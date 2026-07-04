A un año del “comprá, campeón”: un decálogo de frases desafiantes de Caputo y cómo le fue desde entonces al dólar

El ministro de Economía protagonizó a lo largo del año distintas definiciones sobre el rumbo económico y el escenario político. (Maximiliano Luna)

Hace un año, el 2 de julio de 2025, el ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó una de sus frases más recordadas. Ante un auditorio de 700 ejecutivos reunidos en el Summit del IAE Business School, el funcionario respondió a quienes consideraban que el dólar estaba barato con una invitación directa a comprar.

A un año de aquel discurso, la city y el mercado siguen citando la frase cuando se debate sobre el nivel del tipo de cambio. En el medio, el billete tuvo subas, bajas y un cambio de esquema cambiario que modificó buena parte del escenario en el que Caputo pronunció esas palabras.

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En los siguientes doce meses el ministro adoptó un estilo cada vez más desafiante y provocativo que lo acercó al del presidente Javier Milei,

Infobae completó un decálogo de pronunciamiento de Caputo, tanto por su contenido económico como por los cruces políticos que generaron. A continuación, las Toto-frases, comenzando por el dólar

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1-Comprá, no te la pierdas, campeón

Caputo lo dijo aquel 2 de julio con un tono irónico dirigido a quienes sostenían que el tipo de cambio estaba atrasado. El ministro fundamentó su postura en el esquema de flotación cambiaria vigente desde la salida del cepo: “Hay una cosa muy obvia: el dólar flota. Si tenés pesos y el tipo de cambio flota, y vos sabés que está baratísimo, comprá”, sostuvo.

El ministro amplió su argumento con una comparación internacional. Señaló que, tomando los dos meses previos quienes decían que el dólar estaba barato no contemplaban lo que ocurría en el resto del mundo y planteó que la divisa norteamericana se depreció contra la mayoría de las monedas, con la excepción del peso argentino. “Desde que salimos del cepo, lejos de tener un tipo de cambio menos atractivo, es sustancialmente más atractivo”, consideró.

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De punta a punta, el dólar minorista tuvo un recorrido ascendente desde que Caputo pronunció la frase. En el Banco Nación, el billete pasó de cotizar $1.245 el 2 de julio de 2025 a $1.510 en la actualidad, lo que representa un incremento del 21,28%.

Desde el "comprá, campeón" hasta la actualidad, el dólar minorista acumuló una suba del 21,28% en el Banco Nación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recorrido, sin embargo, no fue lineal. Durante la primera mitad de 2025, el peso argentino había sido una de las monedas que más se apreció a nivel global. Ese proceso se revirtió en los meses siguientes, cuando la moneda local pasó a ubicarse entre las que más se depreciaron.

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Desde fines de abril de este año, el tipo de cambio oficial acumuló una depreciación del 7% en términos nominales y del 4,1% en términos reales. La última semana, el dólar cerró estable, aunque en su valor más alto desde octubre del año pasado, con un cierre de $1.488 en la rueda mayorista y un volumen operado cercano a los USD 800 millones, pese al feriado en Estados Unidos.

2-“Argentina irá convergiendo a inflaciones internacionales”

En noviembre de 2025, en una entrevista con LN+, Caputo abordó la meta de reducir la inflación a niveles internacionales. El ministro planteó que bajar el índice de precios a un rango del 2% resulta “más difícil” que reducirlo cuando parte de valores de dos cifras.

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De todas formas, proyectó que en los siguientes doce meses la Argentina iría “convergiendo a inflaciones internacionales”. En esa misma línea, deslizó que el Índice de Precios al Consumidor podría perforar el 1% mensual hacia mediados de 2026.

3-“La fiesta recién empieza”

En junio de 2026, durante su exposición en el Summit del IAE Business School, Caputo utilizó la frase “la fiesta recién empieza” para referirse al potencial de expansión de Vaca Muerta y la minería. Según el funcionario, el ingreso de divisas proveniente de esos sectores sostiene el orden macroeconómico, la estabilidad cambiaria y el crecimiento de largo plazo.

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El ministro sostuvo que el ingreso de divisas del sector energético y la minería sostiene la estabilidad cambiaria y el crecimiento de largo plazo. (Reuters)

El ministro empleó la expresión para responder a los economistas que atribuían la estabilidad económica y la compra de dólares por parte del Banco Central a un boom temporal del sector energético. Caputo remarcó que el equilibrio fiscal fue alcanzado por decisión propia y no como consecuencia de una crisis, lo que garantiza divisas tanto para las importaciones y el giro de dividendos como para los ahorristas.

4-“Argentina va ser el país que más va a crecer en los próximos 30 años”

Días después, en el marco del mismo Summit, el funcionario amplió esa proyección. Sostuvo que la Argentina alcanzó por primera vez un orden macroeconómico por convicción propia: “Es la primera vez en 124 años que la Argentina logra el orden macroeconómico por convicción”, afirmó. Sobre esa base, proyectó un ciclo de expansión prolongado: “No tengan ninguna duda de que Argentina va a ser el país que más oportunidades va a generar y el país que más va a crecer por los próximos 30 años”, concluyó.

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5-“El año que viene va a ser un paseo en el parque”

Meses antes, en abril de 2026, en el programa La Cornisa que conduce Luis Majul por LN+, Caputo había anticipado que el 2027 no presentaría las tensiones habituales de los períodos electorales en la Argentina.

“El año que viene no va a ser un típico año electoral argentino, va a ser un paseo por el parque”, sostuvo, y fundamentó esa perspectiva en la percepción de estabilidad que, según indicó, comparten distintos actores políticos, incluido un grupo de gobernadores de la oposición.

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6-“Andá a dormir tranquilo, con el dólar no va a pasar nada”

También en noviembre de 2025, Caputo se refirió al funcionamiento del esquema de bandas cambiarias vigente. El ministro señaló sentirse cómodo con cualquier cotización del dólar dentro de la banda, dado que el techo no puede ser superado. Indicó, además, que preferiría que la cotización no se ubicara en el piso de la banda, ya que esa situación no le haría bien a la economía.

Caputo se refirió al funcionamiento del esquema de bandas cambiarias y a los límites que, según explicó, tiene la cotización del dólar dentro de ese sistema. (Reuters)

El funcionario explicó que, si el esquema fuera de flotación libre, también podría funcionar, pero consideró que esa alternativa, ajustada por riesgo, no compensaba los beneficios de las bandas. Según su planteo, el esquema vigente logra el mismo efecto que la flotación, pero de manera gradual y con mayor previsibilidad. “Si el dólar sube al techo de la banda, de ahí no pasa. Así que andá a dormir tranquilo que con el dólar no pasa nada”, sostuvo.

7-“Más que nunca, quedó en evidencia el riesgo Kuka”

A lo largo del año, Caputo también protagonizó definiciones vinculadas al escenario político. En octubre de 2025, tras el triunfo electoral del Gobierno, sostuvo a través de su cuenta de X que la alternativa política a Milei no podía seguir siendo el kirchnerismo. En ese mensaje, afirmó que la elección había dejado en evidencia lo que denominó “riesgo kuka”, y ubicó el origen de esa evidencia en la derrota de Macri en las primarias de agosto de 2019.

8-“En serio quieren hacer creer que Kicillof es un potencial candidato? Creo que toman a la gente por boluda”

En junio de 2026, en el Summit del IAE Business School, el ministro cuestionó una eventual candidatura presidencial del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “¿En serio le quieren hacer creer a las personas que Kicillof es un potencial candidato a presidente? Yo creo que toman a la gente por boluda. Realmente no se puede creer”, sostuvo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires fue mencionado por el ministro en el marco de una eventual candidatura presidencial.

Como argumento, citó lo sucedido tras las elecciones legislativas de octubre de 2025: pese al triunfo del peronismo en los comicios bonaerenses, en la elección nacional resultó ganadora La Libertad Avanza.

9-“Estimado Mingo, terminaste imponiendo un corralito”

En mayo de 2026, Caputo también respondió al ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien había insistido en la necesidad de eliminar por completo las restricciones cambiarias para reducir el riesgo país. A través de su cuenta de X, el ministro consideró que el modelo planteado por el creador de la Convertibilidad “contiene expropiaciones masivas”.

Agregó, además, una referencia directa a la gestión de Cavallo al frente de la cartera económica: “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque”.

10-“Este Gobierno hizo exactamente lo opuesto a Macri”

También en mayo, en una entrevista con el ciclo Economía de Quincho, Caputo estableció una diferenciación entre la actual gestión económica y la desarrollada durante la presidencia de Mauricio Macri, en la que se había desempeñado como ministro de Finanzas y presidente del Banco Central. “Mucha gente comete el error de relacionar este gobierno con el de Macri, simplemente porque no era peronista. Este gobierno, en términos de política económica, no sólo es diferente al de Macri sino que es lo opuesto”, sostuvo.

Según Caputo, la actual administración “hizo exactamente lo opuesto”. Además, sostuvo que, por ese motivo, casi es un caso de estudio. “Esto Gobierno terminó con el déficit fiscal en el primer mes de mandato y el cuasifiscal en diez meses. Era un déficit consolidado de 15 puntos. Hoy hay euforia por invertir en la economía real y cero euforia en lo financiero”.