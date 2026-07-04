Guatemala

Guatemala: El presidente Bernardo Arévalo felicita a Keiko Fujimori tras su proclamación en Perú

En un mensaje difundido el sábado en la red social X, el mandatario guatemalteco saludó a la futura jefa de Estado y pidió impulsar el desarrollo conjunto y la cooperación bilateral entre Guatemala y Perú

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Hombre con barba y lentes vestido de traje en podio de madera con micrófono. Bandera de Guatemala y fondo azul con texto "GOBIERNO DE LA REPÚBLICA"
Bernardo Arévalo felicitó a Keiko Fujimori después de que el Jurado Nacional de Elecciones de Perú la declarara presidenta electa. (Presidente Bernardo Arévalo de León)

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo felicitó a Keiko Fujimori después de que el Jurado Nacional de Elecciones de Perú la declarara presidenta electa, un paso que cerró de forma definitiva el proceso de la segunda vuelta y confirmó que asumirá el poder el 28 de julio hasta 2031.

Arévalo publicó su mensaje el sábado en la red social X, un día después de la oficialización del resultado. El mandatario guatemalteco expresó su saludo a la presidenta electa de Perú y le deseó éxito en el nuevo reto, además de plantear que el desarrollo y la cooperación fortalezcan los lazos de amistad entre ambos países y abran oportunidades para Guatemala y Perú.

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La proclamación oficial ratificó una victoria por 49.641 votos. Fujimori obtuvo el 50,135% de los votos válidos, con 9 millones 223 mil 396 sufragios, frente al 49,865% de Roberto Sánchez, que reunió 9 millones 173 mil 755 apoyos.

Hombre con traje, camisa y corbata, sostiene un bolígrafo en un podio transparente con micrófono. Detrás, bandera de Guatemala, edificios y vegetación
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se dirige a la audiencia desde un podio transparente durante un evento oficial al aire libre. (Gobierno de Guatemala)

La proclamación del JNE cerró el proceso electoral sin posibilidad de revertir el resultado

El Jurado Nacional de Elecciones, máxima autoridad electoral peruana, aprobó los resultados de la segunda vuelta celebrada el 7 de junio. Con esa decisión quedó concluido el proceso electoral y ya no existe posibilidad de revertir el desenlace.

Antes de la proclamación, Sánchez había intentado frenar el acto al denunciar sin pruebas un supuesto fraude en su contra. También reclamó la anulación de la votación en el exterior, porque ese cambio le habría dado el triunfo tras haber sido el candidato más votado dentro del territorio nacional.

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Fujimori, identificada como dirigente de derecha e hija del expresidente Alberto Fujimori, fue confirmada además como la primera mujer en alcanzar la presidencia de su país. Nacida en Lima, asumirá el cargo el próximo 28 de julio para un mandato que concluirá en 2031.

La presidenta electa se refirió al inicio de la transición en un mensaje público: “Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno”.

Retrato de Keiko Fujimori sonriente, con traje azul y collar de cruz. Junto a ella, un documento oficial con texto y firmas, y la bandera de Perú
Keiko Fujimori sonríe con el acta de proclamación por el JNE como presidenta electa de Perú para el periodo 2026-2031, junto a la bandera nacional.

Fujimori llega a la presidencia tras una trayectoria política ligada a su padre

A los 19 años, Keiko Fujimori ocupó el lugar protocolario de “esposa” del presidente para acompañar a su padre durante su gobierno, después de que su madre, Susana Higuchi, fuera apartada de esas funciones.

Fujimori presentada como heredera política del exmandatario, que gobernó Perú entre 1990 y 2000. Su llegada a la presidencia se produjo después de una segunda vuelta resuelta por una diferencia mínima en términos porcentuales y por menos de 50 mil votos en números absolutos.

Arévalo vinculó los comicios disputados con la estabilidad democrática

En días, recientes el mandatario respondió de forma directa que Guatemala aguardaría la proclamación oficial antes de reconocer a un vencedor en Perú o Colombia. Añadió que esa conducta se ha mantenido con gobiernos de distinto signo político y que el tratamiento diplomático posterior se activa una vez que existe una definición formal.

Arévalo reveló además que la situación electoral en ambos países fue uno de los asuntos abordados en una reunión privada de presidentes en Panamá, en el marco de su visita. Explicó que allí se discutió cómo deben actuar ganadores y perdedores cuando los resultados son altamente cuestionados o se resuelven por márgenes mínimos.

Según su descripción, la preocupación central fue la responsabilidad recíproca de la dirigencia política para no alterar la gobernabilidad. Dijo que, en escenarios de división casi del 50%, la conducta de ambos lados resulta determinante para evitar tensiones institucionales.

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