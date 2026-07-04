Cómo está el cuadro de 8vos de final del Mundial tras la victoria de Marruecos: la agenda completa de los cruces de cuartos

La actividad del Mundial 2026 continúa incesante y la apertura de los cruces de octavos de final dejó al primer clasificado a los cuartos: Marruecos goleó 3-0 a Canadá, eliminó a uno de los anfitriones y volvió a meterse entre los ocho mejores.
El combinado africano quedó a un paso de repetir la gesta de Qatar 2022, cuando se convirtió en una de las sorpresas y alcanzó las semifinales: perdió 2-0 contra Francia en esa instancia y finalmente se ubicó en el cuarto lugar tras caer 2-1 contra Croacia en el duelo por el tercer puesto. Su rival en estos cuartos de final saldrá del choque que juegan este sábado la misma Francia y Paraguay.
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La agenda de octavos de final continuará el domingo 5 de julio con dos partidos electrizantes: Brasil-Noruega se encontrarán en la sede de New York/New Jersey y México-Inglaterra se enfrentarán en el Azteca. El lunes 6 de julio, en el primer turno del día, Portugal y España animarán en Dallas uno de los cruces más esperados. Más tarde, el anfitrión Estados Unidos intentará hacer historia contra Bélgica en Seattle.
La persiana de compromisos concluirá el martes 7 de julio con el encuentro de Argentina y Egipto en Atlanta como antesala de la última llave que protagonizarán Suiza y Colombia en Vancouver (Canadá).
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LA AGENDA DE PARTIDOS DE 8VOS DE FINAL DEL MUNDIAL
Sábado 4 de julio
18.00: Paraguay vs. Francia
Domingo 5 de julio
17.00: Brasil vs. Noruega
21.00: México vs. Inglaterra
Lunes 6 de julio
16.00: Portugal vs. España
21.00: Estados Unidos vs. Bélgica
Martes 7 de julio
13.00: Argentina vs. Egipto
17.00: Suiza vs. Colombia
* Horarios de Argentina
LA AGENDA CON LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL
Jueves 9 de julio
17.00: Francia/Paraguay vs. Marruecos (Boston Stadium)
Viernes 10 de julio
16.00: Portugal/España vs. Bélgica/Estados Unidos (Los Angeles Stadium)
Sábado 11 de julio
18.00: Brasil/Noruega vs. México/Inglaterra (Miami Stadium)
22.00: Argentina/Egipto vs. Colombia/Suiza (Kansas City Stadium)
EL CUADRO DEL MUNDIAL 2026
LOS GOLES DE LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL
• CANADÁ 0-3 MARRUECOS
LAS 33 SELECCIONES ELIMINADAS DEL MUNDIAL
- Canadá (8vos de final)
- Ghana (16avos de final)
- Cabo Verde (16avos de final)
- Australia (16avos de final)
- Austria (16avos de final)
- Argelia (16avos de final)
- Croacia (16avos de final)
- Bosnia y Herzegovina (16avos de final)
- Senegal (16avos de final)
- RD Congo (16avos de final)
- Ecuador (16avos de final)
- Suecia (16avos de final)
- Costa de Marfil (16avos de final)
- Sudáfrica (16avos de final)
- Japón (16avos de final)
- Alemania (16avos de final)
- Países Bajos (16avos de final)
- Uruguay (fase de grupos)
- Arabia Saudita (fase de grupos)
- Escocia (fase de grupos)
- República Checa (fase de grupos)
- Corea del Sur (fase de grupos)
- Uzbekistán (fase de grupos)
- Qatar (fase de grupos)
- Haití (fase de grupos)
- Turquía (fase de grupos)
- Curazao (fase de grupos)
- Túnez (fase de grupos)
- Irak (fase de grupos)
- Irán (fase de grupos)
- Jordania (fase de grupos)
- Panamá (fase de grupos)
- Nueva Zelanda (fase de grupos)
LA AGENDA DE TODOS LOS PARTIDOS
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