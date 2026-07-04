Cómo está el cuadro de 8vos de final del Mundial tras la victoria de Marruecos: la agenda completa de los cruces de cuartos

Mundial 2026 - Canadá 0 - Marruecos 3

La actividad del Mundial 2026 continúa incesante y la apertura de los cruces de octavos de final dejó al primer clasificado a los cuartos: Marruecos goleó 3-0 a Canadá, eliminó a uno de los anfitriones y volvió a meterse entre los ocho mejores.

El combinado africano quedó a un paso de repetir la gesta de Qatar 2022, cuando se convirtió en una de las sorpresas y alcanzó las semifinales: perdió 2-0 contra Francia en esa instancia y finalmente se ubicó en el cuarto lugar tras caer 2-1 contra Croacia en el duelo por el tercer puesto. Su rival en estos cuartos de final saldrá del choque que juegan este sábado la misma Francia y Paraguay.

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La agenda de octavos de final continuará el domingo 5 de julio con dos partidos electrizantes: Brasil-Noruega se encontrarán en la sede de New York/New Jersey y México-Inglaterra se enfrentarán en el Azteca. El lunes 6 de julio, en el primer turno del día, Portugal y España animarán en Dallas uno de los cruces más esperados. Más tarde, el anfitrión Estados Unidos intentará hacer historia contra Bélgica en Seattle.

La persiana de compromisos concluirá el martes 7 de julio con el encuentro de Argentina y Egipto en Atlanta como antesala de la última llave que protagonizarán Suiza y Colombia en Vancouver (Canadá).

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LA AGENDA DE PARTIDOS DE 8VOS DE FINAL DEL MUNDIAL

Sábado 4 de julio

18.00: Paraguay vs. Francia

Domingo 5 de julio

17.00: Brasil vs. Noruega

21.00: México vs. Inglaterra

Lunes 6 de julio

16.00: Portugal vs. España

21.00: Estados Unidos vs. Bélgica

Martes 7 de julio

13.00: Argentina vs. Egipto

17.00: Suiza vs. Colombia

* Horarios de Argentina

LA AGENDA CON LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL

Jueves 9 de julio

17.00: Francia/Paraguay vs. Marruecos (Boston Stadium)

Viernes 10 de julio

16.00: Portugal/España vs. Bélgica/Estados Unidos (Los Angeles Stadium)

Sábado 11 de julio

18.00: Brasil/Noruega vs. México/Inglaterra (Miami Stadium)

22.00: Argentina/Egipto vs. Colombia/Suiza (Kansas City Stadium)

EL CUADRO DEL MUNDIAL 2026

LOS GOLES DE LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL

• CANADÁ 0-3 MARRUECOS

LAS 33 SELECCIONES ELIMINADAS DEL MUNDIAL

Canadá (8vos de final)

Ghana (16avos de final)

Cabo Verde (16avos de final)

Australia (16avos de final)

Austria (16avos de final)

Argelia (16avos de final)

Croacia (16avos de final)

Bosnia y Herzegovina (16avos de final)

Senegal (16avos de final)

RD Congo (16avos de final)

Ecuador (16avos de final)

Suecia (16avos de final)

Costa de Marfil (16avos de final)

Sudáfrica (16avos de final)

Japón (16avos de final)

Alemania (16avos de final)

Países Bajos (16avos de final)

Uruguay (fase de grupos)

Arabia Saudita (fase de grupos)

Escocia (fase de grupos)

República Checa (fase de grupos)

Corea del Sur (fase de grupos)

Uzbekistán (fase de grupos)

Qatar (fase de grupos)

Haití (fase de grupos)

Turquía (fase de grupos)

Curazao (fase de grupos)

Túnez (fase de grupos)

Irak (fase de grupos)

Irán (fase de grupos)

Jordania (fase de grupos)

Panamá (fase de grupos)

Nueva Zelanda (fase de grupos)

LA AGENDA DE TODOS LOS PARTIDOS