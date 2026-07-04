Cómo el nuevo libro de JD Vance ayudó a que una activista feminista volviera a la lista de los más vendidos

Doble "Communion": cómo el nuevo libro de JD Vance ayudó a que bell hooks volviera a la lista de los más vendidos

Esta primavera del hemisferio norte, cuando el vicepresidente JD Vance anunció la publicación de sus memorias, Communion, se desató una fuerte reacción en las redes sociales. Las críticas no se centraban en el contenido del libro, que narra la conversión de Vance al catolicismo y cómo su fe ha influido en su política. En cambio, la gente se aferró al título, concretamente a su similitud con la obra de otro famoso escritor.

En 2002, la escritora y académica feminista negra bell hooks publicó un libro titulado Communion, en el que argumenta que las mujeres han sido condicionadas a buscar el amor fuera de sí mismas y que deberían centrarse en cultivar el amor propio en todas las etapas de sus vidas. Los seguidores de hooks vieron un patrón: el título de las memorias de Vance de 2016, Hillbilly Elegy —que se convirtió en un gran éxito de ventas y lo catapultó a la fama— también guardaba similitud con otro libro de hooks, Appalachian Elegy.

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Whitney Alese, creadora de contenido en Filadelfia que lee a bell hooks desde la universidad, dijo que vio una oportunidad para aprovechar la atención que rodeaba las memorias de Vance como una forma de lograr que más personas leyeran y hablaran sobre bell hooks.

“Hice lo que siempre hago: empecé a hablar sin parar del tema”, dijo Alese. A principios de abril, comenzó a publicar sobre hooks en Instagram, donde tiene cerca de 150.000 seguidores. Sus videos animando a la gente a leer hooks se hicieron virales, algunos con más de 800.000 visualizaciones. Generaron tanto debate que Alese creó un club de lectura online gratuito sobre Communion, de hooks, que se reúne cada dos semanas en la plataforma de financiación colectiva Patreon. Hasta el momento, más de 5.000 personas se han inscrito.

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“Mi objetivo era decir: ‘Oye, en lugar de dedicar toda nuestra energía a oponernos al trabajo de JD, ¿por qué no ensalzamos el trabajo de bell hooks?’”, dijo. “Su obra se centraba mucho en el amor, y este libro en particular trataba precisamente de amarse a uno mismo”.

JD Vance (KEN CEDENO/Pool via REUTERS)

Una iniciativa popular para impulsar novelas de hooks a la lista de los más vendidos se extendió por las redes sociales. Las librerías aceptaron el reto, entre ellas Possible Futures en New Haven, Foxing Books en Louisville, Kentucky, All She Wrote Books en Somerville, Massachusetts, Fiction en Wiscasset, Maine, y Loyalty Bookstore en Washington, DC. Just Book-ish en Boston vendió 50 ejemplares y encargó 100 más, según Porsha Olayiwola, cofundadora de la tienda, quien los ha colocado en la parte delantera del establecimiento.

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La librería The Word Is Change, ubicada en Brooklyn, lanzó una indirecta a Vance en una publicación de Instagram sin mencionarlo directamente: “Esta semana queremos asegurarnos de que si algún libro llamado Communion llega a la lista de los más vendidos, sea de bell hooks“. Decenas de personas respondieron en los comentarios, muchas de ellas afirmando haber comprado ejemplares en su librería local.

En junio, Communion de hooks se posicionó en el puesto número 12 de la lista de los libros de bolsillo más vendidos del The New York Times. Alcanzó el puesto número 1 en la lista de los más vendidos de Indie, que registra las ventas en librerías independientes, y también llegó al número 1 en Bookshop.org durante la semana que finalizó el 17 de junio.

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Un representante de HarperCollins, editorial que publica tanto a hooks como a Vance, afirmó que las ventas de Communion de hooks han aumentado un 1000 % desde finales de marzo en comparación con el mismo periodo del año anterior. El libro de Vance ocupa actualmente el primer puesto en la lista de los más vendidos del The New York Times y ha vendido unos 70.000 ejemplares desde su lanzamiento el 16 de junio.

“Me emociono al pensar en todas las comunidades, librerías independientes y lectores que se están uniendo en torno a este libro”, dijo E. Gale Greenlee, estudiosa de la literatura y coeditora, junto con la artista y curadora de los Apalaches, Shauna Caldwell, de un próximo libro sobre hooks, Belonging to Place (Pertenecer a un lugar).

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«Bell temía, al fallecer, ser olvidada», continuó Greenlee. «Esto demuestra que no será olvidada, que no lo permitiremos y que su obra sigue siendo muy significativa y necesaria para todos nosotros».

bell hooks (Handout via REUTERS)

Escritores también se han sumado a la iniciativa, entre ellos Caro Claire Burke, cuya exitosa novela, Yesteryear, critica la cultura tradicional de las amas de casa. “Si compran un libro esta semana, no debería ser el mío”, dijo Burke en un video publicado en Instagram. “Debería ser Communion de bell hooks“.

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Cuando se le preguntó a Vance si era consciente de la similitud entre los títulos de sus libros y los de bell hooks, se negó a hacer comentarios a través de su editorial. Un representante de Vance no respondió a la solicitud de comentarios. Un portavoz de HarperCollins que ha trabajado con Vance afirmó que la similitud entre los títulos era pura coincidencia y señaló que el contenido del libro más reciente de Vance, que describe su conversión al catolicismo y el papel que desempeña su fe en su labor política, no guarda ninguna semejanza con la obra de hooks.

“HarperCollins siempre ha publicado libros sobre una amplia gama de temas, géneros y puntos de vista, y estamos comprometidos a brindar a los lectores acceso a una gran variedad de ideas y perspectivas”, dijo Liate Stehlik, directora ejecutiva y editora de la división de libros comerciales de Estados Unidos en HarperCollins.

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bell hooks, cuyo nombre de nacimiento era Gloria Jean Watkins y que nació en 1952, fue una destacada e influyente intelectual feminista negra. Eligió el seudónimo en honor a su bisabuela materna, Bell Blair Hooks, y utilizó minúsculas para enfatizar, como solía decir, «la esencia de los libros, no quién soy». Antes de su fallecimiento en 2021, publicó más de 40 libros y sentó las bases para futuras académicas y activistas con obras como Ain’t I a Woman: Black Women and Feminism (¿Acaso no soy mujer?: Mujeres negras y feminismo).

Linda Strong-Leek, directora ejecutiva del Instituto bell hooks en el Berea College de Kentucky, dijo que creía que hooks se habría alarmado por la animosidad política que divide al país, pero que le entusiasmaba que su obra siguiera teniendo repercusión.

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“Era una persona bastante malhablada, así que estaría diciendo palabrotas”, dijo Strong-Leek, “pero estaría orgullosa de que la gente comprenda la importancia de su trabajo en la actualidad”.

Fuente: The New York Times