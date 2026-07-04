El temor al VPH crece en Panamá: el 87% de los padres teme que sus hijos contraigan el virus

En Panamá, el cáncer cervicouterino es la enfermedad que con mayor frecuencia los encuestados asociaron con la infección por VPH. (UNAM).

Un estudio realizado en nueve países de América Latina encontró un alto nivel de conocimiento sobre el virus entre los panameños, pero también evidenció una amplia disposición a buscar información y vacunarse por recomendación médica. El VPH está asociado a casi todos los casos de cáncer cervicouterino.

El 87% de los padres y madres panameños consultados manifestó preocupación porque sus hijos puedan contraer el Virus del Papiloma Humano (VPH), una infección de transmisión sexual relacionada con diversos tipos de cáncer y considerada uno de los principales desafíos de salud pública para las mujeres en la región.

Así lo revela una encuesta regional realizada por la empresa SightX por encargo del laboratorio MSD, que evaluó el nivel de conocimiento sobre el virus, las enfermedades asociadas y la disposición de la población a adoptar medidas preventivas.

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El estudio consultó a 7,114 adultos usuarios de servicios de salud privados de nueve países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú. Del total de participantes, el 70% eran padres de familia y el objetivo fue conocer qué tanto saben sobre el VPH, cómo perciben sus riesgos y cuál es su disposición frente a la prevención.

El Virus del Papiloma Humano puede afectar tanto a hombres como a mujeres y, en la mayoría de los casos, no presenta síntomas. | Foto: Agencia Andina

Los resultados muestran que Panamá se encuentra entre los países con mayor nivel de conocimiento sobre esta infección. El 95% de las mujeres y el 87% de los hombres afirmaron saber qué es el VPH, mientras que el 93% de las mujeres y el 90% de los hombres identificaron correctamente que se trata de una infección de transmisión sexual.

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La encuesta también reveló que la principal fuente de información sobre el virus para los panameños fue la escuela, por encima de los medios de comunicación, aunque a nivel regional ambos canales fueron señalados por cerca del 70% de los encuestados como sus principales vías para conocer sobre la enfermedad. Además, la mayoría de los participantes coincidió en que tanto hombres como mujeres pueden contraer el virus.

El estudio indagó además sobre las enfermedades asociadas al VPH. En Panamá, el 72% de los consultados relacionó el virus con el cáncer cervicouterino, convirtiéndolo en la enfermedad más vinculada a la infección.

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Le siguieron las verrugas genitales (52%), el cáncer vulvar (51%) y el cáncer anal (41%). Entre quienes conocían el virus, el 53% de las mujeres y el 51% de los hombres también sabían que puede causar verrugas genitales.

El Ministerio de Salud incorporó la vacuna nonavalente contra el VPH como parte de la estrategia nacional para prevenir el cáncer cervicouterino. Tomada del MINSA

Uno de los hallazgos más relevantes fue el cambio de percepción luego de que los participantes recibieran información básica sobre el VPH y sus consecuencias. En Panamá, el 91% aseguró que probablemente buscaría más información y consultaría a un profesional de la salud sobre las formas de prevenir la infección, reflejando una alta disposición a tomar medidas preventivas.

La investigación también analizó el conocimiento sobre la vacunación. En promedio, el 86% de las mujeres de la región dijo conocer la vacuna contra el VPH y, en siete de los nueve países evaluados, los hombres reconocieron que la inmunización está dirigida tanto a mujeres como a hombres.

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Sin embargo, Panamá apareció junto con Colombia y Argentina entre los países donde existe la mayor diferencia entre hombres y mujeres respecto a la vacunación, con una brecha superior a los 23 puntos porcentuales.

Además, el 83% de los encuestados indicó que decidió vacunarse por recomendación médica y alrededor del 90% aseguró que probablemente aceptaría la vacuna si un profesional de la salud se la recomendara.

En Panamá, la investigación encontró que la mayoría de los encuestados reconoce que hombres y mujeres pueden contraer el Virus del Papiloma Humano. Archivo

El Virus del Papiloma Humano es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que casi todas las personas sexualmente activas se infectarán en algún momento de su vida, generalmente sin presentar síntomas.

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Aunque en la mayoría de los casos el organismo elimina el virus de forma natural, cuando la infección persiste puede provocar distintos tipos de cáncer, entre ellos el cervicouterino, anal, vaginal, vulvar y de pene, además de verrugas genitales. Existen más de 200 tipos de VPH y más de 40 afectan la región genital.

En América Latina, la enfermedad continúa representando un importante problema sanitario. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2022 más de 78,000 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer cervicouterino en la región y más de 40,000 fallecieron por esta causa, una mortalidad que triplica la registrada en Norteamérica.

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En Panamá, las autoridades sanitarias también mantienen la enfermedad entre sus principales prioridades. En abril de este año, el Ministerio de Salud y la OPS informaron que el cáncer cervicouterino constituye el segundo tumor maligno con mayor incidencia y mortalidad entre las mujeres panameñas, especialmente en edad productiva.

Como parte de la estrategia nacional, el país incorporó la vacuna nonavalente contra el VPH, actualizó la norma de tamizaje y avanza hacia la implementación de pruebas moleculares para fortalecer la detección temprana de lesiones precancerosas.

Estos avances forman parte del Plan Integrado hacia la Eliminación del Cáncer Cervicouterino, impulsado por Panamá con apoyo de la OPS, que busca reducir la incidencia de una enfermedad considerada altamente prevenible mediante tres pilares: vacunación, tamizaje oportuno y tratamiento efectivo.

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