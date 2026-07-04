Sofi Martínez habló tras las palabras de Lionel Messi y recordó su charla con Antonela Roccuzzo: “Es una capa total”

Sofía Martínez habló con Catalina Dlugi en La Once Diez Radio Ciudad sobre la relación con los futbolistas de la selección, en especial con Lio Messi y su esposa, Antonela Roccuzo, y recordó cuando ella la llamó para tranquilizarla por los rumores

Sofi Martínez habló del llamado de Antonela Roccuzzo para desmentir los rumores sobre Messi y contó que, durante el Mundial 2026, atraviesa una etapa de tranquilidad en su vida personal. La periodista de Telefe lo hizo en el programa Agarrate Catalina, de Once Diez Radio Ciudad, con Catalina Dlugi, justo después del gesto que Lionel Messi tuvo con ella en la zona mixta tras el partido de 16avos de final frente a Cabo Verde, luego que volvieran a correr falsos rumores que ubicaban a Martínez como alejada del núcleo de la selección argentina por una cuestión de celos.

El episodio que desató los primeros rumores se remonta al Mundial de Qatar 2022, cuando Sofía Martínez le dijo a Lionel Messi, tras el triunfo ante Croacia que selló el pase a la final, una frase que se volvió viral en Argentina: “Se viene la final de la copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos”. Esa escena derivó en versiones en redes sociales que insinuaban una supuesta atracción entre ambos. Martínez fue contundente al respecto: “Son completamente mentira”.

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La periodista confirmó que fue la propia esposa del capitán de la Selección Argentina quien tomó la iniciativa. “Yo lo conté alguna vez que hablé con ella, pero porque es una capa total, y tuvo como esas ganas también de hacerme saber que no me ocupe por todo ese ruido que se arma, que no tiene nada de verdad y que siga con mi trabajo para adelante”, relató Martínez. Sobre Antonela Roccuzzo, agregó: “La admiro profundamente”.

El saludo de Lionel Messi a Sofi Martínez luego del triunfo de la selección ante Cabo Verde

El gesto de la esposa de Messi cobró nueva dimensión este viernes, cuando el propio futbolista reforzó el mensaje en zona mixta, tras la victoria de Argentina por 3-2 ante Cabo Verde que selló la clasificación a octavos de final del Mundial 2026. Al llegar al área de prensa, el capitán albiceleste se acercó a Martínez y la saludó únicamente a ella: “Después dicen que no te saludo, que si te miro, que no te miro, ¿viste? Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo. Es así”, dijo entre risas. La periodista respondió: “Muchas gracias por el gesto, lo valoro mucho”.

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Minutos después, ya fuera de cámara, Martínez amplió su valoración del momento: “Ese saludo tiene que ver con ruidos que a veces se generan en la semana y que no tienen ningún tipo de sentido. Son todas mentiras. Él no tiene por qué saludar para aclarar nada y, sin embargo, lo hizo para aclarar que no hay ningún problema”.

En la charla con Agarrate Catalina, Martínez también habló de su vida personal. Consultada por Dlugi sobre si estaba en pareja, la periodista respondió con naturalidad: “Ahora no estoy ni saliendo con nadie, estoy como tranquila en ese sentido y eso me viene bien para este trabajo, porque el mundial es tan abrumador que de repente no me preocupo por nada, ninguna otra cosa”.

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Sofi Martínez, en su cobertura del Mundial 2026 (Instagram)

Según sus palabras, cuando las situaciones personales la desbordan, siempre hay alguien con quien puede hablar con absoluta confianza. “Generalmente mi persona es mi hermana. Mi hermana es mi salvataje. La llamo, le escribo, hablo con ella y ahí generalmente la cosa afloja. Pero mi hermana siempre es mi fuente para, para llevarle todos mis quilombos cuando la cosa me rebalsa y ella me ayuda”.

La cobertura del torneo la tiene, confiesa, en modo cónclave, según sus propias palabras: sin salidas nocturnas, con horarios de descanso estrictos y especial atención al cuidado de la voz. “Si no sos así, la quedás en la primera semana”, advirtió. Argentina volverá a jugar el martes 7 de julio ante Egipto, en Atlanta, por los octavos de final. Y Sofi cree que la selección puede volver a sortear el mano a mano: “Ah, yo le tengo toda la fe. No se puede decir instancia porque acá no podés decir nada. Pero yo le tengo toda la fe del mundo, el corazón puesto con Argentina, con este equipo y ojalá se nos vuelva a dar. Sería una locura”.

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