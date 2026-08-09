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Una isla de California que recibe un millón de turistas al año podría perder su único hospital

Autoridades locales, directivos y vecinos siguen con preocupación el deterioro de una institución clave para la vida cotidiana y la respuesta ante urgencias

Vista aérea de una bahía con decenas de botes y veleros, un muelle, edificios en la costa y en las laderas, y un edificio circular blanco
La vida cotidiana en Santa Catalina depende de conexiones limitadas con el continente, una condición que vuelve estratégica la atención médica disponible en el territorio (@Life is Good Travel)
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La isla de Catalina, uno de los destinos turísticos más conocidos de California, enfrenta la posibilidad de perder su único hospital en medio de una crisis financiera que pone en duda la continuidad de la atención médica para sus habitantes y visitantes.

Los Angeles Times indicó que Catalina Island Health atiende a unos 4.000 residentes y 1 millón de visitantes al año, una cifra que también figura en una comunicación oficial del condado de Los Ángeles.

Fachada blanca del Centro Médico Isla Catalina con su letrero, la dirección 100 Falls Canyon Road, una puerta doble y vegetación
El centro sanitario de Avalon concentra guardia, atención primaria y parte de los servicios que sostienen la cobertura médica de la comunidad local (Catalina Island Health)

Un centro de salud al borde del colapso

La institución, una entidad privada sin fines de lucro con 12 camas, pasó por su momento más delicado en junio de 2025, cuando contaba con apenas seis días de efectivo disponible, tal y como dijo su director ejecutivo, Tim Kielpinski, en declaraciones recogidas por Los Angeles Times.

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Después de ese punto, la situación mejoró de forma parcial gracias a un rescate financiero del condado. Los Angeles Times detalló que la entidad recibió USD 3 millones en abril de 2025 mediante fondos de la iniciativa Measure B, y luego obtuvo la primera mitad de otro desembolso por el mismo monto.

Con esa ayuda, aseguró Kielpinski, el establecimiento llegó a contar con 45 días de caja, el nivel más alto en al menos una década.

Un hombre calvo con barba y camisa de cuadros azul y blanco, y saco azul oscuro, sonríe a cámara. Hay vegetación en la pared de fondo
Tim Kielpinski, director ejecutivo, encabeza la búsqueda de fondos para sostener la operación actual y avanzar con el proyecto de una nueva sede (Catalina Island Health)

El alivio, de todos modos, no resolvió el problema de fondo. Kielpinski explicó al diario californiano que, hasta junio de 2025, el centro acumulaba cerca de USD 24 millones en ingresos por pacientes frente a USD 25,5 millones en gastos.

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“En este momento no necesitamos ayuda para las operaciones gracias a Measure B y a otros apoyos gubernamentales”, sostuvo el ejecutivo ante Los Angeles Times, aunque advirtió que esa asistencia no constituye una solución estable para los años siguientes.

Profesional de salud con gafas examina con estetoscopio a un bebé sostenido por un adulto. La bebé lleva un pañuelo rosa de puntos
Los aportes extraordinarios permitieron aliviar la urgencia financiera, aunque la conducción del establecimiento advierte que ese esquema no garantiza previsibilidad a mediano plazo (Catalina Island Health)

Qué implicaría el cierre para residentes y turistas

La fragilidad financiera no solo afecta a la población permanente. De acuerdo con Los Angeles Times, Catalina Island Health es el único prestador médico de tiempo completo disponible en el territorio. Si dejara de operar, cualquier persona que necesitara atención debería viajar al continente en ferry, helicóptero o avión.

Ese escenario tendría impacto directo en la respuesta ante emergencias. El medio estadounidense informó que la institución atiende unos 2.500 pacientes de urgencia por año y calcula que, sin una guardia activa en la isla, alrededor de 1.500 personas deberían ser evacuadas en helicóptero hacia centros del continente. En la actualidad, esa cifra ronda los 250 traslados anuales, afirmó Kielpinski.

El costo de ese esquema alternativo también sería elevado. Los Angeles Times publicó que los vuelos del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles cuestan cerca de USD 13.000 por hora, lo que elevaría el gasto público en casi USD 20 millones anuales si el centro de salud cerrara.

Un hombre con gafas de sol y uniforme azul se arrodilla junto a un helicóptero azul en un helipuerto frente al mar
Sin atención de emergencia en la isla, una mayor cantidad de pacientes debería ser derivada por vía aérea al continente, con demoras, costos más altos y menor capacidad de respuesta (@mercy_air)

El impacto social en la economía local

La discusión excede el plano sanitario. La directora de operaciones clínicas y experiencia del paciente, Jessica Flores, aseguró a Los Angeles Times que una parte importante de la población insular está compuesta por trabajadores de ingresos bajos o medios que sostienen la economía local, en muchos casos con más de un empleo y viviendas compartidas, para afrontar el costo de vida.

Flores remarcó al diario que muchos de esos residentes padecen enfermedades crónicas, como diabetes o cardiopatías, y dependen de la atención cercana para continuar con su rutina. “Son las personas que mantienen en marcha estos negocios”, afirmó la ejecutiva en declaraciones reproducidas por Los Angeles Times.

A su entender, la pérdida del establecimiento podría empujar a parte de esa población a mudarse al continente, con efectos sobre la actividad turística y comercial de Catalina.

Ese riesgo también aparece en testimonios de vecinos. José Ramírez, residente de la isla desde hace 47 años, relató al mismo medio que en el pasado debió ser trasladado en helicóptero tras sufrir un accidente en bicicleta y que luego recibió una factura de USD 25.000 por la parte no cubierta por su seguro. “Acá vive mucha gente, así que necesitamos un buen hospital y buenos médicos”, declaró.

Vista de un muelle de madera con un edificio turquesa que dice 'Fish and Chips' y 'Seafood', mesas y bancos verdes, personas, botes en una marina y cielo azul
La posible pérdida del servicio médico también amenaza a los trabajadores que sostienen la actividad turística y comercial, muchos de los cuales dependen de la atención cercana para seguir viviendo en la isla (@Life is Good Travel)

Un nuevo edificio y una cuenta millonaria

A la tensión operativa se suma otro desafío. El edificio actual de la institución, terminado en 1960, no cumple con la normativa sísmica estatal y debe ser reemplazado antes de enero de 2032, indicó Los Angeles Times.

La conducción de Catalina Island Health prevé levantar una nueva sede con dos camas adicionales y capacidad para sumar servicios como mamografías, colonoscopias y terapias de infusión.

El proyecto demanda USD 175 millones. Kielpinski señaló que la entidad espera un préstamo de bajo interés del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, aunque antes necesita reunir USD 30 millones para asegurarlo.

En una gala reciente, el centro recaudó USD 5,1 millones, una cifra récord para la organización, aunque todavía restan USD 18 millones en los próximos 18 meses para avanzar con el plan, aseguró el directivo ante Los Angeles Times.

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