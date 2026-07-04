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La felicidad de La Tora Villar luego de conocer a Lionel Messi: “No paro hasta conseguir lo que quiero”

La ex Gran Hermano se cruzó al crack rosarino durante la cobertura del angustiante triunfo de la selección contra Cabo Verde. El gesto del capitán y su reacción

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La emoción de La Tora Villar por conocer a Lionel Messi (Instagram)

Lucila La Tora Villar forma parte del equipo de Telefe para cubrir el Mundial que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. La ex Gran Hermano es la encargada de realizar las notas de color que acompañan al gran evento deportivo y su presencia generó algunas críticas debido a su escaso conocimiento en la materia en relación a la formación de otros periodistas deportivos. Sin embargo, la influencer siguió adelante con su trabajo y luego del dramático partido contra Cabo Verde se dio el gran gusto de conocer a Lionel Messi.

La secuencia transcurre en las afueras del Hard Rock Stadium de Miami, donde la selección argentina venció a su par de Cabo Verde y logró la angustiosa clasificación a octavos de final. Messi está vestido con una remera blanca con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino cuando es interceptado por La Tora, que parece sorprendida por el encuentro. “No, no, me echan si no salgo acá con vos”, le dice, mientras se filma en modo selfie y otra cámara toma la secuencia con un plano más amplio. El rosarino entiende la situación y sonríe a cámara. “Gracias por todo, Leo”, remata la influencer, pulgar arriba, con la satisfacción del deber cumplido.

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“Te puede gustar o no mi trabajo, pero yo lo doy todo, y hasta no conseguir lo que quiero nunca voy a parar, ni por nada ni por nadie”, escribió Villar en su cuenta de Instagram donde compartió el video. Y remató con un textual que refleja la euforia de un momento inolvidable, en el que se entremezclaron el sufrimiento del partido y la emoción por conocer al mejor futbolista del mundo. “Te amo Leo que put4444 lokurasaaaaa (sic)”.

La Tora Villar durante la cobertura del Mundial, el día del cumpleaños de Messi
La Tora Villar durante la cobertura del Mundial, el día del cumpleaños de Messi

El mensaje de Villar cobra fuerza luego de las críticas recibidas en redes por algunos periodistas deportivos que cuestionaron su trabajo en la Copa del Mundo. Por este motivo, Yanina Latorre salió a defenderla, justificando su papel como enviada del canal de las pelotas. “No todo es análisis del fútbol”, sostuvo la conductora en su programa de El Observador al referirse a las distintas formas de cubrir un evento de la magnitud de una Copa del Mundo.

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“Mejor pregúntense por qué nadie los lleva a ustedes”, disparó, en alusión a los especialistas que habían expresado sus quejas en las redes, y destacó la importancia de contar con otros perfiles a la hora de comunicar el contenido que surge durante unevento como el mundial.

Cabe recordar que Villar desembarcó en el equipo futbolero de Telefe en 2025, durante la edición del Mundial de Clubes en los Estados Unidos. Desde ese momento, quedó integrada al staff que comandan Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt y Sofía Martínez

El gesto de Lionel Messi con Sofía Martínez

Tras la clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial 2026 con un triunfo 3-2 sobre Cabo Verde en tiempo extra, Lionel Messi protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral. Al llegar a la zona mixta, el capitán albiceleste se dirigió directamente a Sofía Martínez y la saludó de forma exclusiva, en un gesto que apuntó a desmentir versiones sobre una supuesta mala relación entre ambos.

“Después dicen que no te saludo, que si te miro, que no te miro. Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo. Es así”, dijo el rosarino entre risas.

La periodista de Telefe agradeció la actitud del jugador de 39 años: “Valoro mucho el gesto que tuvo Messi. Ese saludo tiene que ver con ruidos que a veces se generan en la semana y que no tienen ningún tipo de sentido. Son todas mentiras”.

Messi también se refirió al partido: “Sufrimos más de la cuenta. Sabíamos que iba a ser duro, pero fue todo lo contrario a lo que esperábamos. Lo importante es que se pasó”. Argentina enfrentará a Egipto en octavos el martes 7 de julio en Atlanta.

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