los Mundiales de Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. A nivel de clubes, su carrera tuvo como punto más alto la conquista de la Liga de Campeones de la UEFA con el Inter de Milán en 2010, bajo la conducción de José Mourinho, en una temporada en que el equipo italiano se consagró campeón del triplete. Tras su paso por el Inter, también vistió las camisetas del Leicester City y el Grecia, antes de retirarse del fútbol profesional.

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El exabrupto se produce en el marco de una presencia mundialista de Marta Fort en Miami que viene generando repercusión desde el inicio del torneo. La influencer, modelo y empresaria cubre la previa de los partidos, realiza entrevistas y comparte el clima de los hinchas argentinos con una llegada directa al público en redes sociales.

Su estadía en Estados Unidos tuvo uno de sus momentos más emotivos tras la victoria de Argentina frente a Austria por 2-0, cuando los hinchas la rodearon en la calle y entonaron el cántico “Olé olé olé, Ricky, Ricky" en homenaje a su padre. Fort, con micrófono en mano y la camiseta celeste y blanca puesta, se mostró visiblemente emocionada. El gesto espontáneo de los seguidores transformó el festejo deportivo en un tributo colectivo a la memoria del empresario. En redes sociales, los usuarios la celebraron con mensajes como “joyita que nos dejó el Comandante” y “la versión femenina de Ricardo Fort que heredó su carisma".

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En medio de su cobertura del Mundial 2026 en Estados Unidos, Marta Fort fue consultada si elegiría hinchar por Argentina o Estados Unidos (Blender/Tik Tok)

La propia Fort había dejado en claro su postura futbolera días antes, al ser consultada sobre qué equipo elegiría en un hipotético cruce entre Argentina y Estados Unidos, país donde nació y del que tiene ciudadanía. “El fútbol para mí es Argentina”, respondió, y fue más lejos: “El día que me vean hinchando por Estados Unidos con la casaca viendo un partido por Argentina, me devuelven para mi casa”. La frase circuló por todas las plataformas digitales y acumuló miles de comentarios de apoyo de hinchas argentinos.

Ya sea por sus outfits, sus ocurrencias o la espontaneidad de sus respuestas,logró que cada frase suya se convirtiera en contenido viral.