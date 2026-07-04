Trágico choque entre un camión y una camioneta en La Plata: una mujer murió y una menor resultó herida

Margarita Padilla Reinaldes, de 51 años, murió en el lugar del accidente en La Plata mientras viajaba como acompañante en la camioneta

Una mujer murió este sábado tras un choque frontal entre una camioneta Renault Oroch y un camión Mercedes-Benz en la localidad de Abasto, partido de La Plata. La víctima fue identificada como Margarita Padilla Reinaldes, de 51 años y nacionalidad boliviana, quien viajaba como acompañante en la camioneta. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles 203 y 526 y la causa quedó caratulada como homicidio culposo.

De acuerdo con la información de medios platenses, el impacto entre ambos vehículos se produjo de frente. Padilla Reinaldes, que ocupaba el asiento del acompañante, murió en el lugar.

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El conductor de la Renault Oroch, un hombre de 38 años, quedó atrapado entre los hierros del vehículo y debió ser rescatado por una dotación de Bomberos de Abasto. Tras ser liberado de los restos del rodado, fue asistido por personal médico y trasladado para recibir atención.

La causa por el accidente entre el camión y la camioneta en La Plata quedó caratulada como homicidio culposo y la UFI N° 10 ordenó pericias

Entre los ocupantes de la camioneta también viajaba una adolescente de 14 años que sufrió lesiones en las piernas. Los servicios de emergencia la atendieron en el lugar.

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El conductor del camión, un hombre de 30 años, resultó ileso. Las causas del siniestro aún no fueron determinadas. Fuentes policiales señalaron que se intentan establecer las circunstancias exactas que derivaron en el choque.

En el lugar trabajaron efectivos de las fuerzas de seguridad, personal de Bomberos de Abasto y una ambulancia de Defensa Civil.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 10 de La Plata, que ordenó las pericias correspondientes para establecer la mecánica del accidente.

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Un camión perdió el control, cayó 300 metros por un acantilado y el conductor murió en Neuquén

Un camión con acoplado cayó 300 metros por un acantilado en la Ruta 40, en Neuquén, y el conductor murió tras perder el control

El cuerpo de un camionero quedó tendido a unos 100 metros del lugar donde terminó su vehículo tras caer 300 metros por un acantilado en el paraje de La Rinconada, sobre la Ruta 40, en la cordillera neuquina. El conductor perdió el control del camión con acoplado y murió como consecuencia del impacto.

El siniestro desencadenó un amplio operativo que mantuvo cortada la calzada hasta su posterior habilitación. Además, ocurrió en condiciones adversas por el clima de la zona. Según reportó LM Neuquén, el hecho tuvo lugar el miércoles pasado por la tarde en medio de condiciones climáticas extremas: nieve, hielo en la calzada, bajas temperaturas y viento blanco afectaban gran parte del territorio provincial.

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El escenario previo al accidente era de máxima alerta: el Gobierno provincial había emitido advertencias meteorológicas y preparaba cierres preventivos de rutas para esa misma tarde, ante el avance de una masa de aire de origen antártico que amenazaba con deteriorar las condiciones en los principales corredores cordilleranos.

Cerca de las 16, el camión con acoplado que se desplazaba hacia Junín de los Andes cruzó el guardarraíl mientras subía la cuesta y se precipitó unos 300 metros por la pendiente, de acuerdo con lo consignado por Info Los Andes. La violencia de la caída expulsó al conductor del habitáculo, y su cuerpo quedó a unos 100 metros antes del punto donde se detuvo el rodado.

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En el lugar actuaron efectivos de la División de Tránsito de la Policía, equipos de salud y Bomberos Voluntarios, que se encargaron de las tareas de asistencia, rescate y peritaje para determinar la mecánica exacta del hecho. Las autoridades instaron a los conductores que transitaran por el sector a extremar las precauciones, dadas las bajas temperaturas y el hielo en la calzada. La portación de cadenas era obligatoria en casi toda la provincia al momento del siniestro.

De manera simultánea al operativo desplegado tras el accidente, el Gobierno provincial dispuso el cierre preventivo de distintos tramos de rutas nacionales y provinciales.