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Los récords de Vaca Muerta acercan a la Argentina al 1% de la producción petrolera mundial

El último dato de junio mostró un salto interanual de 17,1% y dejó al país a menos de 90.000 barriles diarios de superar la barrera del millón

La formación no convencional de la Cuenca Neuquina produjo 914.900 barriles diarios en junio de 2026 (Foto: Europa Press)
La formación no convencional de la Cuenca Neuquina produjo 914.900 barriles diarios en junio de 2026 (Foto: Europa Press)
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Argentina podría aportar el 1,1% de la producción mundial de petróleo en 2026. El dato, que surge de un informe de BBVA Research, contrasta con el peso de los tres mayores productores del planeta -Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita-, que en conjunto concentran el 39% de la oferta mundial. El motor de ese crecimiento es Vaca Muerta, la formación no convencional de la Cuenca Neuquina que en ocho años multiplicó casi 12 veces su producción a un ritmo promedio anual del 36 por ciento.

La producción nacional de petróleo cerró en junio de 2026 con un nuevo récord de 914.900 barriles por día, según el Monitor Oil & Gas de ese mes elaborado por Ricsa ALyC. El número representa un avance del 17,1% respecto al mismo mes del año anterior y deja al país a solo 85.100 barriles diarios de superar la barrera del millón, una meta que el informe privado proyecta alcanzable antes de que finalice el año. A su vez, en el acumulado a junio, la producción nacional creció 17,2% en términos interanuales, impulsada por el récord histórico de Neuquén, que trepó a 648.114 barriles diarios.

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Detrás de esos números está el avance estructural del crudo no convencional, que ya representa 70% de la producción total de Argentina en el acumulado de 2026. Solo en los últimos 12 meses, Vaca Muerta sumó 157.486 barriles diarios adicionales -un volumen superior al que generaba toda la formación en 2018-. En junio, la Cuenca Neuquina aportó 715.105 barriles diarios, equivalentes al 79% del total nacional, con Vaca Muerta como principal responsable del 70% de ese total.

La formación no convencional de la Cuenca Neuquina que en ocho años multiplicó casi 12 veces su producción a un ritmo promedio anual del 36 por ciento

Según el informe de BBVA, la producción mundial de petróleo crudo alcanzó a 74,9 millones de barriles diarios en 2025 y las perspectivas para 2026 apuntan a una nueva expansión, con los productores no pertenecientes a la OPEP+ como principal motor: entre ellos, Brasil, Guyana, Canadá y, justamente, la Argentina. Este dinamismo, señala el estudio, continuará reduciendo de forma gradual la participación relativa del bloque OPEP+ en la oferta global.

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Múltiples tuberías grandes y paralelas de un gasoducto con aislamiento blanco se extienden sobre un terreno de grava, junto a una berma de rocas oscuras
El shale de la Cuenca Neuquina llevará la producción nacional a niveles máximos antes de fin de año (Foto: Reuters)

Dentro del ranking de principales productores de 2025, Estados Unidos lidera con 13.586 mil barriles diarios, seguido por Rusia con 9.877 mil y Arabia Saudita con 9.556 mil. Argentina, con 860 mil barriles diarios ese año, se ubicó por debajo de los grandes bloques, pero por encima de la participación que tenía hace apenas una década, con una trayectoria de crecimiento que el informe proyecta que llevará al país al 1,1% del total global en el transcurso de este año.

Por qué gana valor en el mapa energético global

Un informe de Boston Consulting Group (BCG) y el Center for Energy Impact resalta la importancia de Vaca Muerta en un contexto en el que, asegura, hasta el 80% de las principales compañías de petróleo y gas registrarán una reducción en sus niveles de producción hacia 2040.

BGC espera caídas que para la mayoría oscilarán entre el 20% y el 50%, por lo que pone en valor los activos con reservas de largo plazo y potencial de desarrollo a escala, como Vaca Muerta.

“Después de una década marcada por mayor disciplina en la asignación de capital, la longevidad de los portafolios vuelve a convertirse en una prioridad estratégica”, dijo Leonardo De Lella, Managing Director & Partner de BCG.

“Para Argentina, este desafío coincide con la oportunidad de consolidar el desarrollo de un recurso de clase mundial como Vaca Muerta y convertirlo en producción a escala, competitiva y sostenible en el tiempo”, agregó De Lella.

Para Argentina, este desafío coincide con la oportunidad de consolidar el desarrollo de un recurso de clase mundial como Vaca Muerta y convertirlo en producción a escala, competitiva y sostenible (De Lella)

El estudio de BCG también destaca que el 45% del valor presente neto de los recursos líquidos aún disponibles en el mundo se encuentra en mercados controlados por los Estados o con acceso restringido, lo que eleva la importancia de los marcos regulatorios estables para atraer inversión.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, proyectó que Argentina "va a terminar exportando el millón de barriles" (Foto: Reuters)
Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, proyectó que Argentina "va a terminar exportando el millón de barriles" (Foto: Reuters)

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, proyectó que Argentina “va a terminar exportando 1 millón de barriles diarios”, aunque estimó que ese hito se alcanzará alrededor de 2033 o 2034.

No se van a invertir millones y millones si no se va a poder exportar”, sostuvo Marín durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, al referirse a la importancia del marco regulatorio, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la apertura de mercados como condiciones para sostener el crecimiento de la formación.

Los líderes en producción

El ranking de producción de junio por operadoras, según Ricsa ALyC, estuvo liderado por YPF con 349.000 barriles diarios y una participación del 38% en el total nacional. Le siguieron PAE con 98.000 barriles (11%), Grupo Pluspetrol con 89.000 (10%) y Vista con 80.000 (9%). La empresa con mayor crecimiento mensual fue Shell Argentina, con un alza del 28,7 por ciento.

En el plano exportador, el sector energético acumuló un superávit de USD 5.076 millones en el primer semestre de 2026, un salto del 61,7% frente a los USD 3.139 millones del mismo período del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Las exportaciones sectoriales alcanzaron USD 6.594 millones (subieron 42,5% interanual), con el petróleo crudo como principal motor: los despachos de aceites crudos crecieron 47,7% y acumularon USD 4.693 millones, 71,2% del total exportado por el sector.

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