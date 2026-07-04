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La impactante inflamación que le quedó a Lionel Messi en la frente tras una caída y choque contra un jugador de Cabo Verde

El astro rosarino impactó con la pierna de un rival durante la clasificación de Argentina a octavos del Mundial 2026

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El golpe en la frente que sufrió Messi durante el partido contra Cabo Verde (AP Foto/Marta Lavandier)
El golpe en la frente que sufrió Messi durante el partido contra Cabo Verde (AP Foto/Marta Lavandier)

Lionel Messi fue el gran protagonista dentro y fuera de la cancha en el triunfo por 3-2 de la selección argentina contra Cabo Verde. El capitán marcó uno de los goles que selló la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 y en la zona mixta, donde tuvo un notable gesto con la periodista Sofía Martínez y los jugadores africanos, llamó la atención por tener la frente inflamada producto de un golpe durante el partido.

El capitán completó los 120 minutos del enfrentamiento en Miami y, pese a que en el momento no hubo una marca visible, se le generó un chicón en la cabeza una vez finalizado el duelo. La acción ocurrió en una de las últimas jugadas antes de la prórroga, cuando el encuentro estaba 1 a 1.

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Tras un avance frustrado de Argentina, el equipo de Lionel Scaloni recuperó rápido la pelota y Messi recibió solo en la frontal del área. Allí amagó a Deroy Duarte, que lo derribó con una zancada desde atrás. En la caída, el rosarino golpeó la cabeza contra la rodilla del número ocho João Paulo, que llegaba para asistir a su compañero. El mismo rosarino ejecutó el tiro libre que el arquero Vozinha atajó con una firme respuesta tras un leve desvío.

Las cámaras de la transmisión captaron a la Pulga tocándose la zona en reiteradas oportunidades con gestos de dolor, principalmente cuando terminó el complemento y el encuentro se fue al alargue. El impacto, de todos modos, no pasó a mayores y el capitán siguió en cancha hasta el final.

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Me puse un poco de hielo. Fue en la falta cerca del área, que cuando caí choqué con la rodilla de uno”, explicó Lionel Messi en zona mixta, en diálogo con el Pollo Álvarez. Cabe remarcar que el chichón se divisó de manera evidente durante las entrevistas posteriores al partido, ya que no se le notaba con claridad la zona que posteriormente se inflamó en medio del duelo.

Messi se tocó la cabeza mientras con gestos de dolor en varias ocasiones (IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro)
Messi se tocó la cabeza mientras con gestos de dolor en varias ocasiones (IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro)

En la conferencia posterior, el capitán analizó una victoria trabajada y destacó la resistencia del rival. “Hay muchas cosas para corregir. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, no por algo este equipo no había perdido con España y con Uruguay. Hicimos lo más difícil, que era encontrar el primer gol. Pensábamos que a raíz de eso íbamos a encontrar nuestro juego y estar más tranquilos, pero fue todo lo contrario. Perdimos la pelota, nos metimos un poco atrás, no pudimos presionar bien. Y ellos golpearon con sus armas. Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada”, afirmó al referirse a Cabo Verde.

Messi también subrayó que Argentina había conseguido “lo más difícil”, en referencia al primer gol, que fue además su 20° gol en los Mundiales. Aun así, sostuvo que esa ventaja no le dio al equipo la calma que esperaba. “Hoy hicimos un desgaste muy grande, como siempre, jugando bien o mal. Pero creo que lo importante ahora es descansar, pensar en lo que se viene, en intentar sacar cosas positivas del partido de hoy, que más allá del pase a octavos creo que las hay, y corregir las malas, que creo que hoy fueron muchas también”, analizó el futbolista del Inter Miami.

El próximo partido de la selección argentina será contra Egipto el martes 7 de julio a las 13:00 (hora argentina) en Atlanta. Si supera a los africanos, la Albiceleste jugará los cuartos de final contra el ganador de Suiza-Colombia el sábado 11 de julio a las 22:00 en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

El golpe en la frente de Messi no fue tan visible durante el partido, aunque se le hizo un chicón en la zona afectada cuando estaba en la zona mixta (REUTERS/Paul Childs)
El golpe en la frente de Messi no fue tan visible durante el partido, aunque se le hizo un chicón en la zona afectada cuando estaba en la zona mixta (REUTERS/Paul Childs)

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