“¡Una verdadera leyenda!”: el reencuentro entre Diego Simeone y David Beckham que recordó un histórico cruce del Mundial 98

Diego Simeone y Beckham reencuentro

El martes pasado se cumplieron 28 años del recordado choque entre Argentina e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 1998, un partido reñido que se definió por penales y que tuvo un episodio que marcó la historia de dos referentes de ambos seleccionados: la expulsión de David Beckham tras un cruce con Diego Simeone.

Este viernes, los protagonistas de aquel instante volvieron a coincidir en un estadio mundialista, cuando se cruzaron en el palco del Hard Rock Stadium de Miami durante el vibrante duelo entre la selección argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026.

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En esta ocasión, el Cholo y Spice Boy compartieron un saludo que se viralizó rápidamente en redes sociales. El entrenador argentino, que asistió junto a su familia, publicó una imagen abrazado al exfutbolista inglés con el mensaje: “¡Qué lindo verte! Una verdadera leyenda!”, frase que acompañó la postal de ambos. En otra imagen, se sumaron las parejas de ambos, Carla Pereyra y Victoria Beckham.

Simeone, Beckham y las parejas de ambos

El reencuentro cobró una dimensión especial para quienes recordaron aquel choque de 1998, cuando Beckham fue expulsado por reaccionar ante una provocación del mediocampista argentino, una incidencia que tuvo impacto determinante en el desarrollo del partido. La situación se dio en el inicio del segundo tiempo, cuando el resultado estaba 2-2, y condicionó a los europeos, que resistieron la igualdad hasta los penales. Finalmente, la selección de Inglaterra cayó por 4-3 desde los doce pasos y quedó eliminada.

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Aquella acción resultó un punto de inflexión en la carrera de Beckham. El propio ex jugador detalló en su documental de Netflix que ese episodio lo marcó profundamente: “Cometí un error estúpido. Cambió mi vida. Ojalá hubiera una pastilla que pudiera tomar y que pudiera borrar ciertos recuerdos”, reconoció entre lágrimas.

El inglés relató que tras la eliminación de Inglaterra soportó insultos y abucheos en cada estadio, y que la prensa británica lo señaló como responsable de la derrota. Incluso, compañeros como Michael Owen compartieron años después el dolor que generó esa expulsión en el plantel.

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La expulsión de David BEckham en el MUndial de 1998

“Estábamos en Estados Unidos de vacaciones después del Mundial, a punto de tener nuestro primer bebé, y pensé: ‘Estaremos bien’. En uno o dos días la gente lo habrá olvidado, pero dondequiera que iba, recibía abusos todos los días. Caminar por la calle y ver que la gente te mira de cierta manera, te escupe, te insulta, se te acerca a la cara y te dice algunas de las cosas que dijeron, eso es difícil”, lamentó el actual copropietario de Inter Miami.

Por su parte, tiempo después, Simeone admitió en una entrevista con ESPN que buscó irritar al inglés como parte de la estrategia, y que la reacción del entonces jugador del Manchester United formó parte de la intensidad propia de ese tipo de duelos.

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El momento en el que el árbitro danés Kim Milton Neilsen expulsó a David Beckham (Reuters)

Durante la tarde noche en Miami, el entrenador del Atlético de Madrid se mostró con la camiseta de su hijo Giuliano y también se reencontró con otros referentes del deporte, como David Villa y Mario Kempes.

OTRAS FOTOS QUE COMPARTIERON SIMEONE Y SU PAREJA EN EL ESTADIO DE MIAMI

El Cholo fue uno de los invitador de honor al partido

Simeone saludó cálidamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino

El español David Villa, otro de los presentes en los palcos

Javier Pastore, Javier Mascherano, Ezequiel Lavezzi y Mario Kempes, otros que asistieron al Hard Rock Stadium

La pareja posa antes del inicio del partido

El entrenador fue a alentar a su hijo Giuliano