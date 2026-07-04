América Latina

Honduras y Argentina refuerzan cooperación parlamentaria en encuentro bilateral

La vicepresidenta del Congreso Nacional, Johana Bermúdez, sostuvo una reunión oficial en Argentina con autoridades del Senado, en la que ambas partes abordaron el fortalecimiento de la cooperación parlamentaria y el intercambio institucional entre los dos países.

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El encuentro se desarrolló en el Senado de la Nación Argentina. Johana Bermúdez y Bartolomé Abdala durante el diálogo institucional. (Foto: X)
El encuentro se desarrolló en el Senado de la Nación Argentina. Johana Bermúdez y Bartolomé Abdala durante el diálogo institucional. (Foto: X)

La reunión se desarrolló en el Parlamento argentino, donde la legisladora hondureña fue recibida por el presidente provisional del Senado de la Nación Argentina, Bartolomé Abdala, en el marco de una agenda diplomática centrada en reforzar los vínculos legislativos entre Honduras y Argentina, así como en promover espacios de coordinación entre ambas instituciones.

Intercambio de experiencias legislativas y retos comunes

Durante el encuentro, los representantes parlamentarios sostuvieron un diálogo amplio sobre el funcionamiento de los poderes legislativos en ambos países, con énfasis en la forma en que se estructuran los procesos de discusión, aprobación y fiscalización de las leyes.

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Las autoridades compartieron experiencias relacionadas con la dinámica parlamentaria, la organización interna de los congresos y los mecanismos de participación de los distintos bloques legislativos.

Asimismo, abordaron los desafíos comunes que enfrentan los parlamentos en la región, especialmente en materia de eficiencia institucional, fortalecimiento democrático y respuesta a las demandas ciudadanas.

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Ambas delegaciones coincidieron en que la cooperación entre los poderes legislativos puede contribuir a mejorar la calidad de las leyes, fortalecer la transparencia y promover una mayor cercanía entre los parlamentos y la población.

Fortalecimiento de la relación bilateral

En la reunión también se destacó la relación bilateral entre Honduras y Argentina, subrayando la importancia de consolidar los canales de cooperación política, diplomática y parlamentaria.

La vicepresidenta del Congreso Nacional, Johana Bermúdez, durante su visita al Parlamento argentino. Reunión oficial entre autoridades legislativas de Honduras y Argentina. (Foto: X)
La vicepresidenta del Congreso Nacional, Johana Bermúdez, durante su visita al Parlamento argentino. Reunión oficial entre autoridades legislativas de Honduras y Argentina. (Foto: X)

Las autoridades señalaron que este acercamiento forma parte de una agenda de trabajo más amplia que busca fortalecer las relaciones internacionales de ambos países, impulsada por los gobiernos de los presidentes Javier Milei y Nasry Asfura, quienes han promovido la apertura de espacios de diálogo y cooperación entre Estados.

En ese contexto, se reiteró la importancia de generar iniciativas conjuntas que permitan el intercambio de experiencias en áreas legislativas, el fortalecimiento institucional y la creación de oportunidades de cooperación técnica entre ambas naciones.

Diplomacia parlamentaria como herramienta estratégica

La vicepresidenta del Congreso Nacional destacó que la diplomacia parlamentaria es un instrumento fundamental para fortalecer las relaciones internacionales, ya que permite establecer vínculos directos entre los poderes legislativos y promover el entendimiento mutuo entre países.

Bermúdez señaló que este tipo de encuentros facilita el intercambio de conocimientos, la identificación de buenas prácticas legislativas y la construcción de agendas comunes que pueden contribuir al desarrollo institucional de las naciones.

Asimismo, subrayó que el Congreso Nacional de Honduras mantiene su compromiso de seguir impulsando la cooperación internacional como parte de una estrategia orientada al fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho.

Delegaciones intercambiaron experiencias sobre el funcionamiento legislativo. Autoridades destacaron la importancia de la cooperación parlamentaria. La diplomacia parlamentaria fue uno de los ejes del encuentro (Foto: Captura de pantalla)
Delegaciones intercambiaron experiencias sobre el funcionamiento legislativo. Autoridades destacaron la importancia de la cooperación parlamentaria. La diplomacia parlamentaria fue uno de los ejes del encuentro (Foto: Captura de pantalla)

Compromiso de continuidad y cooperación sostenida

Durante la reunión, la legisladora hondureña reiteró la importancia de dar seguimiento a los acuerdos y acercamientos parlamentarios, con el fin de consolidar una relación de trabajo constante entre ambas instituciones legislativas.

Indicó que la cooperación entre congresos no solo fortalece la institucionalidad democrática, sino que también abre espacios para el desarrollo económico, social y político de los países involucrados.

Bermúdez enfatizó que este tipo de encuentros deben convertirse en una práctica permanente dentro de la agenda internacional del Congreso Nacional, como parte de una estrategia de diplomacia legislativa sostenida.

Asimismo, reafirmó que la continuidad de estos espacios permitirá profundizar la relación entre ambos países y facilitar la implementación de futuras iniciativas conjuntas en materia parlamentaria.

Al cierre del encuentro, la vicepresidenta del Congreso expresó que el trabajo conjunto entre naciones es clave para enfrentar los retos actuales de la región y consolidar democracias más sólidas y participativas.

“Seguiremos trabajando para consolidar relaciones internacionales basadas en el respeto, la libertad y el desarrollo compartido”, expresó Bermúdez.

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HondurasArgentinareunionbilateralcongreso nacionalvice presidenta del legislativoJohanna BermudezBartolomé Abdala

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