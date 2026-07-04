Cultura

Cómo el nuevo libro de JD Vance ayudó a que una activista feminista volviera a la lista de los más vendidos

Una campaña en redes sociales alentó a comprar ejemplares del libro de la escritora negra, que lleva el mismo título del texto firmado por el vicepresidente de Estados Unidos

Guardar
Google icon
Dos portadas de libros: "Communion" de J.D. Vance y "communion" de bell hooks. Están sobre una mesa de madera. Fondo con estanterías de libros.
Doble "Communion": cómo el nuevo libro de JD Vance ayudó a que bell hooks volviera a la lista de los más vendidos

Esta primavera del hemisferio norte, cuando el vicepresidente JD Vance anunció la publicación de sus memorias, Communion, se desató una fuerte reacción en las redes sociales. Las críticas no se centraban en el contenido del libro, que narra la conversión de Vance al catolicismo y cómo su fe ha influido en su política. En cambio, la gente se aferró al título, concretamente a su similitud con la obra de otro famoso escritor.

En 2002, la escritora y académica feminista negra bell hooks publicó un libro titulado Communion, en el que argumenta que las mujeres han sido condicionadas a buscar el amor fuera de sí mismas y que deberían centrarse en cultivar el amor propio en todas las etapas de sus vidas. Los seguidores de hooks vieron un patrón: el título de las memorias de Vance de 2016, Hillbilly Elegy —que se convirtió en un gran éxito de ventas y lo catapultó a la fama— también guardaba similitud con otro libro de hooks, Appalachian Elegy.

PUBLICIDAD

Whitney Alese, creadora de contenido en Filadelfia que lee a bell hooks desde la universidad, dijo que vio una oportunidad para aprovechar la atención que rodeaba las memorias de Vance como una forma de lograr que más personas leyeran y hablaran sobre bell hooks.

“Hice lo que siempre hago: empecé a hablar sin parar del tema”, dijo Alese. A principios de abril, comenzó a publicar sobre hooks en Instagram, donde tiene cerca de 150.000 seguidores. Sus videos animando a la gente a leer hooks se hicieron virales, algunos con más de 800.000 visualizaciones. Generaron tanto debate que Alese creó un club de lectura online gratuito sobre Communion, de hooks, que se reúne cada dos semanas en la plataforma de financiación colectiva Patreon. Hasta el momento, más de 5.000 personas se han inscrito.

PUBLICIDAD

“Mi objetivo era decir: ‘Oye, en lugar de dedicar toda nuestra energía a oponernos al trabajo de JD, ¿por qué no ensalzamos el trabajo de bell hooks?’”, dijo. “Su obra se centraba mucho en el amor, y este libro en particular trataba precisamente de amarse a uno mismo”.

JD Vance (KEN CEDENO/Pool via REUTERS)
JD Vance (KEN CEDENO/Pool via REUTERS)

Una iniciativa popular para impulsar novelas de hooks a la lista de los más vendidos se extendió por las redes sociales. Las librerías aceptaron el reto, entre ellas Possible Futures en New Haven, Foxing Books en Louisville, Kentucky, All She Wrote Books en Somerville, Massachusetts, Fiction en Wiscasset, Maine, y Loyalty Bookstore en Washington, DC. Just Book-ish en Boston vendió 50 ejemplares y encargó 100 más, según Porsha Olayiwola, cofundadora de la tienda, quien los ha colocado en la parte delantera del establecimiento.

La librería The Word Is Change, ubicada en Brooklyn, lanzó una indirecta a Vance en una publicación de Instagram sin mencionarlo directamente: “Esta semana queremos asegurarnos de que si algún libro llamado Communion llega a la lista de los más vendidos, sea de bell hooks“. Decenas de personas respondieron en los comentarios, muchas de ellas afirmando haber comprado ejemplares en su librería local.

En junio, Communion de hooks se posicionó en el puesto número 12 de la lista de los libros de bolsillo más vendidos del The New York Times. Alcanzó el puesto número 1 en la lista de los más vendidos de Indie, que registra las ventas en librerías independientes, y también llegó al número 1 en Bookshop.org durante la semana que finalizó el 17 de junio.

Un representante de HarperCollins, editorial que publica tanto a hooks como a Vance, afirmó que las ventas de Communion de hooks han aumentado un 1000 % desde finales de marzo en comparación con el mismo periodo del año anterior. El libro de Vance ocupa actualmente el primer puesto en la lista de los más vendidos del The New York Times y ha vendido unos 70.000 ejemplares desde su lanzamiento el 16 de junio.

“Me emociono al pensar en todas las comunidades, librerías independientes y lectores que se están uniendo en torno a este libro”, dijo E. Gale Greenlee, estudiosa de la literatura y coeditora, junto con la artista y curadora de los Apalaches, Shauna Caldwell, de un próximo libro sobre hooks, Belonging to Place (Pertenecer a un lugar).

«Bell temía, al fallecer, ser olvidada», continuó Greenlee. «Esto demuestra que no será olvidada, que no lo permitiremos y que su obra sigue siendo muy significativa y necesaria para todos nosotros».

bell hooks (Handout via REUTERS)
bell hooks (Handout via REUTERS)

Escritores también se han sumado a la iniciativa, entre ellos Caro Claire Burke, cuya exitosa novela, Yesteryear, critica la cultura tradicional de las amas de casa. “Si compran un libro esta semana, no debería ser el mío”, dijo Burke en un video publicado en Instagram. “Debería ser Communion de bell hooks“.

Cuando se le preguntó a Vance si era consciente de la similitud entre los títulos de sus libros y los de bell hooks, se negó a hacer comentarios a través de su editorial. Un representante de Vance no respondió a la solicitud de comentarios. Un portavoz de HarperCollins que ha trabajado con Vance afirmó que la similitud entre los títulos era pura coincidencia y señaló que el contenido del libro más reciente de Vance, que describe su conversión al catolicismo y el papel que desempeña su fe en su labor política, no guarda ninguna semejanza con la obra de hooks.

HarperCollins siempre ha publicado libros sobre una amplia gama de temas, géneros y puntos de vista, y estamos comprometidos a brindar a los lectores acceso a una gran variedad de ideas y perspectivas”, dijo Liate Stehlik, directora ejecutiva y editora de la división de libros comerciales de Estados Unidos en HarperCollins.

bell hooks, cuyo nombre de nacimiento era Gloria Jean Watkins y que nació en 1952, fue una destacada e influyente intelectual feminista negra. Eligió el seudónimo en honor a su bisabuela materna, Bell Blair Hooks, y utilizó minúsculas para enfatizar, como solía decir, «la esencia de los libros, no quién soy». Antes de su fallecimiento en 2021, publicó más de 40 libros y sentó las bases para futuras académicas y activistas con obras como Ain’t I a Woman: Black Women and Feminism (¿Acaso no soy mujer?: Mujeres negras y feminismo).

Linda Strong-Leek, directora ejecutiva del Instituto bell hooks en el Berea College de Kentucky, dijo que creía que hooks se habría alarmado por la animosidad política que divide al país, pero que le entusiasmaba que su obra siguiera teniendo repercusión.

“Era una persona bastante malhablada, así que estaría diciendo palabrotas”, dijo Strong-Leek, “pero estaría orgullosa de que la gente comprenda la importancia de su trabajo en la actualidad”.

Fuente: The New York Times

Temas Relacionados

JD VanceEstados UnidosLiteraturaUltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De Stevie Wonder a Diana Ross: la nueva etapa del Museo Motown busca convertir un legado cultural en beneficio turístico

La obra de remodelación apunta a que el histórico complejo Hitsville USA de Detroit, que resguarda la memorabilia de la mejor música afroamericana del siglo XX, reabra sus puertas en 2027

De Stevie Wonder a Diana Ross: la nueva etapa del Museo Motown busca convertir un legado cultural en beneficio turístico

El manuscrito de ‘El extranjero’ sale del archivo familiar de Albert Camus y llega a la Biblioteca Nacional de Francia

La colección literaria del emblemático autor francés, fue adquirida por el Estado en la mayor inversión de la historia de este tipo, y será expuesta al público a partir de 2027

El manuscrito de ‘El extranjero’ sale del archivo familiar de Albert Camus y llega a la Biblioteca Nacional de Francia

‘La Odisea’ de Christopher Nolan llega con polémica: un festival pide boicot por su rodaje en el Sáhara Occidental

La organización FiSahara cuestionó el rodaje de escenas en un territorio en disputa pero bajo control marroquí, y pidió al público que no asista al estreno previsto este mes en Estados Unidos

‘La Odisea’ de Christopher Nolan llega con polémica: un festival pide boicot por su rodaje en el Sáhara Occidental

Isabelle Huppert hace historia al asumir la presidencia de la Cinemateca francesa

La actriz sustituye al director Costa-Gavras y se convierte en la primera mujer al mando de la institución que resguarda el rico archivo cinematográfico de la nación europea

Isabelle Huppert hace historia al asumir la presidencia de la Cinemateca francesa

Madonna ha vuelto full electrónica con una apuesta por la pista de baile como “relato emocional”

‘Confessions II’ arroja 16 canciones sin cortes y su sonido responde a la tradición de los clubes de baile de Chicago, Detroit y Nueva York. Para la crítica global, es un elogiado regreso

Madonna ha vuelto full electrónica con una apuesta por la pista de baile como “relato emocional”

DEPORTES

Francia-Paraguay, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: Alfaro confirmó la formación para buscar la hazaña en Filadelfia

Francia-Paraguay, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: Alfaro confirmó la formación para buscar la hazaña en Filadelfia

Cómo está el cuadro de 8vos de final del Mundial tras la victoria de Marruecos: la agenda completa de los cruces de cuartos

La alocada reacción de Speed, el fan N° 1 de Cristiano Ronaldo, al ver en vivo el empate de Cabo Verde con Argentina

La impactante inflamación que le quedó a Lionel Messi en la frente tras una caída y choque contra un jugador de Cabo Verde

El perro influencer con auriculares protectores se robó las miradas en el partido entre Argentina y Cabo Verde

TELESHOW

Habló el piloto señalado por involucrase con la China Suárez: “Hay conexiones que no necesitan títulos ni confirmaciones”

Habló el piloto señalado por involucrase con la China Suárez: “Hay conexiones que no necesitan títulos ni confirmaciones”

Sofi Martínez habló tras las palabras de Lionel Messi y recordó su charla con Antonela Roccuzzo: “Es una capa total”

El exabrupto de Marta Fort contra tres glorias de la selección nacional: “Vejestorios medio retirados”

La felicidad de La Tora Villar luego de conocer a Lionel Messi: “No paro hasta conseguir lo que quiero”

El gesto de Brenda Asnicar que paralizó un concierto en Italia y la hizo ganar una ovación

INFOBAE AMÉRICA

El temor al VPH crece en Panamá: el 87% de los padres teme que sus hijos contraigan el virus

El temor al VPH crece en Panamá: el 87% de los padres teme que sus hijos contraigan el virus

Honduras y Argentina refuerzan cooperación parlamentaria en encuentro bilateral

El Gobierno de Guatemala lanza un proyecto para modernizar el Organismo Ejecutivo hasta 2030

Guatemala: El presidente Bernardo Arévalo felicita a Keiko Fujimori tras su proclamación en Perú

“Me siento totalmente indignado”: Abinader exige justicia por la muerte de joven a manos de un policía dominicano