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Cómo está el cuadro de 8vos de final del Mundial tras la victoria de Marruecos: la agenda completa de los cruces de cuartos

El combinado africano dejó afuera a uno de los anfitriones y se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final

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Mundial 2026 - Canadá 0 - Marruecos 3

La actividad del Mundial 2026 continúa incesante y la apertura de los cruces de octavos de final dejó al primer clasificado a los cuartos: Marruecos goleó 3-0 a Canadá, eliminó a uno de los anfitriones y volvió a meterse entre los ocho mejores.

El combinado africano quedó a un paso de repetir la gesta de Qatar 2022, cuando se convirtió en una de las sorpresas y alcanzó las semifinales: perdió 2-0 contra Francia en esa instancia y finalmente se ubicó en el cuarto lugar tras caer 2-1 contra Croacia en el duelo por el tercer puesto. Su rival en estos cuartos de final saldrá del choque que juegan este sábado la misma Francia y Paraguay.

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La agenda de octavos de final continuará el domingo 5 de julio con dos partidos electrizantes: Brasil-Noruega se encontrarán en la sede de New York/New Jersey y México-Inglaterra se enfrentarán en el Azteca. El lunes 6 de julio, en el primer turno del día, Portugal y España animarán en Dallas uno de los cruces más esperados. Más tarde, el anfitrión Estados Unidos intentará hacer historia contra Bélgica en Seattle.

La persiana de compromisos concluirá el martes 7 de julio con el encuentro de Argentina y Egipto en Atlanta como antesala de la última llave que protagonizarán Suiza y Colombia en Vancouver (Canadá).

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LA AGENDA DE PARTIDOS DE 8VOS DE FINAL DEL MUNDIAL

Sábado 4 de julio

18.00: Paraguay vs. Francia

Domingo 5 de julio

17.00: Brasil vs. Noruega

21.00: México vs. Inglaterra

Lunes 6 de julio

16.00: Portugal vs. España

21.00: Estados Unidos vs. Bélgica

Martes 7 de julio

13.00: Argentina vs. Egipto

17.00: Suiza vs. Colombia

* Horarios de Argentina

LA AGENDA CON LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL

Jueves 9 de julio

17.00: Francia/Paraguay vs. Marruecos (Boston Stadium)

Viernes 10 de julio

16.00: Portugal/España vs. Bélgica/Estados Unidos (Los Angeles Stadium)

Sábado 11 de julio

18.00: Brasil/Noruega vs. México/Inglaterra (Miami Stadium)

22.00: Argentina/Egipto vs. Colombia/Suiza (Kansas City Stadium)

EL CUADRO DEL MUNDIAL 2026

LOS GOLES DE LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL

• CANADÁ 0-3 MARRUECOS

LAS 33 SELECCIONES ELIMINADAS DEL MUNDIAL

  • Canadá (8vos de final)
  • Ghana (16avos de final)
  • Cabo Verde (16avos de final)
  • Australia (16avos de final)
  • Austria (16avos de final)
  • Argelia (16avos de final)
  • Croacia (16avos de final)
  • Bosnia y Herzegovina (16avos de final)
  • Senegal (16avos de final)
  • RD Congo (16avos de final)
  • Ecuador (16avos de final)
  • Suecia (16avos de final)
  • Costa de Marfil (16avos de final)
  • Sudáfrica (16avos de final)
  • Japón (16avos de final)
  • Alemania (16avos de final)
  • Países Bajos (16avos de final)
  • Uruguay (fase de grupos)
  • Arabia Saudita (fase de grupos)
  • Escocia (fase de grupos)
  • República Checa (fase de grupos)
  • Corea del Sur (fase de grupos)
  • Uzbekistán (fase de grupos)
  • Qatar (fase de grupos)
  • Haití (fase de grupos)
  • Turquía (fase de grupos)
  • Curazao (fase de grupos)
  • Túnez (fase de grupos)
  • Irak (fase de grupos)
  • Irán (fase de grupos)
  • Jordania (fase de grupos)
  • Panamá (fase de grupos)
  • Nueva Zelanda (fase de grupos)

LA AGENDA DE TODOS LOS PARTIDOS

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