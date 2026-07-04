La frase que Ekaterina Ojeda le dedicó entre risas a la China Suárez

La joven de 22 años sigue en el medio de la tormanta luego del escándalo con Mauro Icardi y la actriz (Video: Instagram)

Hace menos de dos semanas, Ekaterina Ojeda no era un nombre conocido para el gran público. Todo cambió en un boliche de la Costanera cuando la China Suárez la echó del VIP del local en un episodio que tenía a Mauro Icardi en el centro. El incidente bastó para que la joven de 22 años se convirtiera en el nombre más buscado del espectáculo argentino durante días y desatara una catarata de repercusiones que no paró hasta esta semana.

Tras el episodio en el boliche, Ojeda se asoció con una reconocida marca de ropa. Fue durante esa sesión, mientras se probaba las prendas, que decidió responder algunas preguntas. El tono era distendido, pero las respuestas no lo fueron tanto. La primera pregunta apuntó directo al centro: por qué había decidido salir a hablar. La respuesta de Eka no fue una declaración de guerra ni un relato ordenado, sino algo más espontáneo y revelador: “Que alguien relató y contó y dije: ‘Bueno, tengo que complementar’. Creo que salí a desmentir también lo que dicen, lo que es verdad, lo que no. Así que bueno, más que nada eso”.

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La segunda pregunta subió la temperatura. La persona al otro lado del teléfono quiso saber qué le diría a la China Suárez si tuviera la oportunidad. Ojeda no dudó: “Bueno, que gracias porque me sirvió”. Una sola oración que condensó todo el arco de su historia: de ser echada de un VIP a convertirse, por ese mismo episodio, en una figura con presencia mediática y contratos con marcas.

La ironía de la frase no necesitó explicación. La China Suárez, al echarla del VIP aquella noche en la Costanera, le había dado a Ojeda algo que difícilmente hubiera conseguido de otra manera: visibilidad, cobertura y, según sus propias palabras, una utilidad concreta que ella misma no terminó de detallar pero que el contexto dejó suficientemente claro.

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La tercera en discordia entre la pareja volvió a dar su versión de lo que sucedió en el boliche de costanera y opinó sobre la crisis (Video: Intrusos-América TV)

Días atrás, ante las cámaras de Intrusos (América TV), la joven de 22 años se había mostrado igual de picante a la hora de hablar acerca de la actriz de Casi Ángeles. La nota arrancó con la pregunta directa: qué había pasado la segunda noche que se presentó en Tequila. Ekaterina no tardó en responder. “Se acerca uno de los chicos que organiza Tequila. Me pide por favor si puedo no ir al VIP, no acercarme, no mirar, no hacer nada”, contó. El cronista quiso saber el motivo. Ella fue igualmente directa: “La China pidió que yo no, por favor, que no esté en el VIP. Que le molesta. Tendría que ser un poco más segura, ¿o no?”.

“Me pasaron su teléfono para disculparme”, contó. Le ofrecieron el contacto del futbolista para que él pudiera pedirle disculpas por lo que sucedió y lo aceptó. “Obviamente acepté, ¿no? Por las dudas, nunca se sabe”, dijo entre risas. Pero aclaró que no le escribió ni tiene planes de hacerlo. La pregunta siguiente fue más directa todavía: ¿saldría con Mauro Icardi? “No, no saldría. No me gusta, no es mi tipo. Es grande, tiene familia, tiene un montón de cosas que no van conmigo”, respondió sin dudar.

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El cronista le preguntó entonces si la había sorprendido la repercusión que alcanzó el tema. “Obvio que me sorprendió, no me lo esperaba”. Pero lo que vino después de esa declaración fue la frase más reveladora de toda la charla. “Pero bueno, me conviene, me sirvió, así que la vamos a usar, la vamos a explotar”, dijo, y se rio.

La oportunidad ya tiene forma concreta: Wanda Entertainment la contactó y la representa. “Sí, una locura. Estoy muy contenta”, dijo cuando el cronista lo mencionó. La empresa se puso en contacto con ella y desde entonces están organizando “un montón de cosas” que, según Ekaterina, se verían durante esa misma semana.

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