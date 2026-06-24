Salud

Cuáles son los 3 nutrientes que el cuerpo necesita reponer después de cada sesión de entrenamiento intenso

La recuperación muscular, el equilibrio metabólico y la energía del resto del día dependen en gran medida de los hábitos adoptados en los minutos posteriores a la actividad física, afirma Lisa Nijbroek, profesora de nutrición deportiva y fisiología

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Un hombre y una mujer, visiblemente sudorosos, beben agua de botellas de plástico en un gimnasio. El hombre lleva una toalla blanca al cuello.
La hidratación después del ejercicio intenso ayuda a reponer los líquidos perdidos y a recuperar el equilibrio interno del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras cada sesión de ejercicio intenso, la recuperación del organismo depende de los hábitos adoptados en los minutos posteriores, así como la hidratación determina cómo responderá el cuerpo ante el esfuerzo realizado; es esencial sumar carbohidratos, grasas insaturadas y proteínas.

La revista Women’s Health recoge los consejos de Lisa Nijbroek, profesora de nutrición deportiva y fisiología en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam, quien enfatiza la necesidad de reponer los líquidos perdidos durante el entrenamiento.

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Nijbroek señala que la hidratación después del ejercicio es fundamental para restaurar el equilibrio interno, facilitar el transporte de nutrientes y eliminar los productos de desecho generados por la actividad física. Este proceso permite el funcionamiento adecuado de los músculos y el metabolismo tras el esfuerzo. La pérdida de líquidos afecta la sensación de sed y puede influir en la capacidad de recuperación, concentración y energía durante el resto del día.

Mantener una hidratación constante, tanto durante como después del ejercicio, ayuda a prevenir calambres, fatiga prematura y otros efectos indeseados del déficit hídrico. Beber agua en cantidad suficiente tras el entrenamiento permite que el cuerpo recupere su equilibrio interno y esté listo para afrontar nuevas exigencias físicas.

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Primer plano de un hombre bebiendo una bebida isotónica azul de una botella, con gotas cayendo. Viste camiseta azul y el fondo es una pista de atletismo.
La recuperación tras el entrenamiento mejora cuando el cuerpo mantiene una hidratación constante, con impacto en la concentración, la energía y la prevención de calambres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pérdida y reposición de carbohidratos

Durante la práctica de deportes de fuerza o resistencia, el cuerpo utiliza como fuente principal de energía los carbohidratos almacenados en los músculos y el hígado.

Nijbroek explica que la cantidad de reservas de carbohidratos es limitada y, en promedio, resulta suficiente para aproximadamente 1,5 horas de ejercicio intenso. Al finalizar la actividad, estas reservas suelen estar disminuidas, por lo que la reposición es esencial para recuperar la energía necesaria en el resto del día.

Elegir fuentes de carbohidratos de fácil asimilación, como pan, pasta, patatas o fruta, favorece la rápida restauración de las reservas energéticas. Esta recuperación es relevante si se planea realizar otra sesión de ejercicio en el mismo día o si la intensidad del entrenamiento ha sido alta. La reposición adecuada de carbohidratos también ayuda a reducir la sensación de fatiga y contribuye a mantener la motivación y el rendimiento en actividades posteriores.

Macarrones con queso servidos en un recipiente negro para comida preparada. Un tenedor metálico descansa al lado sobre un fondo blanco.
Las reservas de carbohidratos suelen alcanzar para около de 1,5 horas de ejercicio intenso y su reposición después del entrenamiento resulta clave para recuperar energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de las proteínas en la recuperación muscular

La recuperación muscular tras el ejercicio se ve favorecida por la ingesta adecuada de proteínas. Nijbroek destaca la importancia de consumir este nutriente después del entrenamiento, ya que las proteínas contribuyen al proceso de reparación y crecimiento de las fibras musculares que han sido exigidas durante el esfuerzo físico. La presencia de proteínas en la comida posterior constituye una herramienta para la regeneración muscular y preparar el cuerpo para futuros desafíos.

El aporte de proteínas tras el ejercicio ayuda a minimizar el daño muscular y favorece la síntesis de nuevas fibras, acelerando el proceso de recuperación. Incluir este nutriente en la dieta post-entrenamiento es especialmente útil para quienes buscan mejorar la fuerza, aumentar la masa muscular o evitar lesiones asociadas al desgaste físico. Alternativas como huevos, lácteos, carnes magras o legumbres son opciones recomendadas para cubrir este requerimiento.

Vista de una persona en una cocina moderna revolviendo huevos en una sartén sobre una estufa de gas, con varios ingredientes frescos listos en la encimera.
La ingesta de proteínas después del ejercicio favorece la reparación y el crecimiento de las fibras musculares exigidas por el esfuerzo físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grasas insaturadas tras el ejercicio

Además de carbohidratos y proteínas, Nijbroek recomienda incorporar grasas insaturadas en la alimentación tras el ejercicio.

Este tipo de grasas, presentes en alimentos como los frutos secos, son necesarias a diario y contribuyen a mantener un equilibrio nutricional adecuado. Incluir una porción moderada de grasas insaturadas ayuda a cubrir los requerimientos energéticos y apoya diversas funciones metabólicas.

Las grasas insaturadas participan en la absorción de vitaminas liposolubles y participan en la reparación celular. Su consumo regular ayuda a mantener la salud cardiovascular y apoya el funcionamiento general del organismo. Incorporar frutos secos, semillas o aceites vegetales en las comidas post-entrenamiento permite complementar el perfil nutricional y contribuir a una recuperación integral.

Dos cuencos llenos de almendras peladas y maníes con cáscara, respectivamente, sobre una mesa de madera rústica con un paño y una pala.
Las grasas insaturadas, presentes en frutos secos, semillas y aceites vegetales, complementan la alimentación post-entrenamiento y apoyan funciones metabólicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo combinar nutrientes después del entrenamiento

La combinación de carbohidratos, proteínas y grasas insaturadas en una sola comida representa una fórmula eficaz para promover la recuperación tras el ejercicio. Nijbroek sugiere optar por platos variados que incluyan todos estos nutrientes, como una comida que combine pasta, una fuente de proteína y un puñado de frutos secos, acompañada siempre de agua.

Adoptar este enfoque nutricional facilita la reposición de energía, la reparación muscular y el equilibrio metabólico, permitiendo al organismo prepararse adecuadamente para futuras sesiones de entrenamiento.

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